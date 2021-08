Projekt Futbal v meste vygradoval v napínavom finále: Deti inšpirovala k pravidelnému športovaniu aj BILLA

Celoslovenské finále turnaja detí do 11 rokov, autogramiády futbalových osobností, vystúpenie freestylerov, rôzne atrakcie, súťaže, súboje zručností a množstvo ďalších aktivít zažili nielen športoví fanúšikovia na Námestí M. R. Štefánika pri bratislavskej Eurovei. Cieľom štvrtkového finále bolo inšpirovať deti k pohybu. „Futbal v meste je výborný projekt. Akýkoľvek čas strávený na ulici s loptou na nohe je lepší ako doma pred televíznou obrazovkou doma. Je to perfektný turnaj, deti sa mohli konfrontovať so svojimi kamarátmi v rovnakom veku a mali možnosť vyhrať množstvo fantastických cien. Pamätám si, aké to bolo, keď som bol malý, aj preto som veľkým fanúšikom tohto projektu,“ zhodnotil hlavný ambasádor Futbalu v meste, slovenský reprezentant a brankár Newcastle United FC Martin Dúbravka.

BILLA má šport v krvi

Generálnemu partnerovi projektu Futbal v meste, o. z. BILLA ľuďom a spoločnosti BILLA, záleží na zdravom a aktívnom životnom štýle svojich zákazníkov. Preto dospelých a najmä deti dlhodobo inšpiruje k pravidelnému pohybu, športovým aktivitám a vyváženej, zdravej strave. Aj vďaka podpore o. z. BILLA ľuďom sa do projektu Futbal v meste prihlásili stovky detských športovcov z celého Slovenska. „Veľmi sa tešíme, že si náš projekt mladí futbalisti a futbalistky doslova zamilovali. Na živom finále Futbalu v meste bola fantastická športová atmosféra, ktorá deťom kvôli dlhotrvajúcej pandémii už veľmi chýbala. Futbal spojil chlapcov aj dievčatá z rôznych kútov našej krajiny. Svojimi usmiatymi tvárami nám potvrdili, že takéto projekty majú veľký význam. V BILLA sa už niekoľko rokov snažíme motivovať k pohybu a športu všetkých našich zákazníkov, takže osveta a podpora športových aktivít u detí je pre nás samozrejmosťou," povedal Tomáš Staňo, predseda predstavenstva o. z. BILLA ľuďom.

O trofej turnaja bojovali zmiešané družstvá aj základné školy

Okrem futbalových klubov, z ktorých raz vzídu nové slovenské hviezdy, sa do finále projektu prebojovali aj deti zo základných škôl, ktoré športom žijú nielen na telesnej výchove. „Sme športová škola a máme radi výzvy. Naši futbalisti s radosťou plnili zadania projektu, keďže sa chceli dostať do finále a tešili sa, že sa im to nakoniec podarilo. Motivovať deti k pohybu, najmä počas pandémie, je čoraz náročnejšie. Napriek tomu je veľmi dôležité, aby si k športu hľadali cestu, boli zapojené a hýbali sa, aj prostredníctvom projektov, ako je Futbal v meste,“ zhodnotil Juraj Pekár, učiteľ telesnej výchovy a tréner, ktorého tím ENERGY SCHOOL PRIEVIDZA vybojoval bronzové medaily.

Futbal v meste v pandemickom období pozitívne motivuje k pohybu nielen chlapcov, ale aj dievčatá. Branislav Vlček je trénerom družstva FC Spartak Tlmače, ktoré sa predstavilo so zmiešaným osadenstvom: „Náš tím bol na turnaji v zložení štyri dievčatá a šesť chlapcov. Myslím si, že je to dobrá kombinácia, ktorá funguje. A musím povedať, že dievčatá sú niekedy oveľa cieľavedomejšie než chlapci.“

Na nábreží Dunaja sa tak predstavilo 16 najlepších slovenských tímov v kategórii do 11 rokov. Všetky pritom museli najskôr splniť päť online futbalových výziev ambasádorov – popasovali sa napríklad s brankárskou výzvou Martina Dúbravku či gólovou výzvou futbalovej legendy Róberta Vitteka. Víťazom turnaja Futbal v meste sa nakoniec stal INTER BRATISLAVA. Striebro si domov odnieslo družstvo FK Humenné a bronz získala ENERGY SCHOOL PRIEVIDZA. Víťazné družstvá projektu si odniesli prémie na nákup športového vybavenia v celkovej výške 10 000 eur, ktoré poskytlo o. z. BILLA ľuďom.

„Pôvodne sa finále Futbalu v meste malo konať už minulý rok, no pandémia nás prinútila ho posunúť. Rovnako sme museli zmeniť aj koncept celého projektu. Finále však bolo skutočným futbalovým sviatkom a všetkých naladilo na pozitívne futbalové emócie,“ ozrejmil Ivan Kozák, prezident Únie ligových klubov. „Hlavnou myšlienkou projektu je vytiahnuť futbal zo štadiónov bližšie k ľuďom, na námestia, verejné plochy. Futbal v meste sme zamerali na mladé futbalové talenty. V našej lige majú množstvo vzorov, ktoré ich môžu inšpirovať aj k takej kariére, akú dosiahol hlavný ambasádor projektu Martin Dúbravka. Ďakujeme partnerom a najmä generálnemu partnerovi projektu o. z. BILLA ľuďom za to, že podporuje šport a mladých športovcov na ceste za ich snami,“ uzatvára Ivan Kozák, prezident Únie ligových klubov.

