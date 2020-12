Jednoduchá radosť s veľkým prínosom

Hra je dôležitá aj pre zdravý vývoj mozgu. Vďaka nej sa deti vo veľmi rannom veku zapájajú do interakcie s okolitým svetom. Umožňuje im využívať kreativitu a zároveň rozvíjať fantáziu, šikovnosť, fyzické, kognitívne a emočné sily. Nedirektívna hra im umožňuje naučiť sa pracovať v skupinách, zdieľať, vyjednávať, riešiť konflikty a osvojiť si schopnosti obhajovať seba samého. Cieľom hry je niečomu porozumieť. Pocity šťastia, ktoré má dieťa pri hre ho podnecujú k pokračovaniu a opakovaniu tejto činnosti. Odhaľujúc, aká je hra konzistentná, že má nejaké pravidlá, ju nakoniec ukazuje ako jedinečnú formu činnosti, ktorá má v ľudskej skúsenosti neoceniteľnú úlohu. Interaktívna hra pomáha dieťaťu naučiť sa, ako lepšie regulovať svoje emócie.

Rodič alebo súrodenec?

Rodičia pri hre dieťaťu poskytujú zrozumiteľnejšiu a zrelšiu hru ako súrodenci. Ďalším dôvodom navyše je, že deti ešte v predškolskom veku často využívajú správanie, ktoré si vyžaduje partnera. Hra s inými deťmi môže byť zábava, ale nič neprekoná radosť z hry s rodičmi. Predpokladá sa, že hra dieťaťa s rodičmi katalyzuje rozvoj nových zručností a hra so súrodencami pomáha tieto zručnosti upevňovať. Existuje rozdiel medzi hrou matky a otca? Určite áno. Otcovia uprednostňujú fyzické, konštrukčné hry a matky skôr slovné a tvorivé.

Endorfín i hormón lásky.

Hra nie je určená len deťom, prospech z nej môžu mať i rodičia. Že aký? Hormón oxytocín- hormón lásky. Hrá hlavnú úlohu vo väzbe medzi rodičmi a deťmi. Hladina oxytocínu sa zvyšuje, keď sa rodičia s láskou venujú hre so svojim dieťaťom. Predstavte si to ako relaxačnú masáž svojej mysle, ktorá je úplne zadarmo. Hra s dieťaťom zahŕňa aktívne pozorovanie, počúvanie, podporu, pochopenie a komunikáciu. Nezabudnite dieťaťu poskytnúť spätnú väzbu vo forme komunikácie, ale snažte sa do hry nezasahovať stále. Radšej mu umožnite preskúmať prostredie a pocity. Menej komunikatívne deti sú prostredníctvom hry schopné prejaviť svoje názory, skúsenosti alebo dokonca frustrácie, čo rodičom poskytne príležitosť na hlbšie pochopenie ich perspektívy. Ponúka im to príležitosť plne sa zapojiť do života svojich detí. Nechajte sa vtiahnuť dovnútra. Ak je povolené, aby sa hra riadila deťmi, precvičujú si tak svoje rozhodovacie schopnosti, pohybujú sa vlastným tempom, objavujú oblasti záujmu. Hra pomáha deťom prispôsobiť sa školskému prostrediu a dokonca zvyšuje pripravenosť detí na učenie, správanie pri učení, či schopnosti riešiť problémy.

Usmievajte sa, smejte sa a rozosmievajte.

Pri hre nezabudnite: usmievajte sa, smejte sa a rozosmievajte seba i deti. Dnes sú rodičia príliš zaneprázdnení úlohami dospelých a majú menej času na hru. Napriek výhodám, ktoré deťom a rodičom hra prináša, čas na hranie sa výrazne znížil. Môže za to uponáhľaný životný štýl, zmeny v rodinnej štruktúre a zvýšená pozornosť obohacovaniu sa. Najmä v tejto dobe je dôležité nájsť si čas na to byť s deťmi a byť opäť deťmi.

KVIDO. Nenútená forma hry.

Produkty, ktoré ponúka Kvido sú pre deti ideálne. Majú hneď niekoľko výhod: sú určené pomerne veľkej vekovej skupine detí, sú kompaktné a ľahko prenosné, krásne ilustrované a dokážu hravou formou učiť. Napr. Zmazateľné fixky – je jasné, že zlepšujú grafomotorické zručnosti, koordináciu pohybov, vedú k osvojeniu písaného textu, ale ich veľkým bonusom je aj fakt, že môžu viesť k vlastnej korekcii činnosti dieťaťa. Tak sa nenápadne učí a zlepšuje, aby písalo ako najlepšie vie. Pre dieťa vyrastajúce v dnešnej dobe, kedy je tlak na výkon tak dominantný je to nenútená forma a zároveň možnosť zlepšovať sa. Alebo iná hra pexeso, poznáme ho všetci a ako deti sme sa ho určite hrávali. Ale toto je ešte o niečo lepšie. Nájsť podobné obrázky už nestačí, ale je potrebné objaviť medzi nimi aj súvislosť, to čo majú spoločné. Ďalším variantom, už pre starších je pexeso obsahujúce anglické preklady slov, deti sa tak prirodzene vyjadrujú v cudzom jazyku a ešte sa aj bavia.

A čo staršie deti? Albi nezabúda ani na nich. V ponuke hier Albi nájdete niekoľko variantov obľúbenej hry V kocke, kde pomocou šikovných kartičiek nabitých vedomosťami, nasávajú mnoho nového všetci hráči. No a napokon bohatá ponuka rodinných hier ako napr. Karak, rôzne hry na postreh, alebo v posledných rokoch tak populárne hlavolamy. A ešte jeden tip, teraz v predvianočnom čase je napr. kreatívna súprava Cukrárske štúdio tým pravým pre spríjemnenie si sviatočného času.

Nezabúdajte, že hry nie sú určené len pre deti, ale aj pre vzájomne strávený čas s rodičmi, s kamarátmi medzi jednotlivými krúžkami, v čakárni u lekára, alebo len tak doma či na výlete v prírode.

Mgr. Alena Chládková, klinický psychológ

