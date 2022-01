Trendy bývania, ktoré ovládnu domácnosti v roku 2022

Každý rok prichádza s niečím novým. Rok 2022 ešte poriadne nezačal a my už vieme, ktoré trendy v ňom ovládnu naše domácnosti. Zmena nemusí byť veľká. Zamerajte sa na nábytok a doplnky, ktoré už doma máte a prispôsobte to aktuálnym trendom. Udržateľnosť vládne svetu. Krajší domov získate aj bez veľkých investícií.

Kancelária a obývačka v jednom

V mnohých domoch a bytoch sa v poslednom čase objavila domáca kancelária. Vo veľkej miere pracujeme z domu. Situácia nás prinútila. Dnes už dvere kancelárie len tak nezatvoríte. V byte pracujete, oddychujete, stretávate sa s rodinou a priateľmi. Pracovný kútik by mal do obývačky zapadnúť tak, aby nepôsobil ako päsť na oko. Na prepojenie kancelárskeho kútika s ostatnou časťou izby môžete využiť moderné plagáty. Pohľad na plagát vás doobeda dobije energiou, večer si pri ňom príjemne oddýchnete.

Zdroj: Dovido.sk

Vyzdvihnite to, na čo izba slúži

V spálni sa zamerajte na materiály a doplnky, ktoré navodia príjemnú relaxačnú atmosféru. Pomôžu vám snívať a inšpirujú k novým nápadom. V obývačke trávite najviac svojho voľného času. Stavte na pohodlie. Spojte mäkké materiály s rôznou štruktúrou. Vytvorte si miesto, ktoré vás bude k oddychu vyslovene lákať. Kuchyňa je funkčná, štýlová a útulná zároveň. Náročná kombinácia. Kuchyňa je srdcom domova. V kruhu rodiny v nej trávime najviac času. Dajte si na jej zariadení záležať. Kúpeľňu zmeňte na domáci wellness. Stlmte svetlo, do kúpeľa si pridajte soľ a éterické oleje. Každá izba si zaslúži individuálny prístup. Ona vám to vráti.

Zdroj: Dovido.sk

Minimalizmus a ešte niečo viac

Škandinávsky štýl stále patrí medzi najobľúbenejšie. Je čistý, vzdušný a vo svoj prospech využíva každý lúč svetla. Napriek tomu je stále väčšia potreba si tento minimalizmus zútulniť. Možno preto, že doma trávime stále viac času. Nebojte sa prepojiť ho s inými štýlmi. Boho, rustikálny a vintage štýl vám pomôže vytvoriť príjemné hrejivé prostredie. S doplnkami to preháňať nemusíte. Stačí, keď z nich využijete ich hlavné prvky. Prepojte škandinávsky štýl s japonskou alebo orientálnou kultúrou. Buďte originálni.

S ohľadom na životné prostredie

O udržateľnosť sa budeme snažiť aj v tomto roku. Nábytok a bytové doplnky nemusíte meniť každý rok. Prírodné materiály v podobe dreva a kameňa vám môžu spoločnosť robiť naozaj dlho. Okrem toho, váš byt zútulnia a príjemne osviežia. Čím menej odpadu doma vyprodukujete, tým lepšie. Nekupujte vždy niečo nové. Využite to, čo už doma máte. Dajte nábytku, kvetináčom a ostatným veciam druhú šancu. Nemusíte ich využiť len na to, na čo boli pôvodne určené. Zrenovovaná stolička poslúži ako nočný stolík. Do kvetináča skryte pomôcky na obľúbené ručné práce. Možností využitia je veľa. Odhaľte ich.

Zdroj: Dovido.sk

Doplnky do každej domácnosti

Keramický riad, drevená lavica, ľanový obrus, stále čerstvá kytica kvetov, bavlnené prikrývky, utierky, obrusy, vankúše, či deky. Uplatnenie nájdu na dedine aj v meste. Osviežite nimi každý štýl bývania. Tradičný, aj moderný. Na detailoch záleží. Využite ich vo svoj prospech. Prací kord, buklé a zamat sa v doplnkoch nevyskytuje tak často, ale v roku 2022 by vám nemali chýbať. Využite ich na poťahy na stoličky, taburetky, či vankúše. Jemný zamat použite na závesy. Je zaujímavý, príjemný na dotyk a lúče slnka mu dodávajú rôzne farebné variácie.

Nové trendy vo farbách

Výber farieb kladie dôraz na prírodu a krajinu a dodáva im mystický a duchovný rozmer. Farbou tohto roku je Veri Peri. Je to farba fialky. Vynikne v kombinácii s neutrálnymi farbami. Biela, slonová kosť, béžová, svetlá sivá. Sú nadčasové a variabilné. Prepojíte ich so všetkými farbami. Zelená je tiež in. Prináša oživenie, harmóniu a pokoj. Využite všetky jej odtiene.

