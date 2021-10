Nenahraditeľné vybavenie do škôlky a školy v jesennom období

V tomto období sa vírusom všeobecne darí, preto je potrebné posilniť imunitu detí. Čím? Vitamínom C, pretože človek si ho nedokáže syntetizovať, aj keď ho každý deň potrebuje pre fyziologické zaistenie radu biochemických reakcií!

Českí a americkí vedci vyvinuli špecifický prípravok pre deti

Skvelým prostriedkom na tento účel je Lipo C Askor Junior, ktorý českí a americkí vedci vyvinuli špeciálne pre deti od narodenia do šiestich rokov. Okrem vitamínu C s lipozomálnym vstrebávaním, ktoré je veľmi účinné, obsahuje totiž tiež citrusové bioflavonoidy a výťažok zo šípkov z ruže šípovej. Všetky tieto ingrediencie zmiešané spolu v presných pomeroch, dostali názov a ochrannú známku RosaCelip-LD. Toto zloženie preukázalo najlepšia biodostupnosť do krvi oproti bežným formám vrátane tých s postupným uvoľňovaním. Okrem toho, že tento tekutý prípravok skvele plní svoju posilňujúcu úlohu, bude vašim deťom určite chutiť, nakoľko je ochutený jablkovým koncentrátom.

Zistite správnu dávku vitamínu C pre Vaše dieťa i pre Vás

Lipo C Askor Junior je rovnako ako ostatné prípravky z radu Lipo C Askor (pre staršie deti a dospelých) doplnený o testovacie prúžky Uro C Kontrol, ktoré umožňujú rodičom podávať svojim deťom práve toľko vitamínu C, koľko ich telo skutočne potrebuje. Test z moču je jednoduchý a rýchly. Ako ukazujú nedávne štúdie, väčšine detí v Európe i na Slovensku vitamín C chýba, čo má neblahý vplyv na ich zdravie. Výsledky testu Uro C Kontrol odporúčame konzultovať s lekárom alebo lekárnikom.

Väčšina detí v nemocniciach má nedostatočnú hladinu vitamínu C

V júni tohto roku v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici a vo všeobecnej nemocnici v Lučenci na II. a III. Detskej klinike ako aj na pneumologickej ambulancii a na urgentnom príjme merali hladinu vitamínu C v moči u detí. Vo vyšetrovanej skupine bolo 268 detí z toho 49 % dievčat a 51 % chlapcov vo veku 1 mesiaca do 19 rokov. Výsledok merania ukázal, že 67 % z nich má výrazný deficit vitamínu C a len 33 % má relatívne dostatočnú až optimálnu saturáciu vitamínu C v organizme. V skupine prevládali tráviace a črevné problémy, infekcie dýchacích ciest, zápaly močového mechúra, ochorenia obličiek, alebo dehydratácie a ďalšie zdravotné problémy. Podobné výsledky vyšli aj doktorovi Borisovi Hruškovičovi - imunoalergológovi z Bratislavy.

Skúsenosti s vitamínom C s lipozomálnym vstrebávaním

V oboch spomínaných nemocniciach – v Banskej Bystrici a v Lučenci 2 menším skupinám detí (17 a 23 detí) podávali spomínaný detský vitamín C s lipozomálnym vstrebávaním. Po 5 dňoch sa im hladina vitamínu C dostala na optimálnu hladinu, okrem detí so syndrómom krátkeho čreva. Dostatočná hladina vitamínu C zabezpečuje možnosť správneho fungovania hlavne imunitného, nervového a antioxidačného systému, čo jednoznačne prispieva k zlepšeniu liečebného procesu u chorých detí. U zdravých detí má zas veľký význam pri prevencii pred infekčnými ochoreniami.

Viac informácii na www.inpharm.sk alebo na www.akodlhsiezit.sk.

