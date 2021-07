All Inclusive kúpele pre celú rodinu

Jeden z najpopulárnejších minuloročných dovolenkových konceptov – All Inclusive rodinný pobyt v trojhviezdičkovom hoteli Splendid na piešťanskom Kúpeľnom ostrove slávi veľkolepý návrat.

Po tom, ako sa fúzia rodinnej dovolenky na Slovensku s výhodami kúpeľnej liečby a zahraničných zájazdov za morom a slnkom s neobmedzeným prístupom k občerstveniu vpísal do pozitívnych spomienok Slovákov sa prevádzkovateľ kúpeľov v Piešťanoch rozhodol urobiť z neho tradíciu. Potenciál na neustále zlepšovanie je obrovský a v Piešťanoch presne vedia, čo s tým treba robiť.

Keď vravíme všetko, myslíme tým všetko!

V rámci pobytu všetci hostia môžu ochutnať „to pravé piešťanské“ v podobe kúpeľných procedúr. Súčasťou každého All Inclusive kúpeľného pobytu je i konzultácia s lekárom, samozrejmosťou je plná penzia a nespočetné množstvo možností, ako si dovolenku s rodinou na Slovensku užiť na maximum. Aj v prípade, že sa rozhodnete prísť iba na 4 noci, vyskúšate blahodarný minerálny kúpeľ v Zrkadlisku so suchým zábalom, Aqua bike a peloidový zábal na ruky. S každým ďalším prenocovaním počet procedúr, ktoré sú v cene pobytu rastie

Rezervujte si rodinný All Inclusive pobyt v hoteli Splendid ešte dnes! Kapacita je obmedzená a termíny sa rýchlo vypredávajú.

Keď premýšľate, ako sa za ten čas zabavia vaše deti, môžete byť bez obáv. Tím animátorov sa postará o ich nepretržitú zábavu a profesionáli vám deti v herni alebo vo vonkajších priestoroch zabavia, kým sa vy budete venovať wellnessu či procedúram.

Otvorená náruč

Koncept All Inclusive rodinnej dovolenky je určený pre všetkých, ktorí sa doteraz len s malou dušičkou vyberali do wellness hotelov a snažili sa utíšiť svoje deti, aby nerušili ostatných hostí. Na piešťanskom Kúpeľnom ostrove sú deti viac než vítané. Minidiskotéky, špeciálne večerné prázdninové programy s pozvanými hosťami, vláčik, ktorým sa môžu previezť po ostrove, voliéra s pávmi či cukrárne s nespočetným množstvom sladkých dobrôt, požičovňa bicyklov, minigolf – nevieme, ako vám – no nám to znie ako dosť dobrý plán.

Všetky potrebné informácie o rodinnom All Inclusive pobyte v piešťanskom hoteli Splendid nájdete na stránke kúpeľnej siete Ensana. Nechajte sa inšpirovať pozitívnymi skúsenosťami minuloročných hostí a príďte aj vy vyskúšať blahodarné účinky kúpeľných procedúr, prekrásneho prostredia a možnosti vyžitia sa, ktoré piešťanský Kúpeľný ostrov dokáže ponúknuť aj tým najmenším.

