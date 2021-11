Férová Nadácia O2 odovzdá symbolický kľúč z Nežnej revolúcie až 89 osobnostiam ako poďakovanie

„V tomto roku sme sa v komunikácii vrátili k symbolu, s ktorým sa novembrové námestia spájajú. Štrnganie kľúčmi. Kľúče sú možno maličkosťou, ktorú nosia ľudia bežne so sebou. V roku 1989 však urobili obrovskú vec, otvorili nám dvere k slobode. Sloboda však nie je samozrejmosť, je veľmi krehká a ak si ju nebudeme strážiť, môžeme o ňu veľmi ľahko opäť prísť. Preto sme hľadali spôsob, ako vyzdvihnúť tých, ktorým záleží na tom, aby Slovensko ostalo slobodnou krajinou,“ hovorí Lucia Petrášová, riaditeľka úseku komunikácie a značky.

Ochrancovia a ochrankyne slobody ako pokračovatelia odkazu Novembra 1989

V kampani „Ochrancovia a ochrankyne slobody“ sa chcú Férová Nadácia a O2 poďakovať zástupcom mladšej generácie, ktorá sa stala nositeľom a pokračovateľom hodnôt, riadi sa nimi a presadzuje ich vo svojom pracovnom, umeleckom či občianskom živote. Mnohí z nich obdobie socializmu ani nezažili alebo boli vtedy príliš malí či mladí, aby vedeli zásadným spôsobom ovplyvniť veci verejné. Skupinu ocenených osobností tvoria umelci, herci, herečky, spisovatelia, sociológovia, zástupkyne mimovládnych organizácií či občianski aktivisti. Nebudú chýbať ani tí, ktorí robia osvetu na sociálnych sieťach a pomáhajú robiť z internetu lepšie miesto pre život.

Kľúče od slobody ako vyjadrenie vďaky a uznania

„Kampaňou chceme vyjadriť, že si veľmi vážime všetkých ľudí súčasnej generácie, ktorí svojimi aktivitami ochraňujú alebo pripomínajú vybojované hodnoty 17. novembra. Tými hodnotami máme na mysli sloboda, ľudské práva, spravodlivosť, solidarita, tolerancia či ochrana životného prostredia. Ich nevyhnutnosť a prítomnosť v našich životoch vnímame v súčasnosti ešte intenzívnejšie. Preto sa chceme, symbolicky 89 vybraným osobnostiam, poďakovať, povzbudiť v ich aktivitách a odovzdať im pomyselný kľúč od slobody, ktorý im bude pripomínať hodnoty Nežnej revolúcie a aj to, že sa za ne stále oplatí bojovať aj svojou každodennou činnosťou,“ pokračuje Tereza Molnár, členka Správnej rady Férovej nadácie.

Medzi 89 osobnosťami sú aj Sandra Sviteková z Dejepis inak, sociologička Elena Gallová Kriglerová, filmová producentka Wanda Hrycová, zakladateľ portálu Mladí proti fašizmu Marek Mach Centra či raperi Tono S. a Strapo.

Sandra Sviteková: „Sloboda pre mňa znamená robiť čokoľvek po čom túžim bez toho, že by som ubližovala druhým. Prečo je pre mňa dôležité pripomínať si odkaz a hodnoty Novembra 89? Pretože si myslím, že ešte stále nie sme tam, kde by sme chceli byť a že aj v súčasnosti čelíme mnohým výzvam, ktoré ohrozujú demokraciu a slobodu. Je to pre mňa dôležité aj kvôli tomu, že sa s týmito hodnotami identifikujem a som presvedčená, že ak nechceme aby z našej spoločnosti vymizli, tak si ich musíme pripomínať a upozorňovať na to, prečo sú dôležité."

Elena Gallová Kriglerová: „Počas pandémie sme všetci videli, ako strádame, keď nemôžeme navštevovať kultúrne podujatia, cestovať za hranice a stretávať sa s ľuďmi. Napriek tomu sme mohli aspoň čítať čokoľvek, čo máme radi a robiť mnohé aktivity aspoň v online svete. To všetko sa pred rokom 1989 nedal. To všetko sa pred rokom 1989 nedalo. Sloboda však neznamená len to. Vďaka nej môžeme otvorene poukazovať na neprávosti, nespravodlivosť a krivdy, ktoré sa dejú mnohým ľuďom a skupinám ľudí v našej krajine. Je dôležité si neustále pripomínať, že demokracia, nech je akokoľvek náročné ju dosahovať a udržiavať, prináša nám všetkým možnosť rozvíjať sa a byť samým sebou."

Strapo: „Sloboda je pre mňa možnosť vyjadriť to, čo si myslím nezávisle na tom, ako to vnímajú ostatní. Dôležité je ale nájsť aj nejakú empatickú a ľudskú rovnováhu medzi vlastnou slobodou a kolektívnou slobodou. Pretože ako povedal J. J. Rousseau: ,,Moja sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda druhého.“

Marek Mach: „Sloboda nie je samozrejmosť. Hoci to možno znie ako klišé, nie je ním a nikdy ním byť ani nemôže. Fakt, že sme slobodní najdlhšie obdobie v celej našej histórii neznamená, že o slobodu nemôžeme prísť. Len zopár desiatok rokov nazad panovala v tejto krajine totalita na čele s komunistickou stranou. Pred ňou to boli fašisti, ktorí diktovali, ako má vyzerať život v tomto štáte. Je preto veľmi dôležité, aby sme nezabúdali na odkaz Novembra, ale naopak, pripomínali si ho a robili všetko preto, aby sa nič podobné už nikdy nemuselo opakovať.“

Wanda Hrycová: „Sloboda je pre mňa, popri zdraví a láske, jedna z najdôležitejších hodnôt. Pochádzam z rodiny, ktorú totalitné režimy ovplyvnili na niekoľko generácií a obávam sa, že ani slobodu, ktorú sme si vybojovali 17. novembra 1989 nemusí byť jav trvalý... Ľudia totiž často zabúdajú, že aj sloboda svoje pravidlá, bez ktorých nemôžeme fungovať. Tým najdôležitejším je, že sloboda jednotlivca končí tam, kde sa začína sloboda niekoho iného. Asi sme posledných 30 rokov zanedbali výučbu občianskej náuky, lebo súčasná doba nám ukazuje, že veľa ľudí slobode nerozumie.“

Pre zákazníkov O2 je pripravený krátky vedomostný kvíz o Novembri 1989 v online magazíne Sóda, ktorý vznikol v spolupráci s portálom Zmudri.sk. Po jeho vyplnení sa im vygeneruje kód na aktiváciu O2 neobmedzených dát, ktoré si budú môcť užívať celý jeden deň. Okrem toho budú mať zákazníci O2 možnosť využiť cez Extra výhody voľný vstup na výstavu N89, ktorá prebieha na Bratislavskom hrade a je venovaná udalostiam Novembra 1989. Ako bonus ku kampani O2 na pripomenutie 17. novembra aj tento rok zverejní na streamovacej službe Tidal Music svoj vlastný playlist revolučných skladieb a v spolupráci s HBO GO upriami pozornosť na filmy s tematikou Novembra 89.

