Steny bez šmúh za pár minút

Poznáme to všetci, nečistoty okolo vypínačov, či šmuhy na stenách, ktorým sa dá len naozaj ťažko zabrániť. A čo tak odrené rohy? Nezúfajte! Pokiaľ vás trápi len pár šmúh a steny sú inak čisté, nie je potrebné hneď vyťahovať farbu a valček. Na menšie korektúry náteru využite farbu v tube, ktorá je na drobné opravy ideálna.

Keď to doma žije

Každodenné činnosti v domácnosti sa na vašich stenách časom neodvratne ukážu. Škvrny okolo vypínačov, šmuhy od topánok v predsieni, odreniny od kľučiek alebo odrené rohy zvlášť vyniknú na bielo vymaľovaných stenách. Kvôli drobným nečistotám nie je však potrebné celú stenu hneď vymaľovať odznova. Vyskúšajte rýchle a jednoduché riešenie, vďaka ktorému bude váš biely náter zasa bezchybne čistý. Nečistoty stačí pretrieť farbou Primalex Polar FIX, ktorú nájdete v praktickej tube.

Pomocník do každej domácnosti

Primalex Polar FIX sa oplatí mať po ruke pre prípad, že sa na vašej bielej stene objaví nejaká vada, ktorú je potrebné rýchlo zamaskovať. Zvládne to úplne každý – náter sa totiž nanáša jednoducho pomocou hubky. Po použití stačí hubku dôkladne vymyť od farby. Takto pripravenú tubu si môžete schovať pre ďalšie prípady menších nehôd alebo opotrebenia.

Ako na to? Pozrite si toto video:

TIP PRE VÁS: Farbu nechajte približne 2 hodiny zaschnúť. V prípade potreby (napríklad pri hrubších povrchoch) aplikáciu opakujte. Vďaka tomu, že je Primalex Polar FIX určený aj na opakované použitie, vystačí vám jedna tuba na množstvo ďalších opráv.

Odborník PRIMALEX radí:

Metóda „tupovanie“ je výborná aj na krytie nerovných povrchov. Farba vďaka tejto technike lepšie priľne a splynie s pôvodným náterom na stene. Navyše pri nej spotrebujete minimálne množstvo farby.

Zdroj: Primalex

