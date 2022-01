Nový rok s novým začiatkom? Bez dymu to pôjde ľahšie

Z novoročných výziev po prvých týždňoch často zostávajú len zaškrtnuté riadky v kalendári a do februára na ne rýchlo zabudneme. Zlozvyky sú súčasťou našich životov od nepamäti. A aj počas minulého roka sa na nás mohol „nalepiť“ nejaký ten zlozvyk. Opäť sme strávili veľa času doma, za obrazovkami počítačov a sedavý spôsob života si ďalším rokom našiel svojich fanúšikov. Dokonca i mladšia generácia čelí tomuto problému. Práca z domu sa stala natoľko nevyhnutnou, že v niektorých situáciách ľudia trávia väčšinu času len vo svojich príbytkoch. Pandémia priniesla so sebou aj tieto neduhy a návyky. Postupne si však takýto spôsob života vypýta svoju daň. Trápi nás viac zdravie, mizerná kondička, pribúda viac starostí a s nimi aj čoraz viac stresu. A práve ten je spúšťačom mnohých zlozvykov. Niektorí aj kvôli tomu potom častejšie siahnu po cigarete a z bývalých fajčiarov sa potom stávajú opäť aktívni.

Ako na predsavzatia?

Pozorne sa zamyslite nad tým, čo chcete zmeniť a ako to viete reálne aj splniť. Mali by ste si totiž dávať reálne ciele. Krok za krokom sa môžete dostať do vytúženého cieľa. Pri nesplnených nereálnych cieľoch nasleduje sklamanie, sme so sebou nespokojní, dokonca mnohí môžu upadnúť až do depresie.

Prestať s jedným z najzávažnejších zlozvykov nie je vôbec jednoduché. Cigarety ovplyvňujú zdravie a v niektorých prípadoch i vzťahy medzi ľuďmi. Záväzok skoncovať s cigaretovým dymom môže byť práve počas týchto dní ideálny. Vyčistíte si pri tom hlavu, vybehnite na dlhú prechádzku, vyvetrajte poriadne celý byt a zabudnite na to, aké je to byť obklopený nepríjemným zápachom.

Zdroj: Philip Morris

Neviete prestať? Urobte to inak

Škodlivého cigaretového dymu sa dá zbaviť natrvalo a dymový opar môže zostať len nepríjemnou spomienkou. Dnes už niektoré tabakové spoločnosti vyzývajú ľudí, aby prestali fajčiť. Upozorňujú na riziká, ktoré im hrozia a pripomínajú, že väčšina škodlivých látok v cigaretovom dyme pochádza zo spaľovania, nie zo samotného tabaku. Dym z horenia akejkoľvek rastliny obsahuje desiatky škodlivých alebo potenciálne škodlivých chemických látok. Aj keď najzdravšou voľbou stále zostáva abstinencia akéhokoľvek fajčenia, tak bezdymová alternatíva ponúka riešenie v boji proti klasickým cigaretám a zostáva lepšou voľbou ako fajčenie cigariet.

Cenovo dostupný lil

Bezdymová novinka lil SOLID 2.0 bez zápachu a popola je vhodná pre všetkých, ktorí túžia dať stopku klasickým cigaretám. Toto alternatívne riešenie nespaľuje tabak a nespôsobuje pasívne fajčenie, pri jeho používaní vzniká namiesto dymu aerosól. Ten sa vo vzduchu rýchlo vyparí. Aerosól tiež obsahuje v priemere o 95 percent menej škodlivín ako cigaretový dym a je zložený prevažne z vodnej pary, nikotínu a glycerínu. Jeho ďalšia výhoda spočíva i v tom, že sa nedrží na pokožke, vo vlasoch, nie je ho cítiť ani na končekoch prstov alebo na oblečení a predmetoch vo vašom okolí. Aerosól z nahrievaného tabaku zanecháva na zuboch výrazne menej škvŕn.

Bezdymová alternatíva prichádza v dvoch farebných prevedeniach COSMIC BLUE a STONE GREY. Zariadenie je zároveň kompatibilné s IQOS 3 DUO. lil SOLID 2.0 je určený len pre dospelých fajčiarov, obsahuje nikotín, a tak nie je úplne bez rizika.

Zdroj: Philip Morris

- reklamná správa -