10 tipov pre ženy, ako na úspešné flirtovanie s mužom. Zavážia pohľad, humor aj správna farba

Flirtovanie sa stalo s novými technológiami, najmä internetom a chatovacími aplikáciami, takmer neosobnou záležitosťou. Práve osobný kontakt je alfa a omega úspechu. Ak by ste zabudli na základné princípy, v týchto riadkoch si ich pripomenieme.

Očný kontakt

Oči sú jedna z najmocnejších ženských zbraní, ktoré máte a treba ich pri flirtovaní s mužom použiť. Kým vyhýbanie sa spoločnému pohľadu napovedá o nezáujme, očný kontakt s dĺžkou 5 a viac sekúnd dá mužovi najavo, že sa mu páčite a venujete sa mu.

Pohľad pritom nemusí byť nevyhnutne iba z očí do očí. Prieskumy ukazujú, že ľudia, ktorí sa pozerajú na niekoho, kto sa im páči, upriamia svoj zrak aj na nos a ústa. Mužom takýto očný kontakt vyhovuje a považujú ho za veľmi priamy signál záujmu a flirtovania. Pohľad obvykle opätujú, ženám sa pozerajú nielen na tvár, ale aj poprsie a na nohy.

Hra na nedostupnú

Možno to bude znieť na prvý pohľad kontraproduktívne, ale v určitej miere môže aj takýto flirt pomôcť. Netreba to však preháňať, ak budete príliš nedostupná a muž má v hľadáčiku aj iné ženy, tak to skončí neúspechom a úplne naopak, ako bol cieľ.

Flirtovanie spôsobom hry na nedostupnú zaberá vtedy, ak si nie ste úplne isté, že sympatie sú aj z druhej strany. Takéto flirtovanie je ideálne pre opatrnejšie ženy, ktoré si chcú toho druhého „oťukať“. Nedostupnosť môžete z času na čas potlačiť do úzadia očným kontaktom alebo ľahkou poznámkou. Vtedy má takýto flirt svoj účinok!

Letmý kontakt a flirt telom

Veľmi účinným spôsobom flirtovania sú aj letmé dotyky. Stačí pri rozhovore chytiť muža za ruku, šťuchnúť do neho alebo sa ho „akože“ nechcene dotknúť za predlaktie. Správne načasovanie v kombinácii s úsmevom a očným kontaktom dokážu zázraky.

Ak by vám to nestačilo a chceli by ste sa zahrať ešte viac, skúste flirtovanie telom. Občas si prehrabte vlasy, hrajte sa s nejakým prameňom vlasov, odhaľte časť šije alebo si pri chôdzi zavlňte v bokoch. Nebojte sa dať najavo to, čo je na vás najkrajšie a v čom máte oproti iným ženám navrch. Príležitosť sa nájde vonku, v práci aj pri športovaní.

Humor a úsmev

Podľa takmer všetkých prieskumov a ankiet dokážu muži zaujať ženy humorom. Prečo by to nemohlo platiť aj naopak? Netreba byť chodiaca encyklopédia vtipov, aby ste dokázali zaujať. Stačí prehodiť dobromyseľnú aj ironickú vtipnú poznámku medzi rečou. Ak k tomu pridáte očarujúci úsmev, buďte si isté, že len máloktorý chlap vám odolá.

Mužom sa na ženách páči, ak sa s nimi nebudú nudiť, ale naopak, budú mať pocit, že v ich prítomnosti sa nebudú nikdy nudiť. V kombinácii so šibalským úsmevom a letmým pohľadom je to „stávka na istotu“, ktorá vzbudí ich pozornosť.

Červená je sexi, na perách aj na oblečení

Svetločervená farba je synonymum elegancie, luxusu a príťažlivosti. Ak budete mať na sebe čokoľvek červené, vzbudíte pozornosť okamžite a bez toho, aby ste museli spraviť čokoľvek iné. Túto farbu viete využiť decentne aj naplno bez obmedzení.

Ak sme spomínali humor a úsmev, červené pery sú sexi zbraňou, ktorá odzbrojí skoro každého chlapa. Stačí zvoliť iba vhodný odtieň rúžu a mať ho vždy po ruke. Červené lodičky alebo červené šaty, to muži berú doslova ako pozvánku pre horúci a vášnivý flirt. Pozor ale na to, aby ste to neprehnali a nepôsobili na vášho „princa“ až príliš lacno!

Vedeli ste, že …

… nielen na mužov zaberá červená, ale aj na ženy, tie vidia v mužoch, ktorí majú niečo červené, sebaistotu a atraktivitu, nemusí ísť pritom iba o červené Ferrari!

Reč tela a jej zrkadlenie

Tento tip, ako spraviť vaše flirtovanie s mužom ešte zaujímavejším, má priam vedecký pôvod. Gestá, mimika, držanie tela a všetky pohyby, vrátane tých mimovoľných, sú oknom do vnútra a duše. Podľa nich rýchlo zistíte, čo si o vás kto myslí.

Možno to ale využiť aj naopak. Všímajte si, ako sa muž pohybuje, ako drží hrnček alebo pero, ako sa usmieva, kam sa pozerá a čo robí s nohami alebo rukami. Skúste niekoľko týchto pohybov napodobniť a opakujte ich tak, aby to videl. Ak si to všimne a spozná v tom seba, ale bez ironického podtónu, uvidíte, že ste práve využili veľmi silný magnet.

Tá naozajstná reč, najmä jej intonácia

Jednotvárne rozprávanie bez zmeny farby alebo tónu hlasu, monotónne tempo a žiadne emócie, presne tak sa rozprávajú s mužmi tie ženy, ktoré bývajú neskôr označené známym termínom „uspávač hadov“. Spravte to naopak a využite to na flirt!

Mužov totiž najviac priťahujú ženy, ktoré sú nielen „ukecané“, ale často menia tón aj podfarbenie hlasu. Mimoriadne očarujúce sú aj citoslovcia súhlasu, ktoré sú podfarbené uznanlivým tónom. To, či sa mužovi páči vaša reč, zistíte aj podľa signálov, ktoré vám bude opätovať. Ak budú súhlasné a pozitívne, pokračujte v tom ďalej.

Pozitívna nálada a sebaistota

Je všeobecne dokázané, že ľudia, ktorí pôsobia uvoľnene, majú pozitívnu náladu a zdravú mieru sebaistoty, sú atraktívnejší a vzbudzujú väčšiu afinitu. V kombinácii s ostatnými našimi tipmi dokáže takéto nastavenie psychiky spraviť naozaj veľa.

Šarmantná žena s dobrou náladou dokáže pritiahnuť nielen pozornosť, ale muži sú aj náchylnejší, aby odpovedali pozitívne na jej flirt. Usmievajte sa, neberte život tak vážne a snažte sa šíriť pozitívnu náladu namiesto depresie. Ak aj máte aktuálne nejaké problémy, skúste sa aspoň na chvíľku nad ne povzniesť a uvidíte, že to pomôže aj vám!

Prirodzený rozhľad

Nemusíte byť chodiacou encyklopédiou, ale vedieť konverzovať na všetky témy a mať všeobecný rozhľad, to je niečo, čo muži dokážu oceniť. Možno by ste sa sami divili, koľko mužov dáva prednosť flirtovaniu so ženami, ktoré po pár vetách ukážu prirodzenú inteligenciu, rozhľad a schopnosť zmysluplnej konverzácie.

Byť „sexi“ v dnešnej dobe nie je iba o vizáži, ale aj o tom, ako pôsobíte po niekoľkých slovách. Dobre si všimnite jeho oblečenie, chôdzu, čo robí, čo drží v ruke, ako pôsobí. Podľa toho okamžite odhadnete muža a zistíte, o čom sa s ním rozprávať.

Ulovte ho na svoju dušu

Podobne, ako v prípade prirodzenej inteligencie, aj tento tip vsádza na niečo, čo nie je viditeľné na prvý pohľad. Áno, flirtovanie má byť o prvom dojme, k tomu slúžia predošlé rady. No zaútočiť „zo zálohy“ sa vám môže naozaj vyplatiť.

Postačí, ak sa trocha otvoríte, ak ukážete, že hoci ste sebavedomé, vtipné, očarujúce a pozitívne naladené, dokážete mužovi ponúknuť aj niečo „hlboké“. Flirtovanie spočíva v dôverných rozhovoroch aj o súkromných veciach. Tento spôsob flirtu vytvára puto a práve týmto putom ukážete mužovi niečo originálne, čo inde nenájde.

Na záver pre pripomenutie oficiálna definícia flirtovania: ide o nezáväzné dvorenie, ktoré má prejaviť nepriamo a krátkodobo náklonnosť k tomu druhému.

Takže, dámy, ak sa aj s mužom rozhodnete flirtovať, ešte vás to k ničomu nenúti. Počkajte si na odpoveď. Ak medzi vami preskočí iskra a flirt bude vzájomný, môžete spraviť ďalšie kroky. Dovtedy si flirtovanie užívajte!

