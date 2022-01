Hviezdy deťom priniesli na charitu opäť viac ako 20 000 EUR

Trinásty ročník charitatívneho podujatia Hviezdy deťom priniesol výťažok vo výške 21 680 €. Klub AS Trenčín vďaka podpore partnerov a mnohých osobností športového a spoločenského života smeroval prostredníctvom tohto projektu na charitatívne účely už viac ako 260 000 €.

„Novú identitu futbalu v Trenčíne sme už pred rokmi začali budovať ruka v ruke so sociálnou zodpovednosťou voči nášmu regiónu. Napriek tomu, že športová stránka dnes nie je podľa našich predstáv, napriek komplikovanej pandemickej dobe z organizačného a ekonomického hľadiska, napriek investíciám do nového štadióna sme na túto cestu nerezignovali. AS tu je nielen pre víkendový výsledok na ihrisku,“ povedal marketingový manažér klubu Igor Schlesinger.

Tohtoročný výťažok sme rozdelili medzi šestnásť subjektov a jednotlivcov. Niektorí z nich patria medzi nám veľmi dobre známe tváre, iní získali podporu z projektu Hviezdy deťom po prvý raz. Pomoc aj tento rok smerovala prevažne hendikepovaným, deťom bojujúcim s rôznymi ochoreniami, alebo deťom, ktoré prišli o rodičov.

„Poďakovanie patrí všetkým partnerom a účastníkom, ktorí podporili Hviezdy deťom aj v tejto neľahkej situácii. Jeden z našich najdôležitejších projektov reprezentuje filozofiu klubu, ktorá sa dlhodobo snaží napĺňať sociálnu a spoločenskú pozíciu v regióne. Pandémia vo veľkom ohrozuje tých, ktorí už so zdravotnými problémami bojujú. Veríme, že venované finančné prostriedky im aspoň čiastočne pomôžu v tomto boji,“ doplnila manažérka podujatí AS Trenčín a projektová manažérka Hviezdy deťom Petra Drábová.

„Špeciálne poďakovanie patrí generálnemu partnerovi Slovenským elektrárňam, ktoré sú s nami od prvého ročníka. Najmä v posledných rokoch neboli ideálne podmienky na podporu charitatívnych projektov. Takmer všetky subjekty podporujúce Hviezdy deťom mali svoje vlastné starosti, no každý vyvinul maximálne úsilie, aby naše spoločné podujatie mohlo naplniť svoje posolstvo,“ dodala Drábová.

Počas trinástich rokov navštívilo Hviezdy deťom množstvo športových úspešných osobností z prostredia futbalu, hokeja a ďalších olympijských športov. „Som rád, že sa toto podujatie napriek všetkému aj tento rok uskutočnilo. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa na tom spolupodieľali,“ povedal dnes už člen organizačného tímu „Hviezdy deťom“ Marián Hossa, ktorý opäť poskytol priestory svojho trenčianskeho Hoss Sport Center.

„Niet športovca, ktorý by nerád podporil charitatívne akcie. Všetci vieme, aké obrovské šťastie máme, že môžeme robiť šport. Ak môžeme pomôcť už len osobnou účasťou, veľmi radi to urobíme,“ dodal Zdeno Chára.

