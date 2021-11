Jeho prvé dielo bolo čistá katastrofa a dnes je hviezdnym fotografom

Ešte v osemdesiatkach si pozeral čiernobiele fotky slovenských fotografických legiend a dnes sa stáva tak trochu legendou on sám. Na Wikipédii je uvedený ako popredný slovenský fotograf a držiteľ medzinárodnej ceny za novinársku fotografiu v začiatku tohto milénia.

Po pravde? „Vždy som chcel byť fotografom,“ hovorí Peter. „Pamätám si to z času ešte skôr, ako som začal chodiť do základnej školy. Svetlo a tieň ma napĺňali zvláštnym obdivom.“ Čiernobiele fotky slovenských fotografických legiend Petra Pospíšila a Jána Súkupa v ňom naštartovali životnú lásku, ktorá ho drží dodnes.

Zdroj: Peter Frolo

Keď mal tak desať rokov, bol skalopevne presvedčený, že sa stane fotografom. Dostal vtedy svoj prvý fotoaparát a urobil prvé fotky. V tom čase to bola mimoriadna vzácnosť! Samozrejme, bol to klasický fotoaparát s filmom, ktorý bolo treba ručne pretáčať.

„Na fotenie som zhromaždil všetkých svojich kamarátov. Dokonca som použil aj samospúšť, aby som tam bol aj ja, a – zabudol som pretáčať film,“ opisuje svoje prvé fotenie Peter. Výsledkom bola kreatívna multiexpozícia, kde boli všetci, dokonca dvanásťkrát na jednom obrázku, len sa nedalo nič rozoznať.

Neodradilo ho to. Dokonca presne tento míľnik bol začiatkom jeho famóznej fascinácie portrétmi. Od kamarátov a susedov počas tých rokov až k celebritám. Fotenie ľudí mu zostalo a baví ho dodnes.

Úžasnú zručnosť získal Peter ako fotoreportér pre slovenské denníky a týždenníky, kde pokrýval pestrý rozsah fotožánrov. Teraz už viac ako desať rokov pracuje na voľnej nohe. Najradšej fotí módu a ženský akt. Je aj spoluautorom svadobného projektu zameraného na prirodzenú, presvetlenú a optimistickú fotografiu Pretty Photography.

Zdroj: Peter Frolo

„Práca na portrétoch je pre mňa najzaujímavejšia,“ vyznáva sa Peter. Dá sa tu rozoznať emócia, dá sa s ňou pracovať, dá sa zachytiť. Emócie vo videní Petra Frola vyjadrujú podstatu osobnosti. „A najradšej mám na fotkách radosť.“

Schopnosť rozoznať a zachytiť emóciu, ktorá robí fotografiu jedinečnou, si Peter pestuje. Ako?

„V portrétoch si pomáham tak, že sa s ľuďmi veľa rozprávam,“ prezrádza tajomstvo svojej kreativity Peter. Takže keď sa ho spýtate, čo by fotil, keby mal odfotiť kreativitu, spontánne odpovie – tvár. „Je to možno ťažké vysvetliť. Je to spontánna asociácia a obraz v mojej hlave.“

Zdroj: Peter Frolo

Peter dodnes obdivuje prácu svetových fotografov, akými sú Peter Lindbergh, Helmut Newton a Karol Kállay. Obdivuje ich schopnosť vidieť svetlo, nasvietiť scénu aj pracovať s emóciou. Listuje si v ich knihách, inšpiruje sa nimi, študuje technické detaily a zároveň sa snaží posunúť hranice. „Rád som videl svet čiernobielo už v detstve.“

A vysvetlenie k tej kreativite? V tvári sú napísané všetky naše príbehy. Podozrievam fotografov, že to vedia. Len o tom nevedia.

