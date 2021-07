7 dobrých rád pre tie najkrajšie rodinné zážitky z Vysokých Tatier

Kamzík lenivo pózujúci na brale, tato nervózne gúgliaci názvy tatranských štítov, mamina vychutnávajúca si svoje do nebies napenené latte na hotelovej terase, decká strúhajúce grimasy na svojom prvom tatranskom vrchole. Zážitky z rodinného výletu vo Vysokých Tatrách zvečnené v mobiloch môžu mať rôznu podobu. Aby boli čo najpríjemnejšie, ponúkame zoznam symbolických siedmych rád, na ktoré by ste pri výbere svojho tatranského rodinného výletu mali myslieť.

1.Plánujte

Plánujte výlety s ohľadom na vek a kondíciu detí. Predpoveď počasia si kontrolujte priebežne, platí pravidlo, že čím skôr na výlet vyrazíte, tým skôr budete späť a znížite šancu, že vás v horách prekvapí búrka. Ak chcete získať aktuálny prehľad o tom, ako to vyzerá v najznámejších tatranských osadách či turistických centrách, pozrite si webkamery na stránke www.vt.sk. Ak sú vaše ciele odvážnejšie, nezabudnite sa poradiť – či už na Horskej záchrannej službe alebo u horských vodcov. Je dobré mať čo najviac informácií ešte predtým, ako vyrazíte na výlet. Odhadované časy na smerovníkoch berte len orientačne, s deťmi to potrvá vždy o niečo dlhšie. Nezabudnite na poistenie do hôr.

2.Motivujte

Motivácia pre deti je pri rodinných výletoch absolútna topka. Nie každé dieťa dokáže šliapať dlhé kilometre hore/dole kopcom, preto je najlepšie voliť si ciele tak, aby bol výlet čo najpestrejší a dlhé chodenie neprepadlo do nudy a straty chuti pokračovať ďalej. Motivácia na výlete môže byť pre každého iná – niekoho poteší pekný suvenír či malá hračka, niektoré deti možnosť vyblázniť sa na rôznych atrakciách alebo na detskom ihrisku (napr. Orlíkovo na Štrbskom Plese alebo Svištia krajinka na Skalnatom Plese), pre ďalšie dieťa môže byť zaujímavejšou motiváciou Tatranská divočina – rodinná eko-hra so siedmimi dobrodružnými etapami na spoznávanie Tatier, na konci ktorej nechýba žrebovanie o pekné ceny.

3.Nezabudnite na plné brucho

Predstava unaveného, hladného a štrajkujúceho dieťaťa kdesi v polovici turistickej trasy je nočnou morou každého rodiča. Práve preto je extrémne dôležité už pri plánovaní výletov myslieť nielen na zásoby, ktoré si vezmete so sebou, ale aj turistické chaty a ďalšie možnosti občerstvenia. Keď sme pri tom – viete čo majú spoločné Bivac Pizza na Solisku, reštaurácia Hrebienok na Hrebienku a reštaurácia Panoráma na Skalnatom Plese? Predstavte si parenú buchtu. Pozor - nie obyčajnú parenú buchtu ale MAXI buchtu veľkosti polovice futbalovej lopty. Naplnenú slivkovým lekvárom, posypanú makom alebo grankom, poliatu roztopeným maslom. Že sa vám zbiehajú slinky? Tak dobre, ak vám to deti/manželka/manžel dovolia...

4.Obliekať a obúvať s rozumom

Vybavenie do hôr je iné ako vybavenie na výlet k moru. Nezabudnite na pohodlnú obuv s pevnou podrážkou, športové oblečenie, pršiplášte, ruksak do ktorého naložíte všetko dôležité, zvončeky na medveďa (múdrejší si vygúglia appku s rovnakou funkciou). Ak ste na niečo zabudli, alebo až pri vybaľovaní v hoteli zistíte, že decká z niečoho už vyrástli, žiadny stres. V Tatranskej Lomnici aj v Starom Smokovci nájdete kopec športových obchodov, napríklad Tatry Motion priamo v budovách lanoviek.

5. Doprajte deťom prvé tatranské vrcholy

Doprajte deťom radosť z objavovanie nádhernej tatranskej prírody. Zážitky z cesty na ich prvý tatranský vrchol, ktorými sa budú môcť pochváliť nielen na instagrame ale napríklad aj v rámci zaujímavého školského projektu, určite stoja za to. Len si dobre vybrať. Môžete sa poradiť s horskými vodcami alebo zvoliť jednoduchšiu a dostupnejšiu alternatívu. Pre niekoho to môže byť pohodlná cesta lanovkou na Lomnický štít, pre ďalších napríklad výstup na vrchol Predného Soliska (2117m n.m.). Ak sa vyberiete peši zo Štrbského Plesa až na vrchol a späť, môže to byť poldenná túra. Z hornej stanice lanovky Solisko Express je to už iba 40 minútový výstup na vrchol, ktorému dominuje veľký, vetrom a búrkami skúšaný drevený kríž. Nádherné miesto s úžasnými výhľadmi na všetky svetové strany ako stvorené na tú najkrajšiu selfie do rodinného albumu.

6.Kto bude v rodine kapitán?

Nástupné mólo na južnom okraji Štrbského plesa je vstupnou bránou k parádnym zážitkom – a to nielen vtedy, keď sa rozhodnete požičať si čln s preskleným dnom a zahrať si s deťmi súťaž o to, kto prvý zazrie pod svojimi nohami plávať rybu. Pri člnkovaní sa samozrejme najviac zapotí hlava rodiny, ktorá bude musieť preukázať nielen svoje kapitánske vlohy, ale aj šikovnosť pri samotnom ovládaní lode. To, že pri veslovaní budú po úvodnom zaškolení šikovnejšie aj deti, je vysoko pravdepodobné. Hlave rodiny potom neostane už nič iné, len s hundraním prevziať úlohu fotografa. Dôležité: pre každého účastníka plavby je pripravená plávacia vesta. Na palubu môžu nastúpiť iba deti od 3 rokov.

7.Ako ušetriť

Dôležité je dobre počítať. Ak chcete vyskúšať iba lanovky, nakupujte výhradne online cez Gopass – cena bude vždy nižšia ako pri nákupe priamo v pokladni. Ak sa chcete v Tatrách aj ubytovať – skúste v sieti TMRhotels – výlety lanovkami budete mať pre všetkých zadarmo. Nezabudnite využívať naplno vernostný program Gopass – za každé minuté euro získate body, ktoré viete využiť pri nákupe vybraných produktov a služieb za zvýhodnené ceny na e-shope, resp. v označených kamenných partnerských prevádzkach.

