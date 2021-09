Je kvalita vody ktorú pijete dostatočná?

Kvalita vody je v prípade mestskej vody ohrozená predovšetkým starými opotrebovanými potrubiami, ktoré neboli menené celé desaťročia a tiež vysokým množstvom chlóru vo vode, ktorého vedľajšie produkty tzv. trihalometány predstavujú v istých prípadoch nebezpečenstvo pre naše zdravie. Ak je zdrojom vody v domácnosti studničná voda, tak tu predstavuje riziko hneď niekoľko faktorov. Mechanické nečistoty, baktérie a vírusy, toxické látky ako sú pesticídy a herbicídy, ale tiež zvýšené hodnoty železa a mangánu. Ak chcete dosiahnuť dokonale krištálovú čistú vodu bez ohľadu na to či máte mestskú vodu alebo vodu zo studne, s najväčšou pravdepodobnosťou vám k tomu dopomôže správne zvolený filter na vodu .

Ktorý vodný filter je najlepší na vodu zo studne?

V prípade studničnej vody je základom mechanická filtrácia a uv lampa na vodu . Zatiaľ čo mechanický filter zachytí všetky sedimenty ako je piesok, štrk a hlina, uv lampa na vodu pomocou UV žiarenia odstráni z vody baktérie a vírusy. Oba vodné filtre sa inštalujú na hlavné potrubie, a to z dôvodu, aby nimi prešla všetka voda prichádzajúca do domácnosti. Mechanický filter sa v posledných rokoch stáva určitým štandardom pri zariaďovaní domácnosti, pretože je cenovo dostupný a s jeho pomocou sa vyhnete problémom spojeným so zanášaním vodovodného potrubia, nečistotami a zároveň ochránite i všetky spotrebiče, ktoré využívajú vodu pri svojej činnosti (napr. práčka, umývačka riadu, bojler, tlakové čerpadlá a pod.).

Okrem základných filtrov je však v určitých prípadoch nutné pristúpiť k doplneniu dodatočných filtrov. Najčastie ide o problém, kedy rozbor vody odhalil, že voda obsahuje ťažké kovy. Ako je to možné? Podzemné vody sú kontaminované ťažkými kovmi najčastejšie v poľnohodospodárskych oblastiach, kde sú používané priemyselné hnojivá. V tomto prípade sa používajú filtre na odstránenie pesticídov a herbicídov, ktoré pracujú s anexovou filtračnou zmesou.

Objaviť sa môže aj problém viditeľný na prvý pohľad - voda je sfarbená do červeno-hnedého odtieňa, čo znamená, že obsahuje príliš veľa železa. Vysoký obsah železa vo vode nespôsobuje síce zdravotné problémy, ale negatívne ovplyvňuje technologický chod domácnosti. Dlhodobé pôsobenie železitej vody spôsobuje koróziu potrubí, spotrebičov, batérií, kotlov a ostatných zariadení v domácnosti, ktoré prichádzajú do kontaktu so železitou vodou. Na odstránenie železa z vody sa používajú filtre na vodu so zmesou ecomix alebo birm.

Ktorý filter je vhodný na filtráciu mestskej vody?

V prípade mestskej vody predstavuje ohrozenie najčastejšie nepríjemný chlór a mechanické nečistoty zo starých potrubí. Skvelým riešením na tieto problémy je viacnásobná filtrácia pomocou reverznej osmózy. Reverzná osmóza je sústava filtrov, ktoré sú medzi sebou poprepájané do jedného kompaktného zariadenia. Vďaka tomu sa voda dokonale prefiltruje a výsledkom je naozaj dokonale čistá voda. Tajomstvo úspechu reverznej osmózy spočíva v tzv. osmotickej membráne. Osmotická membrána pracuje veľmi podobne, ako bunková membrána nášho tela. Jej póry sú o veľkosti len 0,0001pm. To znamená, že jediné čo prepustí je čistá molekula vody. Vďaka tomu sa voda zbaví všetkých nečistôt, zápachu, chlóru, mikroplastov či iných toxínov.

Zároveň sa celá sústava skladá i z ďalších typov filtrov, ako je mechanický, uhlíkový, post-uhlíkový či kokosová filtračná vložka. Niektoré komplexnejšie varianty reverzných osmóz majú nainštalovanú UV lampu prípadne energizér a mineralizátor, ktoré zvyšujú kvalitu vody na najvyššiu možnú úroveň. Jedným zariadením tak dosiahnete skutočne perfektnú filtráciu a optimálnu mineralizáciu.

Dbať na kvalitu vody, ktorú dennodenne používate je mimoriadne dôležité nielen pre domácnosť, ale predovšetkým pre zdravie. Len pravidelná kontrola využívaného vodného zdroja vie predísť nenávratným zdravotným rizikám, vyvolaných kontamináciou a znečistením. Začnite už dnes, vyhľadajte odborníkov na úpravu vody a dajte si vykonať certifikovaný rozbor vody. "Viem, čo pijem" nech je heslo pre zachovanie našich zdravých vodných zdrojov.

