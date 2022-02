Ako vytiahnuť tínedžerov od počítačov? Náš tip - K Park!

Galéria fotiek (3) Zdroj: Kaufland Slovensko

K zdravému životnému štýlu neodmysliteľne patrí pravidelný pohyb a šport na čerstvom vzduchu, to vieme všetci. Mladí však veľmi často dávajú prednosť svojej izbe a hre s najnovšími technickými vychytávkami. Projekt spoločnosti Kaufland by to chcel zmeniť.