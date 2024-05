Máte prievan v peňaženke a v knižnici nepotrebné knihy? Dajte im šancu zarobiť vám peniaze

(Zdroj: Knihobot)

Nezáleží na tom, či je každý mesiac do výplaty čoraz ďalej alebo či plánujete dovolenku alebo si chcete plniť svoje sny. Eurá navyše prídu vhod v každej situácii a tiež je vhodné zbavovať sa vecí, ktoré už nepoužívame. Tak to tvrdia psychológovia aj filozofia feng šuej. Aj to je jeden z dôvodov, prečo tak prudko rastie obľuba secondhandov všetkého druhu. Predajom nepotrebných vecí nielenže uvoľníme miesto v byte a zaplníme priehradku v peňaženke, ale tiež podporíme upcykláciu a udržateľnosť.

Dvojitá výhoda knižných bazárov

Obľúbenosť knižných secondhandov narastá dozaista aj preto, lebo tu veľakrát zoženieme aj to, čo sa inde zohnať nedá, ale aj novinky za cenu, ktorá nás presvedčí, že kúpiť jednu knihu nestačí. Za zaujímavú knihu sme spravidla ochotní minúť 10 – 25 eur a ak za túto sumu dokážeme nakúpiť kníh viac, je to len výhodné. Vyplýva to z celoslovenského prieskumu knižného bazára Knihobot. Medzi vyše 350-tisíc titulmi tu za dobrú cenu nájdete novinky no aj také kúsky, po ktorých by ste v kníhkupectvách či antikvariátoch už márne pátrali.

K jeho popularite prispieva okrem jednoduchého predaja kníh aj fakt, že po predaji do cca 14 dní vypláca reálne peniaze a nie kupóny na ďalší nákup.

Ako teda vytriediť plnú knižnicu?

začnite titulmi, ktoré vás sklamali alebo nezaujali,

vytrieďte dovolenkové či sviatkové „jednohubky“,

socialistickú literatúru pokojne odneste do zberu,

najlepšie sa predávajú knihy z posledných 20 – 30 rokov,

viac môžete zarobiť za knihy vo výbornom stave či len jemne opotrebované,

pri starých a hodnotných knihách je opotrebovanie druhoradé,

zaujímavé peniaze môžete zarobiť aj zahraničnou literatúrou.

Ak teda máte doma knihu, ktorá vám až tak nevyhovuje, lebo ste ju napríklad dostali ako nevhodný darček, doprajte jej šancu nájsť si svojho čitateľa cez Knihobot a vám priniesť milú sumičku do rozpočtu.

