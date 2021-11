SENCORMÁNIA našla najstarší SENCOR. Mladosť má už za sebou, no do dôchodku sa ešte nechystá

Od septembra do októbra hľadala SENCORMÁNIA tie najstaršie spotrebiče SENCOR po celom Slovensku. Značka SENCOR je na svetovom trhu totiž už 50 rokov a tak sa hľadalo nielen v kuchyniach, dielňach, ale aj na povalách.

Niekde sa oprašovalo, inde stačilo prístroj iba odfotiť, pretože napriek svojmu veku ešte stále slúžil svojmu účelu.

Každý jeden má svoj príbeh, ktorý ožije pri pohľade naň. Ako napríklad Eduardov kazeťák, ktorý stál 3 platy. „Písal sa rok 1982, kedy sa nám splnila túžba mať doma prenosný magnetofón a do oka nám vtedy padol tento malý kúsok Ázie. Tento magnetofón sme si kúpili v sieti Domáce potreby - divízia Elektro, za 2 380 Kčs. Boli to asi dva až tri robotnícke platy, čo je v dnešných podmienkach nepredstaviteľné, že by sme si také malé "nič", čo v podstate veľa nedokázalo, mali kúpiť za tri platy. Dnes si za jeden plat kúpite mobilný telefón, čo je vlastne neporovnateľné, čo sa funkcií týka,“ spomína si jeho majiteľ.

Tento „súťažiaci“ bol jedným z mnohých, ktorí sa do SENCORMÁNIE prihlásili. V počte viedli kúsky z audio elektroniky, našli sa však aj funkčné mixéry, mikrovlnky, dvojplatnička...

Najstarším nájdeným SENCOROM v SENCORMÁNII sa stal kazetový magnetofón z roku 1976, ktorý dostal jeho vtedy 14-ročný majiteľ za vysvedčenie. Aj na druhom a treťom mieste hviezdili kazeťáky z roku 1976 a 1978.

Pozrite si víťazov a všetky RETRO SENCOR spotrebiče zo SENCORMÁNIE!

Máte doma ešte starší SENCOR? Nevadí, že SENCORMÁNIA už skončila – jeho fotku aj s krátkou históriou môžete stále poslať na FB Sencor SK.

