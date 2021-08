Na Slovensku máme ďalšieho milionára

Čo majú spoločné Fín, Poliak a Slovák? Z večera do rána sa z nich stali milionári. A to vďaka výhre jackpotu v obľúbených číselných lotériách Eurojackpot a LOTO.

Na Slovensku máme od minulého týždňa nového milionára. Fantastickú výhru vo výške takmer 4 mil. EUR získal šťastný hráč vďaka predplatenej stávke v obľúbenej číselnej lotérii LOTO. Slovensko tak má po žrebovaní výherných čísel pre prvý ťah hry LOTO v uplynulú stredu ďalšieho milionára. Zaradil sa tak medzi viac ako 70 milionárov, ktorí získali miliónové výhry vďaka číselným lotériám, ktoré prevádzkuje spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. Pri výbere čísel sa spoľahol na vlastné čísla a svoju stávku podal na jednom z predajných miest spoločnosti TIPOS na západnom Slovensku.

„V minulotýždňovom žrebovaní výherných čísel pre prvý ťah hry LOTO padol jackpot vo výške fantastických 3 992 509,40 EUR. Ten sa kumuloval od konca novembra 2020. Predchádzajúci jackpot padol 22. novembra 2020 a mal hodnotu 1 948 654 EUR,“ informovala Ivana Skokanová, hovorkyňa spoločnosti TIPOS. „Výhercovi tejto fantastickej sumy srdečne gratulujeme,“ dodala Skokanová.

„Hráč na tikete pre hru LOTO vyplnil svojimi číslami všetkých desať hracích polí – stĺpcov a zvolil si aj účasť v doplnkovej hre JOKER, ktorá je spoločná pre hry LOTO a LOTO 5 z 35,“ vysvetlila Skokanová. Takmer štvormiliónovú výhru priniesol hráčovi tip s jeho vlastnými číslami 13, 23, 28, 32, 39 a 41. Rovnaké čísla boli následne v stredu 11. augusta 2021 vyžrebované ako výherné pre prvý ťah hry LOTO.

„Čerstvý“ výherca lotového jackpotu je už 72. hráčom*) v 28-ročnej existencii spoločnosti TIPOS, ktorý sa stal milionárom vďaka číselným lotériám. „Spoločnosť TIPOS zaznamenala v číselných lotériách v roku 2021 zatiaľ dve výhry vyššie ako milión eur. Okrem aktuálnej jackpotovej výhry 3 992 509,40 EUR v hre LOTO zatiaľ v štatistikách pre tento rok evidujeme aj výhru 2 615 308,70 EUR. Išlo o jackpot, ktorý padol 10. apríla 2021 v hre Euromilióny,“ povedala Skokanová.

Jackpot 3 992 509,40 EUR z prvého ťahu hry LOTO patrí medzi 50 najvyšších výhier. „V rebríčku najvyšších výhier v histórii spoločnosti TIPOS je tak aktuálne na 11. mieste,“ dodala Skokanová z TIPOS-u.

Slovenskí hráči mali uplynulý týždeň (v piatok 13. augusta) šancu vyhrať aj ďalšiu neuveriteľnú sumu - výhru vo výške 90 mil. EUR v medzinárodnej lotérii Eurojackpot. Šťastie sa však nakoniec usmialo na dvoch hráčov zo zahraničia – jedného, ktorý uzatvoril svoju stávku v Poľsku a druhého so stávkou uzatvorenou vo Fínsku. Rozdelili si neuveriteľných 90 mil. EUR.

Kým LOTO je obľúbená národná číselná lotéria a na Slovensku má dlhoročnú tradíciu, Eurojackpot je medzinárodná lotéria, do ktorej je zapojených 18 členských štátov. Slovenskí hráči majú však zakaždým rovnaké šance uspieť v hre o fantastickú výhru ako hráči z iných krajín, v ktorých hrajú lotériu Eurojackpot. Potvrdzuje to aj fantastická výhra Slováka so stávkou uzatvorenou na východnom Slovensku z októbra 2020, kedy vyhral takmer 59 mil. EUR.

Je teda úplne na každom jednom súťažiacom, akú číselnú hru bude hrať. Minulotýždňové miliónové výhry totiž jasne potvrdili, že zapojiť sa do ktorejkoľvek číselnej lotérie od spoločnosti TIPOS sa oplatí.

*) ide o hráčov - výhercov, ktorí získali výhru 1 milión EUR alebo vyššiu (aj v prepočte z SKK na EUR).