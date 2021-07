Kovář z Prazdroja: Vratné fľaše sa mi spájajú s pivom, ktoré miloval aj môj otec. Dnes nimi chránime prírodu

Pivná sezóna je v plnom prúde a milovníci zlatistého moku si ho konečne môžu vychutnávať aj v čapovanej forme. Napriek tomu, že by sa mohlo zdať, že pivári sa budú sústreďovať hlavne na pivo v krčmách, nie je to celkom tak. V Plzeňskom Prazdroji Slovensko venujú veľkú pozornosť pivu, ktoré si Slováci kupujú aj v obchodoch. Prečo pivári okrem kvality piva riešia aj obaly, sme sa porozprávali s Davidom Kovářom, obchodným riaditeľom pre maloobchod a obchodné reťazce.

Prazdroj vždy staval na dokonalom pivnom zážitku, a to v podnikoch aj obchodoch. Ako to bolo počas pandémie? Pomohla pivu? Zatvorené krčmy síce boli katastrofou pre gastro sektor, no v obchodoch sa ho určite predalo viac.

Máte pravdu, pivný zážitok je to, na čom staviame pri všetkých našich pivách, a to bez ohľadu na to, v akom obale ich predávame. Vieme, že uvariť dokonalé pivo dnes už nestačí. Chceme byť so spotrebiteľmi v kontakte, približovať im našu filozofiu aj posolstvá našich značiek. Pravdou však je, že posledný rok a pol bol najmä o balenom pive. Dúfajme, že to je už za nami, aj keď práve najmä zatvorené gastro je za pomerne veľkým nárastom predajov baleného piva. A aj práve to urýchlilo viacero krokov, ku ktorým sme v Prazdroji pristúpili, hlavne v obalových témach.

Keď ste už načali tú tému - už v roku 2019 Prazdroj ukázal, že ide proti trendu tzv. pohodlných balení, keď ohlásil odchod od PET fliaš. Počas krízy ste zase ste išli do podpory vratných fliaš. Prečo pivári riešia obaly?

Na prvý pohľad sa môže zdať, že sme mimo svojho hlavného zamerania, ale my ho máme zadefinované oveľa širšie. Obaly tvoria veľkú časť nášho podnikania a majú zásadný dopad na životné prostredie, no nepozeráme sa na to samozrejme len z hľadiska biznisu. Vnímame, že je to silná téma aj pre našich spotrebiteľov, ktorí do udržateľnej voľby idú už takmer dva roky spolu s nami.

Máte na mysli postupný odchod Prazdroja od piva v plaste?

Áno, aj ten. Ohlásiť totiž odchod od pivných PET fliaš v čase, keď boli druhou najsilnejšou kategóriou na pivnom trhu, nebolo z biznisového hľadiska jednoduché rozhodnutie, no neustúpili sme z neho ani počas krízy. Práve naopak, v súlade s firemnou stratégiou sme vlaňajší pokles objemov v pivných PET fľašiach o 29 % pokladali za krok správnym smerom. Teraz ešte zrýchľujeme a s pivom v PET fľašiach definitívne skončíme už v tomto roku. Navyše sme počas celého roka 2020 ľudí motivovali ku kúpe piva vo vratných sklenených fľašiach. Keď sme sa vlani rozhodovali, ktoré z balení dostane našu pozornosť, stavili sme práve na ne. To rozhodnutie má dva piliere. Udržateľnosť a emócie. Čo sa týka udržateľnosti, tak si myslím, že už nie je žiadnym tajomstvom, že práve vratné sklo je obalom, ktorý je z pohľadu baleného piva k prírode najviac šetrným. Má najnižšiu uhlíkovú stopu a používať jednu pivnú fľašu sme schopní opakovane. Pivo vo vratnej fľaši zároveň evokuje tradíciu, ktorá by nemala ostať doménou len jednej generácie.

Takže pivo zo sklenenej fľaše je najlepšie? Teda nemyslím len chuť, ale aj z hľadiska ochrany k prírode.

Takto by som to nepovedal. Je to veľmi zjednodušené a z ďaleka nie presné. Pri výrobe piva sú veľmi dôležité nielen kvalitné vstupné suroviny, ale aj dodržiavanie všetkých postupov a receptúr. Každý milovník piva alebo konkrétnej značky si ju kupuje a teší sa na chuť, na ktorú je zvyknutý a ktorá mu vyladí deň alebo spestrí stretnutie s kamarátmi či rodinou. To, v akom obale si ho kúpi, vo veľkej miere závisí práve od príležitosti, na ktorú ho chce. Všeobecne je za najviac pohodlný obal považovaná plechovka, to je základná logika, aj bez prieskumov. Vidíme však priestor v tom, aby sme Slovákov viac motivovali ku kúpe práve vratných fliaš. Tie sú, vzhľadom na to, že systém ich zálohovania funguje už roky, obalom, ktorý je k prírode najšetrnejším. Vieme, že medzi pivármi je veľa fanúšikov práve piva vo vratnom skle, ja sám som jedným z nich, no napriek tomu v rámci jedného nákupu sa v košíku Slovákov ocitnú len dve fľaše piva, zvyšok kúpi v inom obale.

Nie je to málo?

Je. Najväčším problémom je už spomínaný aspekt pohodlnosti. To, k čomu sa snažíme smerovať spotrebiteľov a budeme do toho investovať veľa pozornosti, je motivovať ich k väčšej preferencii vratného skla. Od mája tohto roku sme preto uviedli na slovenský trh multipacky pre značky Kozel, Šariš a Gambrinus. Okrem toho, že umožňujú pohodlnejší odnos 8 – 10 fliaš naraz, komunikujú sa tam aj ďalšie odkazy. Napríklad pri značke Šariš ide ekologickosť cez slogan – „Kúpou Šariš fľaše myslíš na Slovensko naše“ a keď si spotrebiteľ ten multipack otvorí, na spodnej strane nájde poďakovanie, že do toho ide s nami, pretože za to sa jednoducho patrí poďakovať.

Spomenuli ste, že ste veľkým fanúšikom vratných fliaš. Čo si mám pod tým predstaviť?

Viete, keď som bol ešte malý chlapec a ešte som ani netušil, že moje profesijné kroky budú spojené s pivom – jeden zo základných obrazov, ktorý sa mi spája s detstvom je práve fľaškové pivo, ktoré miloval môj otec. Nie je to však, samozrejme, len o nostalgii.

A o čom ešte? Predsa len, mnohí z nás majú podobné konotácie ako vy.

Dnes tak chránime prírodu. Aj keď práve nostalgia zohráva u väčšiny Slovákov významnú rolu a je jedným z dôvodov, prečo majú v obľube práve tento typ obalov. Vratné alebo zálohovateľné fľaše sú však, okrem čapovaného piva, ako som už spomínal aj najudržateľnejším obalom z pohľadu uhlíkovej stopy, ktorá je pri nich najnižšia. Pre názornosť použijem údaj, ktorý nie je úplne známy a nie je úplne verejný. Keď sme sa interne pozerali na každú vratnú fľašu - koľkokrát sa otočí, než dôjde k jej recyklácii, vyšlo nám neuveriteľné číslo. Jednu pivnú fľašu sme schopní v Prazdroji používať opakovane až 17-krát. Priemerne si spotrebiteľ pritom kúpi naraz asi dve takéto fľaše a my pracujeme na tom, aby sa to číslo zvýšilo.

A ako sa vám v tom darí? Podporu vratným fľašiam ste venovali už vlani, takže nejaké výsledky by už viditeľné byť mali.

Ak som spomínal, že spotrebiteľom sa patrí poďakovať, tu by som to ešte podčiarkol. Predaj vratných fliaš sa v uplynulom roku z hľadiska objemov medziročne zvýšil o 17 %, čo si myslím, že je viac ako fajn číslo. Na druhej strane, to, čo nás v Prazdroji teší viac, sú externé dáta, ktoré hovoria o tom, aký dopad to malo na trh. Sme hrdí na to, že naša podpora vratných fliaš dokázala zmeniť dynamiku obalov, do ktorých sa stáča pivo. Vratné fľaše sa tak stali druhou najväčšou kategóriou na Slovensku a preskočili PET balenie. Vo chvíli, keď si dnes štrngáme oroseným čapovaným a druhá voľba bude cinkanie oroseným fľaškovým, tak to bude pre mňa najväčší darček.

Kto je David Kovář

David Kovář má v spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko na starosti oblasť maloobchodu a obchodných reťazcov. V rámci tohto segmentu zodpovedá za rast pivnej kategórie v spoločnosti a v spolupráci s partnermi podporuje jej rozvoj aj v rámci trhu. Spadá pod neho široký tím ľudí po celom Slovensku, s ktorým sa v obchodoch snaží pozdvihovať pivnú kultúru. Za kľúčový považuje rast rešpektujúci hodnoty udržateľnosti.

Obchodným riaditeľom pre segment baleného piva sa stal v septembri 2017. Na Slovensko prišiel s bohatými skúsenosťami z maloobchodu, ktoré nadobudol v priebehu 18-tich rokov práce vo viacerých FMCG spoločnostiach.

