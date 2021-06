Hviezdy Robert De Niro, Morgan Freeman a Tommy Lee Jones pripravili dokonalý Podfuk za všetky prachy!

Píše sa rok 1974. Filmový producent Max má za sebou obrovský prepadák a na krku naštvaného mafiána, ktorý mu naň požičal peniaze. Vtedy, v zlatých časoch Hollywoodu, si však producenti vedeli so všetkým poradiť a Max vďaka „šťastnej“ náhode dostane nápad. Na vlastné oči vidí, ako sa jeden nechutne slávny a protivný herec pri natáčaní filmu pošmykne, spadne zo strechy a je na mieste tuhý. Keďže bol dobre poistený, producent zaňho zhrabne 5 miliónov dolárov.

,Keď mohol on, môžem aj ja,‘ povie si Max a rozhodne sa na splatenie svojho dlhu mafii využiť poisťovací podvod. Bude to geniálne jednoduché! Vytiahne zaprášený scenár, dá dokopy druhoradý štáb a do hlavnej úlohy svojho nového filmu obsadí starnúceho alkoholika Duka Montanu, ktorého plánuje nenápadne poslať na druhý svet pri natáčaní kaskadérskeho kúsku. O dva dni by malo byť po hercovi aj po všetkom. To však ešte netuší, že jeho nová hviezda má poriadne tuhý korienok. Ako to už pri opitých ľuďoch často býva, Duke zo všetkých smrtiacich nástrah odchádza bez zranenia a s gráciou si ide po ďalšiu fľašu. Max pridáva ďalšie nebezpečné scény, ale toho príšerného chlapa je skrátka nemožné zabiť! Mafia si opäť raz bude musieť poradiť sama a bez zbytočných okolkov…

Mnohí herci, ako kedysi Jean-Paul Belmondo alebo aktuálne Tom Cruise, sa radi chvália, že si väčšinu kaskadérskych kúskov natáčajú sami. Tento film by radšej vidieť nemali…

Robert De Niro, Morgan Freeman a Tommy Lee Jones ako hlavné hviezdy bežne utiahnu filmy úplne sami, čo v minulosti veľakrát dokázali. Ich stretnutie na jednom pľaci a spojenie komediálnych talentov však sľubuje niekoľkonásobne väčšiu zábavu.

Režisér George Gallo sa preslávil kultovou komédiou Polnočný beh s Robertom De Nirom a ako scenárista stojí za vznikom akčnej komediálnej série Bad Boys či úspešnej snímky Môj sused zabijak 2. Vo svojom najnovšom kúsku Podfuk za všetky prachy preto nemal najmenší problém dať dokopy prvotriedne herecké ikony a prinútiť ich robiť šialené veci. „Dúfam, že náš film skrátka donúti divákov smiať sa. Žijeme v neistých časoch a smiech je univerzálne dobro,“ hovorí George Gallo.

Ak máte chuť na pohodový film, pri ktorom si oddýchnete a ešte sa aj dobre zabavíte, Podfuk za všetky prachy je ideálna voľba. Skvelú komédiu s hviezdnym hereckým obsadením si v slovenských kinách môžete vychutnať od 10. júna 2021.

