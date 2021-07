Neverili by ste koľko odpadu ostáva v prírode po lyžiaroch

Na vybraných miestach v našich veľhorách postupne umiestňujú prvé „eko stanice“. Dá sa z nich na začiatku túry požičať chňapka a papierová taška na vyzbieraný odpad. Slúžia na dobrovoľnícke zbieranie smetí počas prechádzky. Na konci tejto túry je umiestnený rovnaký stojan s kôšom, kde môžete nazbieraný odpad v papierovej taške vyhodiť. Prvé dobrovoľnícke stanice sú umiestnené na turistickej trase zo Štrbského plesa na Chatu pod Soliskom a pomáhajú spájať príjemné s užitočným pre všetkých uvedomelých turistov. Eko stanice dala lokálne pre Tatry vyrobiť spoločnosť Motorola, pre ktorú práca vo vysokohorskom teréne nie je ničím novým.

Údolná eko stanica na Štrbskom plese. Zdroj: Motorola

"Hory a horskí profesionáli, si už dávno vybrali túto značku. Už od nepamäti, my ako ich lovebrand, sa to snažíme horám oplácať lokálnymi lifehackmi. Tak isto inštalujeme aj drevené nabíjacie stanice na telefóny, s netradičným dizajnom, ktorý odzrkadľuje život v horách. Už dnes ich nájdete na Chate pod Soliskom a Majláthovej chate“, hovorí marketingová manažérka spoločnosti Motorola Slovensko, Anna Miháliková. Takáto vec sa celá deje vďaka úžasnej móde, byť eko a dobrovoľné zbieranie odpadkov si všetci veľmi vážime. Projekt eko staníc slúži na ochranu prírody a tým aj podporu ľudí, ktorých taktiež strhol tento trend. Pre tých, ktorí by chceli byť nápomocní nielen počas upratovacej akcie, ale aj inokedy, kedy sa sami vyberú na túru do Tatier.

#upracmesihory

Na začiatku túry smerom na Chatu pod Soliskom. Zdroj: Motorola

O spoločnosti Motorola

Spoločnosť Motorola Mobility LLC bola zakúpená holdingom Lenovo Group v roku 2015. Motorola Mobility je stopercentnou dcérskou spoločnosťou Lenovo a má na starosti navrhovanie a výrobu všetkých mobilných telefónov značky Moto.

Hore pri Chate pod Soliskom nájdete druhú eko stanicu. Zdroj: Motorola

O spoločnosti Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) je spoločnosť s hodnotou 50 miliárd USD, ktorá sa nachádza v rebríčku Fortune Global 500, zamestnáva 63 000 ľudí a podniká na 180 trhoch po celom svete. Sústredíme sa na jasnú víziu prinášať inteligentnejšie technológie pre všetkých, vyvíjame technológie, ktoré menia svet a vytvárajú inkluzívnejšiu, dôveryhodnejšiu a udržateľnejšiu digitálnu spoločnosť. Vývojom, dizajnovaním a budovaním najkomplexnejšieho portfólia inteligentných zariadení a infraštruktúry sme lídrom inteligentnej transformácie, aby sme vytvorili lepšie zážitky a príležitosti pre milióny zákazníkov z celého sveta. Pre získanie ďalších informácií navštívte www.lenovo.com , sledujte nás na LinkedIn e , Facebook u , Twitter i , Instagram e , Weibo , prečítajte si o najčerstvejších novinkách prostredníctvom nášho Storyhub u.

Hore aj dolu viete nechať tašku s vyzbieraným odpadom. Zdroj: Motorola

Nabíjacie skrinky na telefóny sa už naplno využívajú. Zdroj: Motorola

