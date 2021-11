Ak neviete čo zajtra na seba, zriaďte si kapsulový šatník!

Predstavte si, že aj pri šatníku existujú výpočty a stratégie na optimalizáciu koľko toho potrebujete na bežné dni a zároveň aké presne kúsky by ste v šatníku mali mať.

Kúzelný efekt, pri ktorom siahnete do šatníka aj po slepiačky, oblečiete sa, no a "voilà" vyzeráte super. Reč je o kapsulovom šatníku. Jeho silným zástancom je aj obchodné centrum CENTRAL v Bratislave. So spolupracujúcou stylistkou Mirkou Dobiš (@fashionspy.sk) pripravili vtipnú inštaláciu pripomínajúcu stavebnicu modelu lietadla. S tým rozdielom, že tentokrát sa v tej stavebnici nachádzajú jednotlivé kúsky do šatníka, ktoré medzi sebou skombinujete za každého počasia.

V doplnkoch sa objavili aj novučičké telefóny Motorola, ktoré dokonale zapadli do konceptov. Edge 20 Lite ako všestranný parťák na každý deň a Edge 20, ako módny doplnok pre tie dámy, pre ktoré dizajn znamená naozaj veľa.

