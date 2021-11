4 časté mýty o vetraní (nielen) v zime

Hoci sa vetranie javí ako jedna z najľahších vecí na svete, nenechajte sa oklamať. To, že ide o zautomatizovanú činnosť, ešte neznamená, že pri ňom nerobíme chyby. Práve kvôli vetracím zlozvykom dochádza v zime k nežiaducim stratám tepla, čím sa znižuje efektivita vykurovania a zvyšujú ceny na faktúrach za energie.

Ešte závažnejším dôsledkom nesprávneho vetrania je jeho negatívny dosah na zdravie. Ak telo dlhodobo ochudobňujeme o kvalitný vzduch, sabotujeme fungovanie imunity a koledujeme si o celú škálu chronických ochorení. Vyvetrajte preto z hlavy najčastejšie mýty o vetraní a nadýchnite sa doma bez obáv, že sa do pľúc dostane, čo by sa nemalo.

Mýtus č. 1: Nos mi vždy napovie, či je už čas vetrať

Jednou z primárnych funkcií vetrania je zabezpečiť čerstvý prísun kyslíka a odvod oxidu uhličitého, produkovaného predovšetkým dýchaním. Nespoliehajte sa ale na vlastné inštinkty. S vydýchaným vzduchom je to ako so smädom. Keď ho cítite, je už takpovediac päť minút po dvanástej. Nos vám zázračne nenapovie, kedy otvoriť a kedy zavrieť okno. Radšej k vetraniu pristupujte strategicky a s plánom. Ušetríte si tak únavu, bolesti hlavy, problémy so spánkom i narušenú koncentráciu.

Mýtus č. 2: Je jedno, či vyvetrám raz a dlhšie, alebo opakovane a kratšie

Nesprávne vetranie zodpovedá podľa odhadov expertov až za 30 % únikov tepla. Obzvlášť problémové je takzvané mikrovetranie pomocou ventilačiek. Na exponovaných miestach na stene sa tak zráža vlhkosť, čo praje vzniku plesní a v škárach môže dochádzať k námraze okenného tesnenia.

Dlhé vetranie vedie aj k zmenám v prekrvovaní kože. Ochladenie sa ohlási nepohodlím, u citlivých ľudí reumatickými ťažkosťami, nehovoriac o zbytočných prechladnutiach, ktorým možno predísť.

Rozložte radšej vetracie intervaly na tri kratšie etapy denne, takto napriek prísunu studeného vzduchu ostanú steny i podlaha zahriate a po zavretí okna sa v miestnosti teplota rýchlejšie dostane do komfortného normálu.

Najkratšie vetracie mesiace sú december, január a február, kedy sa odporúča vetrať len 4 až 6 minút. Naopak, v júni, júli a auguste je optimálny čas vetrania najdlhší, a to približne 25 minút až polhodina.

Zdroj: Daikin

Mýtus č. 3: Čo miestnosť, to rovnaká vetracia stratégia

Určite nie. V miestnostiach, kde sa združuje viac členov domácnosti, potrebujete zabezpečiť lepšiu ventiláciu čistého vzduchu, čomu treba prispôsobiť aj spôsob vetrania. Pozrite sa na to matematicky: Človek pre svoj komfort a zachovanie fyziologickej rovnováhy spotrebuje približne 25 metrov kubických vzduchu za hodinu. V priemerne veľkej obývačke ho vydýcha za dve až tri hodiny. To v prípade, že je sám. Ak je s ním v miestnosti ďalších deväť ľudí, vzduch sa vydýcha už za 15 minút.

Rýchlejšiu výmenu vzduchu vyžadujú aj časti domácnosti, kde varíme, sušíme bielizeň, sprchujeme sa či pálime sviečky, prípadne dielne a umelecké štúdiá, kde sa intenzívne pracuje s farbami či s drevom.

Mýtus č. 4: Na zabezpečenie čerstvého vzduchu stačí vetranie

V interiéri trávime až 90 % času a ak podceníme riešenie čistoty ovzdušia v domácnosti, môžeme dýchať až 5-násobne znečistenejší vzduch než ten vonkajší. Vetranie však ako odpoveď nestačí, keďže v ideálnych podmienkach – vo voňavom lese ďaleko od civilizácie a ľudskej činnosti – žije len minimum z nás.

Zastavané rezidenčné zóny so sebou nesú riziko, že pri každom otvorení okna „pozývame“ dnu aj smog, splodiny z výfukových plynov a mnohé ďalšie nečistoty, ktoré sú síce pre oko neviditeľné, no pre zdravie nebezpečné.

Najistejšia je kombinácia strategického vetrania a použitia čističiek vzduchu s vysoko výkonným viacvrstvovým filtračným systémom. Stavte na overenú kvalitu istenú vyše storočným zdokonaľovaním technologických postupov. Toto spojenie vám dá jedine japonská spoločnosť Daikin, svetový expert na čistý vzduch.

Čističky vzduchu Daikin prostredníctvom vyspelých technológií Streamer a Flash Streamer efektívne zachytávajú, filtrujú a následne bezpečne rozkladajú škodliviny ako čiastočky prachu, peľ, cigaretový dym, plesne, chlpy z domácich zvierat, vírusy a baktérie. Ich prítomnosť v domácnosti by nemala byť vnímaná ako nadštandard, ale samozrejmosť pre všetkých, ktorí dbajú na zdravie seba a svojich najbližších.

V portfóliu Daikin nájdete aj čističky vzduchu so zvlhčovačom pre ešte zdravší a osviežujúcejší nádych doma. Ak chcete strojnásobiť kvalitu vzduchu v interiéri, začnite kliknutím na www.daikin.sk.

- reklamná správa -