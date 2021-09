Adela Vinczeová a Fero Joke v spoločnom projekte – budú úspešní?

Adelu Vinczeovú a Fera Joka spája spoločný projekt. Adela je doň zapojená už niekoľko rokov, Fero je tohtoročným nováčikom. Téma im však vzdialená nie je. Kým ostrieľaná moderátorka vie, aké to je byť v koži nevidiaceho, pretože si to vyskúšala na jeden deň, uznávaný influencer túto situáciu pozná takpovediac z druhej strany – má nevidiacu kamarátku. „Stretli sme sa ešte ako tínedžeri a trávili spolu veľa času. Naučil som sa, že nevidiacim musím veľa vecí opisovať, byť konkrétnym, niekedy bolo náročné premyslieť si, ako čosi dokonale opísať. Prekvapila ma aj dôležitosť hmatu. Kým sa s nevidiacim nestretnete osobne, vnímate, že čítajú Braillovo písmo bruškami prstov, ale je toho oveľa viac, čo všetko vnímajú prostredníctvom hmatu, sú to ich druhé oči, doslova,“ prezrádza Fero Joke.

Keďže obom nie je pomoc iným cudzia bolo len otázkou času, kedy sa ich cesty spoja. Fero Joke sa pridal k Adele Vinczeovej, ambasádorke verejnej zbierky Biela pastelka, aby pomohol šíriť jej posolstvo. „Páči sa mi myšlienka Bielej pastelky i ľudia, ktorí sa na jej organizácii podieľajú. Myslím si, že naša vzájomná spolupráca má potenciál rozvíjať sa aj ďalej... Bola by som veľmi rada, ak by sme spoločne urobili ešte veľa dobrých vecí zameraných na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím,“ dodáva Adela. „Fascinuje ma, ako nevidiaci i slabozrakí dokážu normálne fungovať. Kde my híkame, akoby to bolo niečo výnimočné, pre nich je to úplne bežná každodennosť, ktorú zvládajú absolútne perfektne. A tiež sa mi páči ich nadhľad a zmysel pre humor,“ dopĺňa.

„Keď ma organizátori zbierky oslovili s ponukou na spoluprácu, veľmi som sa potešil. Ihneď som si spomenul na svoju kamarátku Aďku a mám pocit, že pomáham aj jej. Myslím si, že ľudia so zrakovým, alebo akýmkoľvek postihnutím, to majú v živote v mnohom ťažšie a my zdraví by sme im mali pomáhať ako môžeme, aby sa mali lepšie a mojou úlohou, ako influencera, je informovať verejnosť prostredníctvom sociálnych sietí o tejto problematike a nasmerovať ich pozornosť smerom k zbierke,“ prezrádza Fero Joke.

Adela spolu s Ferom a „hlasom“ zbierky, Robom Rothom, v oficiálnom spote Biela pastelka 2021

Biela pastelka pomáha:

pri nácviku samostatnej chôdze s bielou palicou

pri výučbe čítania a písania Braillovho písma

kurzami práce s kompenzačnými, optickými a technicky náročnými pomôckami

aktivitami zameranými na obhajobu práv ľudí so zrakovým postihnutím

podporu aktivizovania ľudí nevidiacich a slabozrakých prostredníctvom kultúrnych, športových či voľnočasových podujatí

pri nácviku sebaobslužných činností – varenie, pranie, žehlenie, upratovanie

špecializovaným sociálnym poradenstvom

Nevidiacich a slabozrakých môžete podporiť:

24. 9. 2021 v uliciach miest a obcí po celom Slovensku

zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo 820 vo všetkých sieťach

na číslo príspevkom na účet SK23 1111 0000 0014 3025 8006

príspevkom do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných organizáciách a inštitúciách

umiestnených vo vybraných organizáciách a inštitúciách v priebehu septembra aj v 65 predajniach spoločnosti BEPON po celej SR alebo online darom prostredníctvom www.bielapastelka.sk.

