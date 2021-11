Veľký DUEL – pozrite sa, čo vymysleli! Zmerajú si sily v kuchyni

Obľúbené slovenské influencerky Zuzka Vačková a Miška Smolová - @SistersBakery.sk sa pustili do duelu. Bude u divákov úspešnejší moderný recept alebo upgradnutá klasika?

Experimenty v kuchyni nemajú hraníc a aj recepty s rovnakým základom môžu mať desiatky rôznych prevedení. Napríklad také obaľovanie – všetci poznáme typické vyprážané rezne v trojobale, no aj táto klasika sa dá použitím netradičných ingrediencií či nových spôsobov prípravy ozvláštniť. Alebo posunúť na inú úroveň – a urobiť z nich zdravší, modernejší recept alebo príjemne šokovať netradičnou kombináciou chutí.

Najdôležitejší je pritom finálny výsledok – a to, či chutí. Svoje o tom vedia aj herečka Zuzka Vačková a foodblogerka Miška Smolová, ktoré na sociálnych sieťach svojimi receptmi pravidelne inšpirujú tisícky divákov.

Práve tieto dve sympatické dámy sa rozhodli prijať výzvu slovenského výrobcu korenín Mäspoma, ktorý prináša na trh štvoricu obaľovacích zmesí so širokými možnosťami využitia – od náhrady strúhanky v klasickom trojobale až po zdravšie fitness recepty so zeleninou či iné netradičné kombinácie. Každá z nich má za úlohu pripraviť si jedinečný recept s využitím obaľovacích zmesí, ktorý bude inšpirovať ľudí vyskúšať v kuchyni niečo nové. O tom, ktorej sa to podarilo lepšie rozhodnú diváci na sociálnych sieťach.

Zdroj: Mäspoma

V dueli využijú svoje osvedčené ťahy

Obľúbenú herečku Zuzku Vačkovú poznajú slovenskí diváci z hereckých úloh vo filmoch a seriáloch, divadelných inscenácií aj dabingu. Aktívna je však aj na sociálnych sieťach, predovšetkým na Instagrame (@zuzanavackova) a TikToku (@susan.pocket), kde môžu jej fanúšikovia sledovať milé momenty z jej života, ale tiež inšpirácie z oblasti zdravého životného štýlu, recepty či lekcie etikety... všetko podané s humorom jej vlastným.

Zdroj: Mäspoma

Zuzka je skrátka aktívna žena, ktorá však aj napriek pracovnému vyťaženiu stále myslí aj na svoje zdravie a snaží sa ho podporovať pestrou stravou. V jej kulinárskych inšpiráciách prináša predovšetkým recepty, ktoré korešpondujú so zdravým životným štýlom: nešetrí zeleninou, snaží sa hľadať zdravšie alternatívy a najradšej má jedlá, ktoré sú nielen zdravé a chutné, ale aj rýchle. V takomto duchu sa bude niesť aj jej originálny recept s využitím obaľovacích zmesí od Mäspoma, ktorý predstaví vo veľkom obaľovacom dueli.

Mišku Smolovú väčšina ľudí pozná najmä z jej Instagramu @SistersBakery.sk, ale aj ako autorku dvoch kuchárok: Takmer zabudnuté recepty a najnovšie Takmer zabudnuté recepty 2 (Klenoty rakúsko-uhorskej kuchyne). Svoj voľný čas zasvätila cestovaniu za účelom zbieranie a uchovávania starých receptov. Tie dnes vďaka jej originálnemu spracovaniu prinášajú príjemne nostalgický nádych do mnohých domácností – a predovšetkým kuchýň – rodín z celého Slovenska.

Zdroj: Mäspoma

Miška je predovšetkým nadšená pekárka, aj preto sa v jej receptoch objavujú najmä sladké inšpirácie na dezerty či múčniky, pri ktorých zachováva ich tradičnú prípravu a nebojí sa ani ich prácnejšieho dômyselného spracovania. Takýmto smerom sa bude uberať aj jej recept v obaľovacom dueli, ktorý zaručene poteší všetkých s mlsnými jazýčkami, ktoré milujú sladké!

Ktorá zvládne obaľovanie lepšie?

Dve kuchárky, dva rôzne recepty, štyri obaľovacie zmesi a len jedna víťazka. Takto bude vyzerať duel, ktorý si už od stredy 24. novembra bude môcť celé Slovensko pozrieť na sociálnych sieťach Mäspoma. Zuzka Vačková a Miška Smolová s v dueli predstavia svoje originálne recepty s využitím obaľovacích zmesí od Mäspoma a diváci hlasovaním rozhodnú, ktorý z nich sa im páčil viac. Uspeje v obaľovaní rýchly a zdravý recept alebo moderne poňatá klasika? Sledujte sociálne siete Mäspoma aj oboch súťažiacich a nechajte sa inšpirovať pri vašich kulinárskych experimentoch!

https://www.facebook.com/maspoma https://www.instagram.com/maspoma.slovensko/

Zdroj: Mäspoma

- reklamná správa -