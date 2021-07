Kombi s výkonom 320 koní, ktoré driftuje – to je nový VW Golf R Variant

Nebolo by to krásne, ak by vám to isté auto, ktorým sa v pohodlí vozíte každý deň do práce či za rodinnými povinnosťami, vedelo poskytnúť aj zážitky plné adrenalínu? S novým modelom Volkswagen Golf R Variant je to realita!

Batožinový priestor s objemom 611 litrov, podvozok s adaptívnymi tlmičmi, bohatá výbava plus najvyššia miera bezpečnosti. Asi tak nejako znie recept na dokonalé auto pre každú príležitosť – priestranné, praktické, pohodlné a dobre vybavené. Nový Volkswagen Golf R Variant má však aj iné esá v rukáve.

V porovnaní so svojím predchodcom je nový Golf Variant dizajnovo vyváženejší. Používa totiž o 50 mm dlhší rázvor a športovejšiu siluetu karosérie. Takto vynovený Golf Variant si doslova pýtal športovú verziu a teraz ju dostal – vybavenú písmenom R. To znamená motor 2.0 TSI s výkonom až 235 kW (320 k) a maximálnym krútiacim momentom 420 Nm, plus pohon všetkých štyroch kolies. A to zas znamená zdrvujúce zrýchlenie z 0 na 100 km/h len za 4,9 sekundy, pričom maximálnu rýchlosť obmedzuje elektronika na 250 km/h. Asi aby nezostali na (nemeckej) diaľnici dotknuté egá majiteľov dvakrát drahších strojov. Ak sa s nimi chcete trochu pohrať, v rámci balíka R Performance sa obmedzenie maximálnej rýchlosti posunie až na 270 km/h.

Volkswagen Golf R Variant sa však ani zďaleka neobmedzuje na diaľničné naháňačky. Jeho podvozok znížený o 20 mm pozostáva zo špeciálnych pružín a tlmičov. Kolesá majú agresívnejšiu geometriu, o kontakt s vozovkou sa starajú široké 19-palcové nízkoprofilové pneumatiky a veľké odľahčené vŕtané kotúčové brzdy sa starajú o to, aby ste bezpečne dobrzdili do každej zákruty. Opakovane, aj z vysokých rýchlostí. Niet sa preto čo čudovať, že v interiéri nájdeme popri metroch kontrastnej modrej nite a športových prvkoch aj poriadne športové sedadlá.

Najväčšou lahôdkou nového Golfu R Variant je jeho špeciálny zadný diferenciál so schopnosťou prerozdeľovať výkon individuálne medzi zadné kolesá. To v zákrutách prepožičiava Golfu nevídanú agilitu. Plyn môžete pridávať veľmi skoro bez strachu z nedotáčavosti na výjazde zo zákruty. V špeciálnom jazdnom režime Drift, ktorý je k dispozícii s balíkom R Performance, dokáže Golf R Variant dokonca aj driftovať pod plynom! Ďalším zaujímavým režimom je režim Special, ktorý ladili inžinieri špeciálne pre použitie na okruhu Nürburgring. Oba spomínané režimy majú v záujme zachovania maximálnej kontroly nad vozidlom deaktivovanú funkciu automatického preradenia pri dosiahnutí maximálnych otáčok motora, takže prevodovka DSG vám „podrží“ zaradený stupeň na obmedzovači, ak je to potrebné. Kompletne vypínateľné ESP je samozrejmosť, aby ste si mohli užiť maximálnu porciu zábavy v akomkoľvek počasí.

Na záver ešte jedna zaujímavosť. Toto je prvý Golf s prívlastkom R, ktorý môže ťahať príves. Dokonca s hmotnosťou až do 1 900 kg. Ak teda hľadáte naozaj univerzálne auto, ktoré pohodlne prevezie rodinu, nenúti vás obmedzovať sa pri balení na dovolenky a zároveň vám poskytne maximálny zážitok za volanom, práve ste ho našli.

