Škola volá! Pripravte svoje dieťa do školy s kvalitnými slovenskými kúskami

Letné prázdniny sú za polovicou a my sa znovu pripravujeme na nový školský rok. Naše deti si užívajú posledné prázdninové dni, už však prichádza čas zháňať školské potreby pre svojich prváčikov do školských lavíc. Peračníky, zošity, prezuvky, nové oblečenie na ďalší školský rok, o tom snáď nemusíme hovoriť žiadnemu rodičovi. Pripravili sme pre vás výber slovenských kúskov, s ktorými budú vaše ratolesti vynikať.

Batoh, ktorým úspešne odštartujete školský rok

Správna taška pre žiaka je najdôležitejším prvkom. Deti v nej nosia učebnice, peračník, desiatu, hry aj všelijaké tajomstvá a mnoho ďalších vecí, a preto musí byť správny batoh priestranný a hlavne praktický. Batohy od Heaywear potešia svojím vode odolným materiálom a bohatým úložným priestorom pre školské potreby. Miluje vaša dcérka mačičky? V tom prípade bude tento batoh praktickým a originálnym doplnkom, s ktorým bude radosť chodiť do školy. Milovníci farieb a vzorov si tiež prídu na svoje. V obchodíku nájdete viaceré farebné prevedenia.

Zdroj: Robene.sk

Rozhádzané pomôcky na stole? Žiadny problém

Nechcete, aby sa perá či ceruzky viac povaľovali po stole? Prinášame vám štýlový spôsob, ako to zmeniť. Dokonalý drevený stojan ručnej výroby je praktickým a unikátnym kúskom. Navyše každý jeden produkt je vyrobený z nepotrebného odrezku dreva, čím nevzniká prebytočný odpad. Budete ho milovať, pretože okrem toho, že vám uprace stôl, poslúži aj ako skvelá dekorácia, ktorá vydrží celé roky bez nutnosti ošetrenia. Základňa stojanu môže byť srdiečko, ceruzka, štvorlístok prípadne zvieratko. Všetky stojany nájdete v obchodíku Muránske, kde nájdete aj iné ich výrobky šetriace planétu.

Zdroj: Robene.sk

Máte doma budúceho umelca?

Kreslia vaše ratolesti o sto šesť a majú neustály neporiadok na stole? Máme pre vás šikovné riešenie. Minimalistický, elegantný a praktický - presne taký je pastelkovník z kolekcie My little Houses od Pastelkovo. Je vyrobený z masívneho bukového dreva bieleho alebo prírodného vzhľadu. Doplnený je malými drevenými domčekmi, srdiečkami alebo zvieratkami na prednej strane stojana. Týmto pastelkovníkom získate navyše aj krásny doplnok do detskej izbičky, ktorý bude mať neustále využitie.

Zdroj: Robene.sk

Aby sa v lavici cítili pohodlne a šik

Sedieť hodiny v školskej lavici si vyžaduje pohodlný outfit. Je dôležité aby sa v ňom vaša ratolesť cítila príjemne a mohla sa naplno venovať školským povinnostiam. Teplákové súpravy, tričká ale aj tepláky pre chlapcov a dievčatká ponúka obchodík LoKa, ktorá svoje kúsky šije z najkvalitnejších materiálov priamo na Slovenku. Tieto kúsky sú vhodné aj pre alergikov a deti s citlivou pokožkou vďaka 95% bio bavlne s certifikátom GOTS, ktorá je príjemná a priedušná.

Zdroj: Robene.sk

Veríme, že sme vás inšpirovali a začiatok školského roka odštartuje úspešne a štýlovo aj váš malý školáčik.

