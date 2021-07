Spestrite si pobyt v regióne Vysoké Tatry, na svoje si príde každý - deti aj dospelí

Spoznajte zaujímavé miesta regiónu Vysoké Tatry v rámci podujatí Putovanie za históriou tatranských osád, pre menších je pripravené Tatranské rozprávkové putovanie, Tatranská divočina a Zážitkové soboty v meste Poprad, ktoré sú spojené so zaujímavými aktivitami. Nezabudnite ani zregenerovať svoje telo a myseľ v krásnej prírode a na čerstvom vzduchu v rámci podujatí Tatry ako liek.

Putovanie za históriou tatranských osád

Počas leta si môžete spríjemniť pobyt vo Vysokých Tatrách spoznávaním najznámejších tatranských osád s profesionálnou turistickou sprievodkyňou. Spoznajte históriu, pamiatky a zaujímavosti najvýznamnejších tatranských osád počas kultúrno-turistickej prechádzky. Putovanie za históriou tatranských osád sa koná každý víkend v mesiacoch júl, august a september, ktoré trvá približne 2 hodiny a vstup na putovanie je pre návštevníkov bezplatný.

Počas putovania navštívite jednotlivé tatranské osady, ako sú Tatranská Lomnica, Horný a Dolný Smokovec, Nový Smokovec, Starý Smokovec, Vyšné Hágy a Štrbské Pleso, kde sa dozviete mnoho zaujímavých informácií ako napr. ktorá osada je najstaršia, kde je najvyššie položený tunel na Slovensku, ako vznikol názov osady Smokovec, kde všade vyvierajú minerálne pramene v Tatrách a množstvo ďalších zaujímavosti, o ktorých ste možno ani netušili.

Viac informácií nájdete: https://regiontatry.sk/putovaniezahistoriou/

Zdroj: Región Vysoké Tatry

Tatranské rozprávkové putovanie

Aj tento rok sa veľký aj malý môžu tešiť Tatranskému rozprávkovému putovaniu s DENNÍKOM DOBRODRUHA, ktorý vás prevedie krásami regiónu Vysoké Tatry s rozprávkovými postavičkami Ochrankom, Lomničkou a Smrečinkou. Pripravené sú pre vás nové hlavolamy, tajničky, úlohy, indície súťaže o skvelé ceny, mapa a objavovanie neobjavených miest celým regiónom od Štrbského Plesa až po Tatranská Kotlinu.

Ako to celé funguje? Je to veľmi jednoduché. Bezplatný DENNÍK DOBRODRUHA si môžete vyzdvihnúť v Tatranských informačných kanceláriách v Starom Smokovci, Tatranskej Lomnici a v Turistickom infocentre na Štrbskom Plese.

V denníku si nájde okrem rozprávok, hlavolamov a tajničiek aj súťažné úlohy. Tie sa po splnení zaznamenajú do priloženej mapy. Pozostávajú napríklad z pečiatok chát alebo z indícií, ktoré dieťa môže nájsť priamo v teréne konkrétnej osady. Po splnení najmenej desiatich úloh súťažiaci príde na určené miesto, kde mu bude po kontrole vydaný Certifikát dobrodruha. Následne so zákonným zástupcom vyplní súťažný lístok, vhodí do žrebovacej krabice a súťaží o zaujímavé ceny.

Viac informácií nájdete: https://regiontatry.sk/event/tatranske-rozpravkove-putovanie-2021/

Tatry ako liek

V rámci kampane Tatry ako liek sa môžete cele leto tešiť na pravidelné podujatia priamo v srdci tatranskej prírody zamerané na dýchacie cesty, jogu a nordic walking, ktoré sú pre návštevníkov pripravené bezplatné.

Úžasný vplyv horskej klímy, čistého vzduchu a hrejivých lúčov slnka sú totižto neodolateľným balíkom výhod, ktoré nájdete len vo Vysokých Tatrách. Ak ešte k pobytu v prírode pripojíme aktívny pohyb, pod odborným vedením skúsených odborníkov, účinky komplexnej klimatoterapie pocítime v celom našom tele. Neoddýchne si len unavená myseľ, ale stratí sa stres i nepohoda. Okrem toho, klimatoterapia zmierňuje a lieči ochorenia dýchacích ciest, alergií a pomáha aj pacientom pri novom post-covidovom syndróme.

Počas mesiacov júl a august sa môžete tešiť na organizovanie cvičenia zamerané na dýchacie cesty, ktoré sa konajú každý štvrtok, kde vás skúsená fyzioterapeutka oboznámi s dychovou gymnastikou počas pobytu na čerstvom vzduchu. Ďalej je pre vás každý piatok pripravená joga, kedy uspokojíte svoju myseľ v prekrásnom lone tatranskej prírody s profesionálnou inštruktorkou. Sobota bude patriť nordic walkingu, kde spojením blahodarnej, vysokohorskej klímy s aktívnym pohybom uspokojíte telo i myseľ.

Viac informácií najdete: https://regiontatry.sk/tatryakoliek/

Tatranská divočina

Aj tento rok od polovice júla vďaka eko – friendly projektu Tatranská divočina spoznáte s vašimi deťmi dostupné destinácie Vysokých Tatier, no o čosi zaujímavejšie. Pre rodiny s deťmi budú pripravené nové súťažné úlohy, stanovištia pre nové nevšedné dobrodružstvá. Zábavnou a zároveň edukatívnou formou deti spoznajú krásne a zaujímavé miesta Tatier, naši 4 zvierací kamaráti - svišť Jurko, orol Karol, medveď Kubo a kamzík Pirin budú Vašimi sprievodcami a zároveň pomocníkmi. Brožúra plná napínavých príbehov a dobrodružstiev spríjemní chvíle v Tatrách nie len deťom ale i rodičom. Okrem zážitkov môžete získať aj skvelé ceny. Brožúru Sprievodca Tatranskou divočinou dostanete k detskému lístku na lanovku zdarma. Deti do 6 rokov dostanú na pokladni taktiež brožúru zdarma.

Viac informácií nájdete: https://www.vt.sk/hory/letne-atrakcie/tatranska-divocina

Zážitkové soboty #VISITPOPRAD

Spestrite si spoznávanie Popradu a okolia – Mestská informačná kancelária Poprad pripravila pre toto leto úplnú novinku – sú ňou menšie popoludňajšie podujatia organizované každú sobotu počas mesiaca JÚL a AUGUST. Počas zážitkových sobôt návštevníci môžu viac spoznať krásnu mestskú časť Kvetnicu, navštíviť Tatranskú galériu, alebo si zabehať nočným Popradom. Sobotné minipodujatia sú určené pre široké spektrum účastníkov – individuálnych účastníkov, páry či seniorov no na svoje si najviac prídu najmä rodiny s deťmi.

Deti do 15 rokov majú možnosť získavať účasťou na jednotlivých podujatiach pečiatky do tzv. Zážitkového preukazu VisitPoprad. Ak získajú aspoň 4 pečiatky z 10-tich, v septembri preukaz odovzdajú v MIK POPRAD do zlosovania o zaujímavé ceny. Ak nadobudnú aspoň 7 pečiatok, okrem zlosovania budú automaticky odmenené malým darčekom, či sladkou odmenou. Ak Vám zišlo na um, že sobôt je len 9, ale pečiatok v Zážitkovom preukaze VisitPoprad môže byť až 10, tak sa nemýlite. Jednu žolíkovú pečiatku si totiž deti môžu vysúťažiť v hravom kvíze na ktoromkoľvek podujatí. Zážitkové preukazy si môžete vydvihnúť v MIK POPRAD.

Viac informácií nájdete https://www.visitpoprad.sk/2021/06/zazitkove-soboty-visitpoprad-spestrite-si-leto/

Viac informácií o letných podujatiach v regióne Vysoké Tatry nájdete na https://regiontatry.sk/event/

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

