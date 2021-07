Dovolenka na jachte JE pre každého

Cestovateľský semafor sa rozsvietil pozitívnejšími farbami. Zvažujete možnosť užiť si prímorskú dovolenku, no nelákajú vás preplnené rezorty? Prenajmite si súkromnú jachtu! Ubezpečujeme vás, že na to máte - a to nie len finančne.

Aj v prípade, že o jachtingu neviete nič, môžete si váš dovolenkový sen splniť. Jednoducho si prostredníctvom rezervačného systému Boataround vyberiete jachtu so skipperom, ktorý bezpečne povedie vašu loď. Vy sa zatiaľ môžete nerušene venovať oveľa dôležitejším veciam – grilovaniu rýb, miešaniu drinkov či opaľovaniu sa.

Ako si prenajať jachtu?

Bookovali ste si už niekedy hotel v zahraničí? Prenajať si jachtu je vďaka rezervačnému systému www.boataround. com/sk rovnako jednoduché. Rozdiel je iba v tom, že si nevyberáte hotel a izbu v rezorte, ale jednu z viac ako 19 000 dostupných lodí v 1 300 svetových destináciách.

„Dovolenka na jachte znamená vytvorenie bezpečnej bubliny, v ktorej sa vyskytuje len úzka skupina ľudí. Jachty predstavujú v týchto časoch ideálnu alternatívu k hotelom,“ vraví výkonný riaditeľ Boataround.com Pavel Pribiš, ktorý so spoluzakladateľkou Janou Escher pred piatimi rokmi založil úspešný startup na prenajímanie lodí po celom svete.

Keď sa vám žiada exotika, skúste Karibik, keď máte radi skôr sviežejšiu klímu, bude sa vám páčiť v Nórsku. Preferujete plachetnice, katamarany, hausbóty – alebo si budete užívať súkromie na kratšie vzdialenosti a prepravovať sa z ostrova na ostrov súkromným guletom, ktorý vás bezpečne počká tam, kde si ho ukotvíte.

Dobrodružstvo a pohoda v jedom

Blogové príspevky od ľudí, ktorí si dovolenku na jachte prenajatej prostredníctvom Boataround už užili nájdete priamo na stránke rezervačného systému. Pripravte sa na to, že tento zážitok sa môže stať návykovým, a že sa na vás z jachtingu nalepí viac, ako by ste očakávali. Je to zážitok, ktorý sa javí aj ako príjemné rozuzlenie každoročnej drámy rodín s teenagermi. Večne ofučaní „násťroční“ môžu na takejto rodinnej dovolenke príjemne prekvapiť svojou zvýšenou aktivitou a záujmom!

Vašim rezortom bude more

To, že ľudia dovolenky potrebujú ako soľ a kvôli následkom globálnej pandémie začali rozmýšľať inak, potvrdzuje medziročný nárast tržieb rezervačného systému jácht o 200 %. Už začiatkom roka 2021 návštevnosť stránky ponúkajúcej jachty na prenájom vzrástla na 212 000 reálnych používateľov z Čiech a Slovenska.

Izbu so „sea view“ budete mať na súkromnej jachte v cene, priamy prístup do mora budete mať poruke neustále a ležadlo si urobíte tam, kde sa vám práve zachce. Už viete, ako budete dovolenkovať tento rok?

