Chcete pomôcť? Je to jednoduché - vyberte sa na nákup!

Keď prechádza okolo vás vozidlo Slovenského Červeného kríža, možno práve vezie jeden životný príbeh. Človeka, ktorý potrebuje pomocnú ruku. Radi by ste mu ju podali? Môžete. Stačí, ak si v Kauflande kúpite v dňoch od 15. júla do 18. augusta aspoň jeden z produktov radu Z lásky k tradícii.

Reťazec v rámci projektu „Pomoc je každým nákupom bližšie“ za každý predaný produkt z tohto radu venuje päť centov na nákup vozidiel pre Slovenský Červený kríž . Za štyri roky Kaufland venoval SČK 21 špeciálne upravených áut, ktoré využívajú na terénne sociálne služby a pomáhajú tým, ktorí to najviac potrebujú.

Každý deň do školy

„Bola som tehotná a nemohla som s dcérkou, ktorá je na vozíku, chodiť každý deň do školy,“ rozpráva svoj príbeh mamina 13-ročnej Emmky Židzikovej z Humenného. Vozidlo terénnych sociálnych služieb SČK s ochotným šoférom a asistentom je pre obe vyslobodením. „Emmka sa na auto vždy veľmi teší, cíti sa úžasne samostatná, keď ju vozieva do školy aj zo školy. A pre mňa je to obrovská fyzická aj psychická úľava,“ usmieva sa spokojne mama s malým synčekom, Emmkiným bratom. A hoci táto služba nie je úplne zadarmo, pani Židzikovej to neprekáža a rada by ju využívala aj po prázdninách, keď dcéra pôjde do šiestej triedy. „Niet nad to, keď môžete zveriť dieťa ľuďom, na ktorých sa môžete spoľahnúť,“ dodáva.

Sú to fakt úžasní ľudia!

„Oni sú vynikajúci ľudia. Šofér je ohromný chlap, jazdí bezpečne, pomôže mi hore schodmi, lebo ťažko chodím. Viezol nás s manželkou na očkovanie, zavolal tam, vybavil nám spoločný termín, lebo manželka dostala v iný deň. Aj pani na dispečingu je milá. Keď je auto obsadené a náhodou sa uvoľní, zavolá mi,“ rozrozprával sa Andrej Kažik z obce Valaliky. Auto terénnej sociálnej služby využíva najmä na cestu k lekárom na rôzne vyšetrenia. V jeho hlase počuť úprimnú vďačnosť. „Či je to dobrá služba? Nie dobrá – vynikajúca! A že zaplatím nejaké euro? Je lacnejšia ako taxík, lebo aj ten používam. Ale nejde o peniaze, ide o tých ľudí, ktorí nám pomáhajú. To je na nezaplatenie.“

Autá terénnych sociálnych služieb využívajú seniori, onkologickí pacienti, imobilní ľudia, ale aj mamičky s chorými deťmi či starší ľudia v ťažko dostupných oblastiach. Skrývajú sa za nimi mnohé príbehy a neraz aj neľahké osudy. Dopravu a pomocnú ruku asistentov k tomu veľmi oceňujú. Ale nielen to. „Viete, sú to milí a múdri ľudia. Nielen že ma vozia k lekárovi, na cintorín, pomáhajú mi s nákupmi, nosia mi jedlo, ale aj sa so mnou porozprávajú. Spýtajú sa, čo potrebujem. Urobia, čo treba, ale navyše sa venujú človeku s úctou, láskavo, s celým svojím srdcom. Dôverujem im,“ vyznáva sa Ján Tocimák, ktorý už žije sám. „Na zajtra už mám objednané auto, idem na vyšetrenie. Aj na očkovanie ma viezli,“ dodáva spokojne.

Špeciálne vozidlá do regiónov

Počas pandémie sme si všetci mohli vyskúšať, aký je život v izolácii. Najmä v karanténe, keď sme boli odkázaní len na pomoc iných. Preto si aspoň trošku vieme predstaviť problémy ľudí, ktorí potrebujú takúto pomoc v každodennom živote. Pre mnohých sú terénne sociálne služby SČK spojením so svetom, bez nich by sa nedostali k lekárovi, na nákup, na cintorín, k rodine, vďaka nim môžu hendikepované deti chodiť do školy...

„Našich klientov vozíme najčastejšie k lekárovi, počas pandémie na testovanie i očkovanie, na rehabilitácie, ale aj do úradov, keď potrebujú niečo vybaviť. Auto ich odvezie tiež do kúpeľov, no neraz aj na návštevu rodiny a priateľov,“ vysvetľuje Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža a dodáva: „Našou snahou je, aby sa ľudia, ktorí takéto terénne sociálne služby potrebujú, mali na koho obrátiť. Vďaka dlhoročnej spolupráci so spoločnosťou Kaufland sme nové vozidlá dostali už do mnohých regiónov. Želáme si, aby tisíce ďalších najazdených kilometrov okrem prepravy naďalej prinášali ľuďom nádej a psychickú podporu.“

Terénne sociálne služby SČK sú tu aj pre ľudí v núdzi, ktorí nemajú možnosť dostať sa bez pomoci tam, kam potrebujú. Dôvody sú rôzne – pokročilý vek, podlomené zdravie, ťažko dostupný terén bez verejnej dopravy. Kde sa môžu dozvedieť o tejto službe, ktorá im uľahčí život a vyslobodí ich z izolácie? V obciach z vysielania obecného rozhlasu, v mestách z plagátikov v schránkach, čakárňach u lekára, v kluboch dôchodcov, ale napríklad aj v kostoloch. A takisto na sociálnych sieťach, ktoré využívajú najmä vekovo mladší ľudia – tí môžu službu vybaviť rodičom či starým rodičom.

Podporujú skvelú vec, pridáte sa?

Po piatykrát Kaufland spúšťa kampaň „Pomoc je každým nákupom bližšie“, ktorou chce podporiť spoločne so svojimi zákazníkmi terénne sociálne služby SČK .

„Posledný rok spojený s pandémiou ukázal nám všetkým, aký obrovský význam majú terénne sociálne služby SČK pre ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Väčšina z nás si aspoň na chvíľu vyskúšala strasti života v izolácii. Preto chceme opäť aj s našimi zákazníkmi podporiť dobrú vec, aby sme mohli venovať Slovenskému Červenému krížu ďalšie vozidlá pre všetkých, ktorí ich potrebujú,“ hovorí Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovensko.

K špeciálne upravených autám od Kauflandu, ktoré v teréne pracujú naplno, teda onedlho pribudnú ďalšie. Možno aj vďaka vám, ak si kúpite svoj obľúbený produkt z radu Z lásky k tradícii . Je to naozaj jednoduchý spôsob ako niekomu pomôcť. Motiváciou môžu byť slová Jána Tocimáka, ktorému terénne sociálne služby veľmi pomáhajú. Rozlúčil sa s nami želaním: „Prajem vám, aby vás v živote sprevádzalo dobro a mali ste ho vždy dosť aj na rozdávanie ostatným.“

