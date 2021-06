Štyria semifinalisti už majú istú finančnú odmenu

EHOKEJ Liga TIPOS Extraligy má za sebou štvrťfinálové zápasy, ktoré priniesli nervydrásajúce súboje do posledných sekúnd. Semifinálové miestenky si nakoniec vybojovali hráči HK Dukla Trenčín, HK Poprad, HC Nové Zámky a HK Dukla Ingema Michalovce. Všetky štyri tímy si postupom do semifinále zabezpečili finančnú odmenu z celkových prizemoney 15 000 eur, keďže tie sa rozdelia práve medzi štyri najlepšie tímy EHOKEJ Ligy.

Tri štvrťfinálové zápasy sa skončili až po päťzápasovom tuhom boji. O zápas menej stačilo hráčom Michaloviec Adamovi "Dzouvi" Menšíkovi a Patrikovi "Patressvk" Palackovi, ktorí HC Košice zdolali 3:1. Líder Michaloviec Dzouvi sa tak prvýkrát v kariére dostal cez brány štvrťfinále do bojov o medailové priečky. Predtým sa o to neúspešne pokúšal v českej EHL. „Veril som, že to už prelomím. Bolo by to už niečo neskutočné, keby sa mi to opäť nepodarilo. Keď sme to už zvládli, máme vyhliadky na titul,“ povedal po postupe Adam.

Michalovce sa v semifinále stretnú s HC Nové Zámky, ktoré vyradili HC Slovan Bratislava. Slovanisti Patrik "Jordi19" Jordan a Radek "Kumbik" Kumbera mali pritom duel rozohraný dobre, keď viedli 2:1. Zápasy prvých nasadených a druhých nasadených však nezvládli a z postupu sa tak tešia Jindřich "JiFi" Fencl a Erik "Vizvis" Vizváry. „Pred zápasom som bol nervózny, ale po prvom góle to trošku ustúpilo. Oveľa viac nervózny som bol pred JiFiho zápasom. Slovan hral totiž veľmi dobre,“ povedal po zápase Erik "Vizvis" Vizváry.

Poriadne napätie zažili diváci pri stretnutí medzi HK Poprad a MHk 32 Liptovský Mikuláš. Gejmeri hrajúci za Mikuláš Tomáš "Stiler95" Kočerha a Jakub "Double-Maca" Macek totiž prekvapujúco viedli nad favorizovaným Popradom 2:0. Josef "pepcastachurcik" Stachura a Miroslav "PRCO54" Talčík však predviedli famózny obrat, no do poslednej sekundy nebolo jasné, kto postúpi. Prco totiž zdolal Stilera 5:4 až v predĺžení. „Ani poriadne neviem, kde som. Bol to náročný zápas najmä na psychiku. Vydržať hru Stilera v obrannom pásme a dobiť jeho bránu bolo veľmi ťažké. Nejako sa mi to ale podarilo,“ povedal po postupe Prco54, ktorému tak padol obrovský kameň zodpovednosti zo srdca.

Poprad sa v semifinále stretne s HK Dukla Trenčín. Anton "Fenomen36363" Meško a Vojtěch "Krchy11" Krcho zdolali HC 05 Banskú Bystricu. „Hrali sme to pre divákov, preto tých päť zápasov,“ žartoval po stretnutí Krchy11. „Cieľ bol play off. Postupom času sme sa chceli umiestniť do tretieho miesta. Takže prejsť cez štvrťfinále je pre nás úspech. Ja som spokojný,“ dodal Krchy.

Semifinálové zápasy sú na programe v pondelok 14.6. a v utorok 15.6. Všetky stretnutia budete môcť sledovať live na ehokejliga.sk.

HK Dukla Trenčín 3:2 HC 05 Banská Bystrica

Anton "Fenomen36363" Meško 6:8 Dávid "DaviDoSen" Súkopa

Vojtěch "Krchy11" Krcho 4:1 Martin "tejky" Tejček

Fenomen36363 + Krchy11 3:6 tejky + DaviDosen

Anton "Fenomen36363" Meško 4:0 Martin "tejky" Tejček

Vojtěch "Krchy11" Krcho 4:3 Dávid " DaviDoSen" Súkopa

HK Poprad 3:2 MHk Liptovský Mikuláš

Josef "pepcastachurcik" Stachura 2:3pp Tomáš "Stiler95" Kočerha

Miroslav "PRCO54" Talčík 2:3pp Jakub "Double-Maca" Macek

pepcastachurcik + PRCO54 11:2 Double-Maca + Stiler95

Josef "pepcastachurcik" Stachura 6:2 Jakub "Double-Maca" Macek

Miroslav "PRCO54" Talčík 5:4pp Tomáš "Stiler95" Kočerha

HC Nové Zámky 3:2 HC Slovan Bratislava

Jindřich "JiFi" Fencl 3:2 Patrik "Jordi19" Jordan

Erik "Vizvis" Vizváry 2:4 Radek "Kumbik" Kumbera

JiFi + Vizvis 3:5 Kumbik + Jordi19

Jindřich "JiFi" Fencl 5:4 Radek "Kumbik" Kumbera

Erik "Vizvis" Vizváry 10:4 Patrik "Jordi19" Jordan

HK Dukla Michalovce 3:1 HC Košice

Adam "Dzouvi" Menšík 6:0 Tomáš "Indris" Indra

Patrik "Patressvk" Palacka 5:6 Peter "Disorder" Szábo

Dzouvi + Patressvk 4:3 Disorder + Indris

Adam "Dzouvi" Menšík 7:3 Peter "Disorder" Szábo

Semifinále:

14.6 18:00 - HK Poprad vs. HK Dukla Trenčín

15.6 18:00 - HK Dukla Michalovce vs. HC Nové Zámky

Zápas o tretie miesto:

22.6 (18:00)

Finále:

24.6 (18:00)

