Automobilka Tatra je so Slovenskom previazaná viac, ako sa na prvý pohľad môže zdať

Automobilka Tatra patrí v Českej republike medzi ikony českého automobilového priemyslu. Historicky je však významne prepojená aj so Slovenskom a nedávno sa táto legendárna kopřivnická automobilka na Slovensko vrátila. To, ako konkrétne je značka Tatra spätá so Slovenskom historicky, či je možné považovať ju za československú automobilku a aká je pozícia značky Tatra na Slovensku dnes, priblíži pán Radomír Smolka, riaditeľ výskumu a vývoja spoločnosti Tatra Trucks.

Je z historického hľadiska možné nazývať značku a automobily Tatra prívlastkom československá/československé?

Aj napriek tomu, že automobilka Tatra Trucks a.s. je v súčasnosti v čisto českých rukách, tak vďaka viac než sedemdesiat rokov dlhej spoločnej histórii našich republík ju samozrejme možno považovať za československú. Koniec koncov, aj samotný názov „Tatra“ má spojitosť s názvom slovenských veľhôr. V dobe vzniku samostatného Československa sa totiž pre výrobky z Kopřivnice hľadal vhodný názov, ktorý by nahradil pôvodnú skratku NW, vychádzajúcu z nemeckého názvu Kopřivnické vozovky. Práve úspešný test modifikovaného osobného automobilu, ktorý ako prvý prešiel zasneženou a ťažko prejazdnou cestou zo Štrby do Tatranskej Lomnice, stál za novým názvom, ktorý sa na vozidlách z Kopřivnice prvýkrát objavil v roku 1919.

Zdroj: Tatra Trucks

Ako konkrétne je automobilka a značka Tatra historicky previazaná so Slovenskom?

Už som zmienil súvislosť so samotným názvom Tatra. Okrem toho, spojenie automobilky so Slovenskom bolo aj v rámci výroby hlbšie, než sa zdá. To platí najmä pre obdobie od 40. do 90. rokov, kedy boli na Slovensku tzv. pobočné výrobné závody Tatry. Najznámejším z nich bol závod v Bánovciach nad Bebravou. V ňom prebiehala výroba vybraných kompletných vozidiel, a to ako civilných (napr. ťažkého ťahača Tatra T 141), tak aj špeciálnych (napr. podvozku pre samohybnú húfnicu DANA). Popritom, Bánovský závod vyrábal sklápačkové nadstavby na vozidlá Tatra, dodávané z materského závodu v Kopřivnici, a to vrátane unikátneho vysokozdvižného sklápača. V neposlednom rade, v Bánovciach sa vyrábali aj nápravy pre prvú generáciu vozidiel radu T 815.

Pobočný závod Tatry bol aj v Čadci, kde sa vyrábali komponenty podvozkov, najmä diferenciály, dodávané na montáž do Kopřivnice. Na Slovensku bol vyrábaný aj celý rad nadstavieb montovaných na podvozky Tatra – bagre, cisterny, sklápače, ale aj špeciálne vojenské vozidlá ako Tatrapan, OT-810, či už zmienená húfnica DANA, neskôr ZUZANA.

Zdroj: Tatra Trucks

Podieľali sa na vývoji Tatroviek aj konštruktéri a projektanti zo Slovenska?

V súvislosti s už zmieneným pobočným závodom v Bánovciach, je logické, že existovalo aj konštrukčné a vývojové zázemie. Navyše, v 60.-80. rokoch existovala samostatná vývojová kancelária v Bratislave, ktorá sa sústredila prevažne na vývoj osobných vozidiel a ich komponentov. Z Bratislavy vyšiel prototyp potenciálneho nástupcu Tatry T 603 X, alebo dva prototypy dodávkových T 603 MB. Aj priamo v Kopřivnici pracovalo mnoho konštruktérov a skúšobných technikov pôvodom zo Slovenska – niekoľko z nich sa usadilo v Kopřivnici a okolí.

Môžu návštevníci nového Múzea nákladných automobilov Tatra v Kopřivnici vidieť v expozícii aj exponáty pochádzajúce zo Slovenska?

Samozrejme. Návštevníci môžu vidieť Tatrovky nielen v múzeu nákladných vozidiel Tatra, ale aj v Technickom múzeu TATRA v Kopřivnici. V expozícii osobných automobilov nájdeme zmienený prototyp T 603 X z bratislavskej konštrukčnej kancelárie. V expozícii vozidiel nákladných je možné vidieť ťahač Tatra T 141, alebo Tatru T 813 S1 8x8, ktorej sklopná korba sa vyrábala v Bánovciach. Okrem toho tu návštevník môže vidieť napr. aj obrnený kolesovo-pásový transportér OT-810, ktorý bol síce vyvinutý v Kopřivnici, ale jeho výrobou boli na prelome 50-60. rokov poverené Podpolianske strojárne v Detve. V nich prebiehala kompletizácia aj ďalších dvoch exponátov – autobagru D030a na podvozku Tatry T 111 a sklápačový automobil, tzv. dumpcar, Tatra T 147.

Zdroj: Technické múzeum Tatra

Značka Tatra v sebe nesie nezmazateľnú slovenskú stopu, a to aj vďaka zmieneným testom vozidiel v slovenských horách. Sú Tatrovky aj dnes testované v slovenskom horskom teréne?

Testy uskutočňujeme primárne na našom skúšobnom polygóne priamo v areáli našej automobilky. V rámci skúšok najmä vojenských vozidiel potom spolupracujeme s vybranými špecializovanými skúšobňami, konkrétne je to na Slovensku VTSÚ Záhorie neďaleko Senice. Unikátne piesočné plochy, ktoré sa tam nachádzajú a nemajú v Strednej Európe obdobu, sme napríklad využili aj pre testy pohyblivosti a dohusťovania pri vývoji radu Tatra T 815-7, dnes pomenovaného Force.

Tatra je v súvislosti s exportnými aktivitami špecialistom na prenos výroby do konkrétnych krajín (napr. CKD sad v Indii). Nakoľko reálny je prenos výroby Tatroviek na územie Slovenska a akú pridanú hodnotu by tento prenos mal?

Ako uvádzate, Tatra Trucks a.s., má s prenosom výroby bohaté skúseností. Spolupráca s indickou firmou Beml začala už v roku 1986 a vďaka tomu je v indickej armáde dnes už takmer desať tisíc Tatroviek zmontovaných priamo v Indii. Od roku 2013 sa potom datuje projekt montáže vozidiel Tatra v Saudskej Arábii, kde sa pre tieto účely dokonca vybudoval aj úplne nový montážny závod. U oboch projektov sa samozrejme postupne zvyšuje podiel lokálne vyrábaných, tzv. domestikovaných, dielov a komponentov.

Z vyššie uvedeného, a aj zo zmienenej historickej previazanosti Tatry so Slovenskom, je teda zrejmé, že montáž a výroba vozidiel Tatra na Slovensku je veľmi reálna. Tatra Trucks a.s. má v tomto ohľade bohaté skúseností a partnerom na Slovensku má čo ponúknuť. Koniec koncov, pred pár rokmi sa niekoľko vozidiel Tatra T 815-7, určených pre Slovenskú armádu na území Slovenska zmontovalo. V súčasnosti beží projekt výroby húfnic Zuzana, podvozky ktorých sa taktiež montujú priamo na Slovensku z dielov dodaných z Tatry.

Zdroj: Tatra Trucks

Armáda ČR využíva mnoho rôznych automobilov Tatra, vrátane typu Tatra Tactic (pôvodne nazývaného Tatra 810). Vidíte priestor napríklad pre tento konkrétny typ vozidla aj na Slovensku?

Tatra Tactic patrí do kategórie stredných logistických vozidiel s celkovou hmotnosťou 12-14 ton. Má tuhé portálové nápravy vlastnej konštrukcie Tatra s nadpriemernou hodnotou svetlej výšky. Od roku 2007 bolo vyrobených viac než 1 200 týchto vozidiel a dodané boli armádam Českej republiky a Saudskej Arábie – všetky v prevedení 6x6. Druhá generácia vozidla, po novom s vlastnou kabínou (unifikovanou s radom Tatra Force), ponúka napr. automatickú prevodovku, možnosť montáže modernej pretlakovej filtroventilácie, ale aj variantu v konfigurácii 4x4. Berúc v úvahu, že Tatra Tactic, v minulosti označovaná ako T 810, bola od počiatku konštruovaná ako nekompromisné vojenské vozidlo, tak je určite zaujímavá aj pre slovenské ozbrojené sily.

- reklamná správa -