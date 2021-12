Hviezda Amazonu: Adela sa prípravou tematického kalendára podieľala na vyzbieraní 60 tisíc eur pre Nadáciu detského kardiocentra

Bratislava / Sereď (15. decembra) – Sama je matkou a počas tehotenstva si prešla neľahkým obdobím, keď sa bála o zdravie svojho syna. Aj to v Adele Vykydalovej odštartovalo chuť pomáhať a už tretí rok sa podieľa na príprave detského kalendára, výťažok z predaja ktorého ide na podporu Nadácie detského kardiocentra. Pre detských pacientov sa tak tento rok podarilo vyzbierať neuveriteľných 60 tisíc eur.

V Amazone pracuje takmer rok na pozícii audítor a inštruktor a jej úlohou je zaúčať nováčikov. K tvorbe kalendára ju priviedla fotografka Jana Keketi, jej rola je však skôr produkčná. „Mojou úlohou je navrhnúť vizuál, teda to, ako bude celé fotenie vyzerať, zabezpečiť kostýmy a ľudí, vybrať lokality a umelecké diela, rovnako tak ako zorganizovať kasting detí na fotenie. Vždy oslovíme veľa slovenských umelcov, maliarov a sochárov, ktorí nám do aukcie venujú diela, ktoré sú súčasťou fotiek s deťmi v kalendári,“ opisuje svoju časť práce Adela. Súčasťou krstu kalendára je aj dražba a tento rok sa vďaka nej podarilo vyzbierať neuveriteľných 60 tisíc eur, ktoré putovali Nadácii detského kardiocentra. Som takisto rada, že nemalou sumou, bolo to konkrétne tritisíc eur, prispel aj samotný Amazon. "Poďakovať sa chcem aj našim manažérom, pretože počas fotenia kalendára mi vychádzali v ústrety napríklad pri výmene zmien,“ dodáva šťastná výherkyňa.

Adelinu aktivitu si všimla aj jej kolegyňa Patrícia, ktorú ju na cenu Amazon Star nominovala. „Adelku som nominovala preto, že sa mi páči myšlienka, ktorou sa zaoberá vo svojom voľnom čase a okrem toho je to skvelá žena, kolegyňa aj kamarátka. Takže som veľmi rada, že ju mám tú česť poznať aj po tejto stránke,“ hodnotí dôvod nominovania Patrícia Ekwueme.

Zdroj: Amazon

Adela o nominácii a teda tom, že môže vyhrať, vôbec netušila. ,,Ďakujem veľmi pekne mojej kolegyni, ako aj Amazonu za toto krásne prekvapenie. Mnohí moji kolegovia a kolegyne sú mi inšpiráciu a sú to práve oni, ktorí ma tiež motivujú k tomu, aby som sa pozerala za svoje vlastné potreby a myslela na tých, ktorí potrebujú pomoc. Navyše je to kreatívna činnosť, ktorá ešte aj prináša osoh, a to je najviac,“ definovala svoje pocity najnovšia Amazon Star.

Zdroj: Amazon

Láskavosť, ochota a prejav pomoci sú nadčasové hodnoty, ktoré sú potrebné neustále, no obzvlášť v čase globálnej pandémie. A mnohí sa nimi našťastie stále dennodenne riadia. Práve týchto ľudí chcela spoločnosť Amazon aj tohto roku oceniť a vyzdvihnúť. Kampaň ,,Amazon Stars“ ukázala, že aj v radoch logistického centra spoločnosti v Seredi sa nachádza niekoľko hviezd - ľudí, ktorí nezištne a vo voľnom čase pomáhajú svojim spolupracovníkom, rodinným príslušníkom alebo úplne neznámym ľuďom.

Zdroj: Amazon

9. decembra prekvapil pani Adelu v logistickom centre moderátor Matej ,,Sajfa“ Cifra, ktorý jej slávnostne odovzdal hlavnú cenu súťaže – osobný Amazon Box plný darov. Čo však prekvapením nebolo, bola šľachetnosť víťazky. S darom sa podelila so škôlkou vo Vlčkovciach, pre ktorú zakúpila osviežovače vzduchu a ako správna Amazoňáčka venovala kolegyni, ktorá ju nominovala, čítačku Kindle.

Zdroj: Amazon

„Ja osobne nesmierne oceňujem to, keď niekto dokáže popri svojom ťažkom zamestnaní, ešte navyše v neľahkej, veľmi zaujímavej, nie úplne náladovo najlepšej dobe nezištne pomáhať niekde úplne inde. A ešte špeciálne tým, že som otec a mám malú dcérku, tak pomoc adresovaná deťom mi je ešte sympatickejšia. Preto si Adela túto cenu určite zaslúži a ešte raz jej gratulujem,“ dodáva Matej ,,Sajfa“ Cifra.

Zdroj: Amazon

„Kampaň Amazon Stars nám umožnila na chvíľu sa zastaviť aj v hektickom koncoročnom období a oceniť inšpiratívnych a láskavých ľudí, ktorými sme každodenne obklopení. Sme hrdí na našich zamestnancov, ktorí idú pravidelne nad rámec svojich povinností, nielen v práci, ale aj v súkromí. Tešíme sa, že sme ich mohli takýmto spôsobom oceniť a zdieľať ich výnimočné príbehy so svetom, obzvlášť v tomto náročnom období,“ uzatvára PR manažérka spoločnosti Amazon Miroslava Jozová.

- reklamná správa -