Mesiac do zálohovania: Ako sme pripravení na vracanie plechoviek a PET fliaš späť do obchodov?

"Zálohovaním jednorazových nápojových obalov sa Slovensko o necelý mesiac zaradí medzi krajiny ako Švédsko, Dánsko či Nemecko, ktoré majú takýto systém zálohovania zabehnutý. Zmena sa nebude týkať len samotných spotrebiteľov, veľký dopad bude mať na všetky firmy, ktoré na náš trh prinášajú nápoje v plechovkách alebo PET fľašiach. Do budovania zálohového systému sú aktívne zapojení aj pivári a prostredníctvom Slovenského zväzu výrobcov piva a sladu patrí medzi jeho zakladateľov aj Plzeňský Prazdroj Slovensko, ktorý podporuje zálohovanie obalov od samého začiatku. „Okrem toho, že sa intenzívne zaoberáme tým, aké obaly pri našich produktoch využívame, prihliadame aj na to, čo sa s nimi deje potom, keď ich spotrebiteľ použije a aký majú dopad na životné prostredie. Cirkularita obalov je jedna z našich kľúčových priorít, a preto vítame, že Slovensko sa od budúceho roka začlení medzi krajiny, ktoré umožňujú vďaka zálohovaniu jednorazových obalov svojim obyvateľom žiť udržateľnejšie,“ hovorí Pavlína Kalousová, riaditeľka firemných vzťahov a komunikácie Plzeňského Prazdroja zodpovedná za oblasť udržateľnosti.

Ako bude zálohovanie fungovať?

Po novom sa budú plechovky či PET fľaše vracať naspäť do systému prostredníctvom odberných miest. Za nápoj v týchto obaloch zaplatí spotrebiteľ pri nákupe záloh vo výške 0,15 €. Táto suma bude za „prenájom“ obalu a po vrátení plechovky, či plastovej fľaše, ju dostane späť. Treba však pamätať na to, že tieto obaly bude potrebné odovzdávať neskrčené. Dôvod je jednoduchý – zberný systém potrebuje prečítať čiarový kód, na základe ktorého obal identifikuje, a zároveň vyhodnocuje tvar a hmotnosť plechovky či PET fľaše. Všetky vytriedené obaly poputujú do triediaceho centra a následne ich čaká recyklácia, po ktorej sa z použitého obalu stane nový. Odberné miesta nájdu spotrebitelia v roku 2022 podľa zákona v každej predajni väčšej ako 300 m2, menšie predajne sa môžu zapojiť dobrovoľne.

Slováci sú na zálohovanie pripravení

Z údajov, ktoré zozbieral Plzeňský Prazdroj Slovensko ešte v lete tohto roka, vyplýva, že až 60 % spotrebiteľov piva presne vie, ako bude systém zálohovania fungovať a 30 % o ňom aspoň počulo. Tieto čísla ukazujú, že Slováci sú na zálohovanie pripravení. Do roku 2025 má pritom Slovensko za cieľ zbierať až 90 % vratných nápojových obalov. „Pivovarníctvo je odvetvím, ktoré slúži ako dobrý príklad obalovej udržateľnosti. Obaly tvoria veľkú časť nášho podnikania, takmer polovica objemu našich značiek bola v roku 2020 distribuovaná práve vo vratných obaloch. Teší nás, že mnohí spotrebitelia s nami zdieľajú nielen lásku k pivu, ale aj hodnoty, ktoré nás vedú na našej ekologickej ceste,“ komentuje Martin Grygařík, obchodný riaditeľ spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko.

Koniec plytvania cennými surovinami

Plzeňský Prazdroj Slovensko sa v rámci pripravovaného zálohovania zameriava najmä na plechovky, keďže tento rok definitívne končí s plnením piva do pivných plastových fliaš. Tie totiž nie je možné opätovne recyklovať do nových PET fliaš. Hliník je vzácna surovina a je výbornou zásobárňou energie, a aj keď sa to na prvý pohľad možno nezdá, jeho výhoda nespočíva len v praktickosti či rýchlosti vychladenia piva v chladničke. Zálohovanie sprístupní možnosť recyklovať tento cenný materiál donekonečna bez dopadu na jeho kvalitu, pričom plechovka s využitím recyklovaného hliníka môže mať až o 80 % nižšiu uhlíkovú stopu a na jej výrobu je spotrebovaných až o 95 % menej energie v porovnaní s plechovkou vytvorenou z nového hliníka. Najväčší podiel energie totiž spotrebuje práve výroba hliníka z primárnej suroviny. Tú si však v sebe dokáže potom uchovať aj naďalej, a na roztavenie hotového hliníka a výrobu nového produktu je potrebný už len zlomok energie. „V Prazdroji sa snažíme minimalizovať dopad obalov na životné prostredie. Už teraz naše plechovky obsahujú 40 – 50 % recyklovaného hliníka a neustále pracujeme na zvyšovaní jeho podielu. Sme si istí, že Slováci uvítajú možnosť vrátiť plechovky do predajní a prispejú tak ku kolobehu, keď sa z použitej plechovky bude môcť stať opäť nová plechovka,“ uzatvára Martin Gygařík.

Článok vznikol v rámci projektu #EkoSpolu, ktorý prináša Plzeňský Prazdroj Slovensko s cieľom informovať o znižovaní dopadov podnikania na životné prostredie.

Smerovanie Plzeňského Prazdroja Slovensko v oblasti udržateľného rozvoja určuje stratégia udržateľnosti Na budúcnosť 2030

Okrem dosiahnutia uhlíkovej neutrality vo výrobe piva do roku 2030 bude Prazdroj využívať výlučne obnoviteľnú energiu, redukovať produkciu plastov a pozíciu lídra si chce udržať aj v šetrení s vodou.

Z odpovedný prístup k výrobe uplatňuje aj pri propagácii produktov, podporuje rozvoj regiónov, v ktorých pôsobí a usiluje sa čo najefektívnejšie nakladať s prírodnými zdrojmi.

Kroky spoločnosti v oblasti udržateľnosti za uplynulý rok zhrňuje integrovaná Správa o udržateľnosti 2020 .

