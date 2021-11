4 známe mužské tváre, ktoré objavili čaro ZEEN kolagénu

Užívanie morského kolagénu si väčšina ľudí spája skôr so ženami. No vedeli ste, že jeho skvelé účinky ocenia aj muži? Ak si nie ste istí, tak vás možno presvedčia títo 4 známi páni, ktorí sa rozhodli svojmu telu dopriať starostlivosť nielen zvonku, ale aj zvnútra. Tak čo na morskom kolagéne od značky ZEEN by Roal pravdepodobne zbožňujú?

Marián Čekovský: Vypnutá pleť

Keďže známy slovenský hudobník Marián Čekovský je neustále na očiach verejnosti, tak je jasné, že okrem starostlivosti o svoj nenahraditeľný hlas, rád ocení aj starostlivosť o svoju pokožku. A práve na to mu slúži ZEEN kolagén s vitamínom C .

Morský kolagén je totiž základnou stavebnou látkou našej pokožky, vďaka čomu jej dokáže dodať elasticitu a hydratáciu. Bez kolagénu jednoducho naša koža ochabne a začnú sa na nej vytvárať viditeľné vrásky. Ak teda patríte medzi pánov, ktorí si potrpia na krásnu pleť, určite siahnite po hydrolyzovanom kolagéne.

Ten vám pomôže udržať si mladistvý vzhľad len vďaka jednému vrecúšku kolagénu denne rozrobenom v pohári vody. A dokonca si môžete vybrať ZEEN kolagén s neutrálnou alebo sviežou citrónovou príchuťou. Hádajte, ktorej dáva prednosť Marián!

Tomáš Deák: Funkčné svalstvo

Slovenský MMA bojovník Tomáš Deák nezískal všetky svoje víťazné „opasky” len tak pre nič za nič. Je to naozaj poriadny kus chlapa, ktorý musí mať pod kontrolou každý kúsok svojho tela. A čo mu pomáha s rastom svalovej hmoty? Hádate správne, morský kolagén!

Svalové tkanivo je totiž z 1 - 10 % tvorené práve kolagénom, takže jeho pravidelné dopĺňanie pomáha udržať vaše svaly silné a správne fungujúce . Niektoré štúdie dokonca hovoria o tom, že užívanie kolagénu po náročnom cvičení dokáže pomôcť so stimuláciou rastu namáhaného svalstva. A to za vyskúšanie stojí, no nie?

DJ Mairee: Pokojný spánok

Svet DJ Maireeho je plný párty, skvelej hudby a energie ľudí. No takýto nočný život dokáže poriadne zamávať s biorytmom človeka, čo sa môže prejaviť napríklad nekvalitným spánkom. Vedeli ste, že aj s tým vám dokáže pomôcť práve kolagén v prášku?

Ten totiž obsahuje látku glycín, ktorý pomáha upokojiť mozog a dostať vás do pohody natoľko, že oveľa rýchlejšie zaspíte. A nielen to. Podľa výskumov je dokonca spánok po užití glycínu, teda morského kolagénu, oveľa hlbší. A to ocení nielen každý DJ, ale aj akýkoľvek prepracovaný muž.

Michal Čajkovský: Zdravé kĺby

Hokejista Michal Čajkovský je známy obranca hrajúci v KHL. Ako športovec veľmi dobre vie, čím všetkým si kvôli neustálym tréningom musia prejsť jeho kĺby. Ich bolesti či zhoršená pohyblivosť dokáže poriadne zamávať kartami na dôležitom zápase. A to nechce riskovať žiaden profesionálny športovec. Ako sa teda o svoje kĺby postarať?

Stačí si každý deň pripraviť kolagén v prášku . Naše telo totiž od približne 25. roku života produkuje stále menej a menej kolagénu, čo môže mať za následok aj problémy s kĺbmi. Najmä u športovcov sa kĺby nielen vekom naozaj ničia, čo môže zvýšiť riziko vzniku osteoporózy alebo rôznych bolestí.

Bola dokonca vytvorená štúdia , v ktorej 73 atlétom po dobu 24 týždňov podávali každý deň kolagén. Skupina, ktorá tento kolagén užívala tvrdila, že ich bolesti kĺbov sa výrazne zmiernili.

Aj muži si zaslúžia zdravé a krásne telá! Pridajte sa k spokojným pánom, ktorí objavili čaro morskému kolagénu značky ZEEN by Roal a zaraďte ho do svojej každodennej rutiny. Nájdete ho exkluzívne v predajniach DM drogerie markt alebo priamo na stránkach ZEEN WORLD .

