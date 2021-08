Rozlúčte sa s letom vo veľkom! Tie najlepšie akcie štartujú práve teraz

To, že v nákupných centrách vystavili tovar z kategórie „Návrat do školy“ ešte neznamená, že je všetkým krásnym dňom koniec. Práve naopak! Vybrali sme pre vás tie najhorúcejšie akcie naprieč Slovenskom, ktoré vás spríjemnia nasledujúce dva týždne.

Vychutnajte si posledné lúče slnka na koncerte pod šírim nebom, vezmite partnera na romantický zámok, preverte svoje sily na bežeckých pretekoch alebo ukážte svojim deťom letecké adrenalínové kúsky, z ktorých behá mráz po chrbte, počas Medzinárodných leteckých dní. Celú ponuku super koncertov, divadelných predstavení a športový podujatí nájdete na Predpredaj.sk.

Filip Jančík vyráža na exkluzívne akustické turné už tento týždeň

Zdroj: Predpredaj.sk

Ak ste fanúšik netradičného prevedenia filmovej hudby, konečne si prídete na svoje. Vypočujte si v podaní famózneho Filipa Jančíka soundtrack z Harryho Pottera, Posledného mohykána či Hier o tróny naživo v inštrumentálnej podobe. >>CHCEM LÍSTOK

Toľko prekladané turné je konečne realitou

Kapela Peter Bič Project prichádza za vami! Po dych berúcich ostatných koncertoch zahrajú ešte v týchto mestách: Banská Štiavnica (28.8.), Trenčín (10.9.) a Bratislava (12.9.). V romantickej atmosfére amfiteátrov zaznejú ich najväčšie hity z albumu Labyrint, ale aj ochutnávka úplných noviniek, ktoré sympatickí hudobníci chystajú na nový album. >>CHCEM LÍSTOK

Vychutnajte si koncert na nádvorí zámku

NO NAME si zahrá 24. augusta so sláčikovým kvartetom v nádhernom prostredí na nádvorí Šimák Zámok Pezinok z 13. storočia. Ak ste fanúšik so zmyslom pre romantiku, tento exkluzívny koncert je pre vás to pravé! >>CHCEM LÍSTOK

Jedna z najúspešnejších slovenských divadelných hier aj vo vašom meste

Latinák, Kemka, Miezga, Jakab a Kobielsky sa predstavia v grotesknom príbehu 5 indivíduí uzavretých v jednej miestnosti v spoločnosti jedného revolvera. Kto ho má, ten má moc. Najbližšie si geniálne predstavenie Na koho to slovo padne vychutnáte v Nitre (30.8.). >>CHCEM LÍSTOK

Pripravte sa na strhujúcu piano show Jozefa Holleho

Nezmeškajte jeho posledné letné koncerty pod holým nebom v Nových Zámkoch (27.8.) a v Ružomberku (4.9.). Turné bude však pokračovať až do decembra, v interiéroch po Slovensku. Pianista, ktorý je doma v každom hudobnom štýle od klasiky cez filmovú hudbu, jazz až po rock a pop, vám pripraví nezabudnuteľný zážitok. >>CHCEM LÍSTOK

Príbeh grófky, ktorá sa stala legendou!

Horúca muzikálová novinka s hviezdnym hereckým obsadením vám predstaví príbeh o nenaplnených túžbach v srdci Báthoričky. Alžbeta BÁTHORY prináša spojenie legendárneho príbehu a sugestívnej pôvodnej hudby. Na prelome augusta a septembra v týchto mestách: Piešťany (26.8.), Žilina (28.8.), Skalica (29.8.), Trenčín (2.9.), Myjava (4.9.). >>CHCEM LÍSTOK

Pocta Milanovi Lasicovi od jeho milovaného orchestra

Pôvodne mal festival Symfónia umenia otvárať spolu s Bratislava Hot Serenaders Milan Lasica. Život to však zariadil inak a tak orchester venuje tento koncert Milanovi Lasicovi ako poctu všetkým tým rokom výnimočnej spolupráce. >>CHCEM LÍSTOK

Po ročnej prestávke si opäť zalietame!

Tento rok sa Medzinárodné letecké dni SIAF uskutočnia v novej lokalite na letisku Kuchyňa. Program bude pestrý a milovníci letectva si prídu naozaj na svoje. A to nie len dospelí návštevníci, ale samozrejme aj deti. >>CHCEM LÍSTOK

Otestujte svoje sily a doprajte si dávku endorfínov

Najobľúbenejší beh na Slovensku ČSOB Bratislava Marathon štartuje už 5.9. spred bratislavskej Eurovei. Tento jedinečný bežecký sviatok by mal zažiť aspoň raz za život každý bežec. Už nie je dôvod na váhanie. >>REGISTRÁCIA

Do Štiavnice na medzinárodný jazz fusion festival

Posledný prázdninový víkend si môžete užiť aj v Banskej Štiavnici na hudobnom festivale Zvuk for Štiavnica. V programe nájdete najmä nádejných mladých slovenských hudobníkov, ale vystúpia aj rakúski či českí umelci. Doprajte si to najzaujímavejšie zo žánrov jazz, fusion a crossover v tých najkrajších zákutiach Banskej Štiavnice. >>CHCEM LÍSTOK

