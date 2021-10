Chcete, aby sa vaše deti mali lepšie? Investujte do vzduchu

V roku 2070 naše deti už nebudú musieť cestovať za stredomorskou klímou. Ona príde k nám. Ako jednotlivci proti tomu veľa nezmôžeme, no keď sa spojíme, vieme dosiahnuť viac. Stačí investovať do správnych vecí: do čistejšieho vzduchu, konárikov či kvietkov, aby raz naše deti žili v zdravšom a lepšom svete.

Preto vo Východoslovenskej energetike podporujeme zelené projekty, ktoré pomáhajú vytvárať udržateľný región. V Rudníku sme prispeli k výsadbe levanduľového hája, ktorý zabezpečí ekosystém pre včely. Podporujeme „zelené pľúca“ v Čiernej nad Tisou, čiže výsadbu zelene v mestskom parku. Viac stromov sme priniesli aj do Veľkého Ruskova: prispejeme na výsadbu dubovej aleje popri poľnej ceste na pamiatku slávneho lesa grófa Andrássyho.

Na udržateľnú budúcnosť však potrebujeme hlavne ľudí, ktorí rešpektujú prírodu. Ak naučíme deti chrániť planétu, vyrastú z nich dospelí, ktorí sa k ekologickým témam postavia zodpovedne. Preto sme v Košiciach podporili vznik 10 klimatických záhrad pri školách a náučný chodník o včelách v Spišskej Novej Vsi.

A vy sa k nám môžete jednoducho pridať. Aktiváciou Zelenej energie minimálne za 2 € mesačne automaticky podporíte ekoprojekty.

Poskladajte si portfóliovník z medopisov, zo záhradofondov, z lescoinov a včelofondov a investujte do krajšej budúcnosti našich detí. Tieto „finančné produkty“ vám prinesú výnosy v podobe viac včeličiek, zelene a stromov v našom regióne.

Spoločne sa nám už podarilo „zarobiť“ viac ako 500 medopisov, čiže nových levandúľ v Ruskove, 45 zelených tehličiek alias vysadených agátov v Čiernej nad Tisou či 10 záhradofondov, teda realizovaných klimatických záhrad v košických školách. Celý portfóliovník nájdete na stránke Zelenej energie.

Aktivujte si Zelenú energiu od VSE od 2 € mesačne a už len sledujte, ako rastú vaše výnosy. Doslova!

