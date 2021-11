Vieme, kedy je najlepší deň na nakupovanie darčekov a aj aký darček kúpiť pre muža či mamu

Ak ste už teraz vy otrávení z predstavy vianočných nákupov, pretože neviete, aký darček pre muža, mamu, babku, sestru či kamošku, nasledujúce riadky vás zbavia všetkých starostí. A ešte vám aj ušetríme peniaze! Zistili sme totiž, ako nakúpiť, ušetriť a ešte aj zarobiť na ďalší nákup. Ale najprv poďme na tie darčeky.

Darček pre muža

On vám síce povie, že mu stačí kapor, šalát a svätý pokoj, no neverte tomu. Ani tomu, že „all I want for Christmas is you“ – v tenkej nočnej košieľke. Každý muž chce pod stromčekom hmatateľný predmet, ktorým uspokojí svoje vnútorné večné dieťa. Takže žiadne mäkké darčeky! Chce to niečo, s čím sa dá experimentovať, tvoriť a ideálne aj sa tým pochváliť. No a keďže po #metoo už nelezú muži ženám pod sukne, ale do kuchyne, taký poriadny gril je ašpirantom na náš darček pre muža. Kontaktný gril Sage BGR840bss (všimnite si – bss ako „boss“) má všetko, čo muža zaujme: podsvietený displej, s ktorým má chlap všetko pod kontrolou, gombíky na nastavenie teploty, sondu, ktorá „vidí“ do vnútra mäsa, senzory so sexi názvom Element IQ TM, aj nastaviteľnú výšku dosky. Skoro ako stavebnica, skoro ako hra, ale ešte lepšie.

Darček pre syna/brata

Vraj prvú polovicu života nám kazia rodičia a druhú deti. Nekazte preto svojim potomkom aspoň tie Vianoce a dajte im to, čo naozaj ocenia. Že neviete čo, keď stále sedí pri počítači? V tejto chvíli si môžete gratulovať, pretože takým mikrofónom Yenkee YMC 1060 allien (ako mimozemšťan aj vyzerá) alebo klávesnicou Yenkee YKB 3400US Panzer si šplhnete u svojich dospievajúcich detí poriadne vysoko a možno na vrchole rebríčka obľúbených rodičov vydržíte až do konca roka.

Vedeli ste, že: Každý druhý človek nenecháva nič na Santu či Ježiška a obdaruje sám seba.

Darček pre mamu/svokru

Ajajaj, toto je tenký ľad! Ale nebojte sa, my vieme, kade po ňom prejsť. K vytúženej spokojnosti náročne uspokojiteľnej dámy vás privedie napríklad robot Catler TC8010. Už počujeme to vaše „pche, tak toto je veru krok vedľa“, no mýlite sa. Pretože tento fešák sám navarí polievku aj omáčku, vymiesi cesto, naparí buchty aj knedle a vlastne nahradí aj panvicu, hrniec, mixér, šľahač, sekáčik aj váhu. Takže kým on pracuje, môže si obdarovaná dáma spraviť manikúru a zavolať kamošku na kávu, nech vás môže pekne – nie, tentoraz nie poohovárať, ale pochváliť za skvelý výber darčeka.

Darček pre dcéru/sestru/frajerku

Pôjdete na istotu v podobe obálky, parfému alebo niečoho trblietavého, alebo sa odvážite tento rok skúsiť niečo iné? Prekvapte ju nečakaným výberom a darujte jej elektrospotrebič! Áno, aj v tomto segmente sa nájdu kúsky, ktoré potešia ženské srdce. Napríklad kulma BaByliss, s ktorou si aj kadernícky menej zdatné slečny vyčarujú vo vlasoch sexi padavé beach waves. Fanúšičky zdravého stravovania a fit štýlu vám o hlavu neotrepú ani odšťavovač, zvlášť ak to bude výkonné Philco. Veď taká čerstvá šťava dobre padne každému – a nielen po ťažkej noci.

Najlepší deň na nakupovanie darčekov je...

Tak ako? Vybrali ste si? Dlžíme vám ešte ten najlepší deň na nakupovanie. Netreba ani štúdie amerických vedcov na to, aby sme zodpovedne mohli prehlásiť, že najlepší deň na nakupovanie je práve dnes. Lebo zajtra už môže byť neskoro – tovar sa míňa naozaj rýchlo a to nielen kvôli blížiacim sa Vianociam, ale najmä kvôli výhodným cenám a skutočným zľavám počas Black Friday, ktoré nájdete v PLANEO Elektro ešte tento týždeň. Použite pri platení aj Planeo kartu a nabehnú vám na ňu eurá na ďalší nákup. Aj preto sa oplatí byť rýchli a nakupovať už dnes. Pretože keď štedré Vianoce za skutočne dobré ceny, tak v PLANEO Elektro!

