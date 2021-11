Mars investuje 1 miliardu dolárov do dlhodobej udržateľnosti

Rok 2021 bol a stále je pre spoločnosti na celom svete náročný, pretože sa začali prejavovať dopady spojené so zmenou klímy, pandémiou a nárastom sociálnej nespravodlivosti, ktorá sa týkala predovšetkým dodávateľských a obchodných reťazcov.

V tomto kontexte je zásadné, aby spoločnosti a osoby, ktoré disponujú rozhodovacou právomocou, riešili environmentálne a spoločenské hrozby už dnes a riadili sa vedecky podloženým odporúčaním. Mars, jeden z najväčších výrobcov cukroviniek, krmív pre domácich miláčikov a výrobcov potravín na celosvetovej úrovni, tak robí. Postupuje na svojej ceste k udržateľnosti v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov, ktorá má ešte striktnejšie záväzky.

Už v roku 2017 spoločnosť Mars prostredníctvom počiatočnej investície vo výške 1 miliardy dolárov spustila Plán trvalo udržateľného rozvoja pre ďalšie generácie, ktorý z dlhodobého hľadiska stanovuje odvážne ciele pre zdravú planétu aj pre zabezpečenie komunít, v ktorých Mars pôsobí. Tento plán tiež neopomína zdroje, z ktorých spoločnosť Mars čerpá. Prostredníctvom svojich mnohých projektov spoločnosť rieši klimatické zmeny, podporuje biodiverzitu alebo sa snaží posilniť postavenie žien vo všetkých komunitách, ktorých sa dotýka.

„Keď prechádzame týmto dlhým obdobím globálneho rozvratu, organizácie majú príležitosť a povinnosť ukázať pomocou svojich činov, aké hodnoty zastávajú – pre ľudí aj našu spoločnú planétu. Sme hrdí na pokrok, ktorý sme dosiahli od spustenia nášho Plánu trvalo udržateľného rozvoja pre ďalšie generácie, ale uvedomujeme si, že musíme urobiť viac, a sme presvedčení, že vďaka spolupráci s partnermi, dodávateľmi a spoločnosťou vytvoríme svet, kde sa všetkým darí aj po ďalšie generácie,“ povedal Radovan Veselý, manažér slovenského trhu.

Jedným z dôležitých úspechov je, že viac ako 54 % elektriny, ktorá je využívaná v Marse pochádza z obnoviteľných zdrojov – 11 krajín, kde spoločnosť pôsobí, získava pre svoju činnosť 100 % obnoviteľnej elektriny a ďalších osem krajín bude nasledovať do roku 2025. Cieľom spoločnosti je zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2025 o 27 % a do roku 2050 o 67 % v celom rozšírenom hodnotovom reťazci Marsu. Jednoducho povedané, spoločnosť získava dostatok zelenej elektriny na výrobu všetkých M&M cukroviniek, ktoré predáva všade po svete.

Pokiaľ ide o podporu komunít v celom dodávateľskom reťazci, spoločnosť Mars sa v uplynulom roku zamerala na obnoviteľnosť, pretože pandémia COVID-19 mala najtvrdší vplyv na poľnohospodárske a rybárske komunity po celom svete, ktoré hrajú zásadnú úlohu v získavaní surovín. Mars ale nezabúda ani na trhy, ktoré prevádzkuje. Ako reakciu na núdzovú situáciu venovala spoločnosť Mars dar na obnovu, ktorý má k dnešnému dňu hodnotu viac ako 39 miliónov dolárov. Spoločnosť pomáhala aj v strednej Európe. Predovšetkým podporila pracovníkov v prvej línii, zraniteľných ľudí a domácich miláčikov, pričom v roku 2020 boli darované produkty a peniaze vo výške 600 000 EUR v štyroch krajinách, kde pôsobí: v Rumunsku, Maďarsku, Českej republike a na Slovensku.

Prostredníctvom plánu udržateľnosti si spoločnosť kladie za cieľ zlepšiť životy 1 milióna ľudí v ich hodnotovom reťazci a pomôcť im prosperovať. Vyššie uvedené dary sú len malou časťou, pretože naďalej investuje do poľnohospodárstva, finančného vzdelávania alebo programov na posilnenie postavenia žien. Na dosiahnutí tohto cieľa spolupracuje s medzinárodnými mimovládnymi organizáciami, akademickou obcou a vládami.

