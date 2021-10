Kvíz: Ako dobre máte zabezpečený svoj mobil?

V mobilnom telefóne máme uložených čoraz viac citlivých osobných údajov. Používame ho ako pracovný nástroj aj na komunikáciu s blízkymi. Fotíme s ním čisto osobné zábery, nahrávame videá. Platíme ním v obchode a zdieľame z neho obsah na sociálne siete. V jednom prístroji tak máme všetko podstatné a dôležité pre náš život. Mysleli ste niekedy na to, čo by sa stalo, keby vám telefón niekto ukradol alebo sa do neho nabúral? Urobte si malý kvíz, či a ako máte zabezpečený svoj smartfón.

Zamykáte si displej mobilného telefónu?

Aktualizujete si pravidelne operačný systém telefónu a ďalší softvér?

Máte svoj telefón fyzicky pri sebe? (beriete si ho so sebou aj na toaletu?)

Používate v telefóne zabezpečenú zložku pre citlivé dokumenty a ďalšie dáta?

Máte vo svojom smartfóne nainštalovaný antivírus?

Pokiaľ ste na niektorú z vyššie uvedených otázok odpovedali nie, znamená to, že svoj smartfón nedostatočne chránite. Iba kombináciou všetkých týchto piatich opatrení môžete povedať, že ste pripravení na situáciu, ak sa niekto pokúsi do vášho telefónu preniknúť či už na diaľku alebo fyzicky. Hackeri sa čoraz viac zameriavajú na mobilné zariadenia, pretože do nich presúvame väčšinu našich digitálnych aktivít. Pri fyzickej strate telefónu je dôležité nestratiť možnosť kontroly nad jeho obsahom, teda aby do neho nemohol zlodej alebo nálezca preniknúť a zneužiť ho.

5 rád Samsungu, ako si ešte lepšie zabezpečiť telefón

1. Zamykajte si telefón

Zatiaľ čo zabezpečenie telefónu vás chráni pred vzdialenými útokmi, zámkom displeja ochránite uložené dáta v prípade jeho straty alebo odcudzenia. Áno, odomykanie telefónu môže byť trochu zdĺhavejšie, ak však máte v telefóne citlivé údaje alebo súkromné fotografie a niekde ho zabudnete, budete za zámok displeja veľmi vďační. Smartfóny môžete zamknúť kresleným znakom, PIN kódom alebo heslom. Možno ho skombinovať aj s odtlačkom prsta a biometrickým heslom v podobe odtlačku prsta alebo skenu tváre. Vyhnite sa však jednoduchým znakom či jednoduchým PIN kódom.

Zdroj: Samsung

2. Aktualizujte si telefón

Najdôležitejším aspektom bezpečnosti je aktuálny softvér v telefóne. Bežne sa stáva, že sa v systéme Android objavia možné bezpečnostné riziká, tie sa však každý mesiac opravia v rámci aktualizácie zabezpečenia. V prípade, že vám v hornej lište vyskočí notifikácia o dostupnej aktualizácii, určite ju neodkladajte a aktualizujte si telefón čo najskôr, napríklad počas víkendu. Alternatívne môžete aktualizácie telefónu vyhľadať cez Nastavenia - Aktualizácia softvéru - Stiahnuť a inštalovať (platí pre Samsung).

Zdroj: Samsung

3. Inštalujte si len overené aplikácie a aktualizujte ich

Z obchodu Google Play si sťahujte len overené aplikácie, ktoré majú dobré hodnotenie a tiež výraznú spätnú väzbu v podobe komentárov ostatných užívateľov. Ak má aplikácia zavádzajúci názov alebo ikonu, často sa to dozviete práve v komentároch. A práve tieto ukazovatele môžu byť prvou známkou toho, že by aplikácia mohla byť falošná alebo až potenciálne nebezpečná. Aplikácie, ktoré používate, pravidelne aktualizujte a tie nepoužívané zmažte. Dávajte si tiež pozor, aké oprávnenie ktorej aplikácii poskytujete.

4. Dôležité súbory si ukladajte do Zabezpečenej zložky

Smartfóny od Samsungu podporujú zabezpečený režim Knox, ktorý dokáže už na hardvérovej úrovni oddeliť bežný systém od zabezpečenej časti. Tú predstavuje práve Zabezpečená zložka, ktorá je niečo ako „štát v štáte“. Ide o ďalšiu vlnu ochrany pred možným útokom, prístup do zložky je chránený biometriou alebo heslom, a môžete v nej mať uložené citlivé súbory, fotografie, aplikácie, kontakty a ďalšie dáta, ktoré nechcete mať k dispozícii v „bežnej“ verzii systému.

Zdroj: Samsung

5. Nainštalujte si antivírus

Pre čo najlepšie zabezpečenie svojho telefónu nainštalujte antivírus. Pokiaľ máte telefón od Samsungu, nemusíte si sťahovať rôzne aplikácie preplnené reklamami, stačí prejsť do Nastavenia - Starostlivosť o zariadenie a v sekcii Ochrana zariadení aktivovať predinštalovaný antivírus od spoločnosti McAfee, prípadne zvoliť iné preverené riešenie. Antivírus v pravidelných intervaloch (alebo na manuálne zadanie) skenuje nainštalované aplikácie a aktívne vyhľadáva možné hrozby aj podvrhnuté aplikácie.

Zdroj: Samsung

