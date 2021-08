Rodina GTX sa rozrastá! Tento raz o SUV-kupé

Nie je to tak dávno, čo Volkswagen predstavil označenie svojich najrýchlejších elektromobilov. Čoskoro budú toto označenie niesť už dva modely.

Po 24. auguste si budete môcť pozrieť prvý model Volkswagenu nesúci označenie GTX naživo. Nový ID.4 GTX totiž zažije svoju slovenskú výstavnú premiéru v Mooncity – najväčšom obchode s elektromobilitou na Slovensku. Nachádza sa v bratislavskom Auparku a tento model tam bude vystavený aj pre verejnosť.

Čím je toto auto výnimočné? Ide o najvýkonnejšiu verziu modelu, ktorý získal ocenenie Auto roka. Má dva elektromotory, ktoré mu zabezpečujú pohon všetkých štyroch kolies. Maximálny výkon je na úrovni 220 kW (299 k), pričom zrýchlenie na 100 km/h trvá iba 6,2 sekundy! To je na úrovni modelu VW Golf GTI. Zaujímavý je aj údaj o tzv. mestskom zrýchlení na 60 km/h. Túto hodnotu dosiahne GTX len za 3,2 sekundy, pričom už netreba ani pripomínať, že auto začne zrýchľovať v momente, keď sa dotknete plynového pedálu a s maximálnym dostupným krútiacim momentom. To žiadne auto so spaľovacím motorom, ktoré musí byť navyše vybavené aj prevodovkou, nedokáže.

Volkswagen ID.4 GTX spoznáte vďaka špecifickým dizajnovým doplnkom – menovite vďaka trojici LED svetielok po bokoch predného nárazníka, brzdovým svetlám tvoriacim v rozsvietenom režime písmeno X, ale aj vďaka pozmeneným nárazníkom a jedinečnej farbe s kontrastným lakovaním strechy. Svoje vlastné vyhotovenie dostal aj interiér – nové výplne dverí a palubná doska čalúnené syntetickou kožou a prešívané kontrastnou červenou niťou, pričom špeciálne šofér sa môže tešiť na športový volant.

Čoskoro však pribudne ďalšie GTX. Ešte pred jeho premiérou na autosalóne IAA v Mníchove si môžete pozrieť jeho fotky v kamufláži. Novinka ID.5 GTX je postavená na rovnakej platforme ako ID.4 GTX, avšak ponúka emotívnejší dizajn. Ten nie je samoúčelný, ale vďaka lepšej aerodynamike prepožičia modelu nižšiu spotrebu energie a teda vyšší dojazd v porovnaní s modelom ID.4 GTX.

Nový Volkswagen ID.5 GTX prinesie pokročilé technológie. Súčasťou výbavy má byť moderný systém založený na bezdrôtových aktualizáciách softvéru na diaľku (Over-the-Air), ktorý vytvára základy pre odomykanie nových funkcií a vylepšení v podobe vyššej spoľahlivosti systémov vo vozidle. Vo výbave bude mať ID.5 GTX aj technológiu Car2X, pomocou ktorej bude vozidlo schopné komunikovať s okolitými vozidlami a infraštruktúrou, čo bude mať pozitívny vplyv na aktívnu bezpečnosť.

Mimochodom, viete, čo znamená GTX? Označenie GT už poznáme – označuje výkonné autá s prepracovanými jazdnými vlastnosťami. A písmeno X? Symbolizuje križovatku, kde sa stretávajú pojmy udržateľnosť a športový charakter. GTX teda naznačuje, že tieto pojmy sa navzájom nevylučujú, ale môžu sa dopĺňať.

