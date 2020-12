7 dôležitých rád, ako vyhrať boj so stratou libida u mužov a fádnym sexuálnym životom

Problémy v spálni nie sú u mužov ničím výnimočným, najmä so stúpajúcim vekom. Svoj podiel však na tom majú niekedy aj muži sami, čo je zároveň trocha výhoda.

Aj a vy sa možno niekedy bezradne v spálni pýtate tú známu otázku: prečo práve ja? Nebojte sa, nie ste jediný na svete, práve naopak. Problémy s libidom, stereotypom v posteli alebo s nedostatočným sexuálnym výkonom nie sú vôbec výnimočné. Prečo by ste ale mali na situáciu rezignovať? Skúste s ňou bojovať, možností je dosť.

Prístup k sexu

Prvé, čo môžete spraviť, je zmeniť prístup k sexu ako takému. Zmeňte stereotypnú predstavu a to platí pre vás, aj pre vašu partnerku. Zabudnite na každú doterajšiu rutinu, skúste niečo nové. Čo to môže byť? Napríklad čas, miesto či spôsob predohry.

Kedy ste naposledy mali s partnerkou sex ráno po prebudení sa? Alebo ste začali večer už pri pozeraní filmu? Čo tak si užiť rýchlovku a nič zbytočne nepredlžovať? Akékoľvek vybočenie z obvyklých zvykov je vítané. Čím častejšie to bude, tým lepšie. Áno, čítate správne. Ak sa vám v sexe nedarí, treba ho mať častejšie. Tréning robí majstra!

Sexuálne hračky

Súčasťou zmeny fádneho a stereotypného sexuálneho života by mohli byť aj erotické pomôcky. Veľa mužov sa im bráni, ale to len preto, že k nim majú nesprávny postoj. Erotické hračky nemajú nahradiť partnera či partnerku, skôr naopak.

Ich cieľom je doplniť a spestriť váš sexuálny život o niečo nové. Pre ženy sú ideálne vibračné vajíčka alebo vibračné dilda, ktoré majú aj špeciálnu násadu na dráždenie klitorisu. Mužov zas môžu potešiť rôzne masturbátory, ktoré majú podobu umelej vagíny, umelého análu alebo umelého orálu. Môžu tiež vibrovať a byť vyhrievané.

Stres a veľa oddychu

Spoľahlivým „zabijakom“ sexuálneho apetítu a výkonnosti u mužov je stres. Veľa práce, nadčasy, práca doma, nestíhanie všetkých povinností a aktivít počas dňa, psychické vypätie, to všetko prispieva k tomu, že na sex nemáte chuť ani náladu.

Snažte sa preto zmeniť svoju životosprávu tak, aby ste tieto negatívne faktory čo najviac eliminovali. Na uvoľnenie stresu vám pomôže aj oddych počas dňa, venujte sa rôznym koníčkom a robte aktivity, ktoré nie sú náročné a oddýchnete si pri nich.

Zdravý životný štýl

Jednou z dôležitých oblastí, ktorá do veľkej miery ovplyvňuje aj kvalitu sexuálneho života, je životný štýl. Veľa mužov fajčí, má málo pohybu a pije alkohol, nemožno sa preto čudovať, že im to v spálni „neklape“ tak, ako by si ideálne predstavovali.

Výsledkom nezdravého životného štýlu býva obezita, nadváha, zhoršený krvný obeh aj nižšia hladina testosterónu. Naopak, ak sa budete viac hýbať, športovať, cvičiť, obmedzíte fajčenie a alkohol a pridáte dostatok spánku, tieto ukazovatele sa zlepšia.

Zlepšite svoj jedálniček

Veľmi užitočným pomocníkom v zlepšovaní sexuálneho života môže byť aj váš jedálniček. Stravovanie tiež ovplyvňuje krvný obeh, erekciu, libido aj potenciu a to buď negatívne alebo naopak pozitívne. Zmena musí byť rázna a dlhodobá.

Obmedzte polotovary, fast food jedlá, sladkosti, chipsy aj sladené limonády Naopak, do svojho stravovania zahrňte najmä ryby, morské plody, veľa ovocia a zeleniny, každý deň si dajte za hrsť orechov a z mäsa jedzte len to chudšie a bez vyprážania.

Skutočné afrodiziaka namiesto alkoholu

Vzpruhou pre vaše libido aj kvalitu potencie môžu byť tiež afrodiziaka. Nemáme na mysli alkohol, ale skôr niečo zdravšie a viac prirodzené. Skvelým afrodiziakom sú koreniny, najmä tie štipľavejšie, napríklad chilli, ale aj bazalka, oregano a škorica.

Výbornými afrodiziakami sú aj morské plody, najmä ustrice, tiež kakao a viaceré bylinky, napríklad ženšen, kotvičník alebo žerucha. Môžu mať aj podobu čajov.

Podporné prípravky s okamžitým efektom

Výbornou možnosťou, ako využiť aj viaceré zo spomínaných afrodiziak, ale v koncentrovanej podobe, sú hotové podporné prípravky. Máme na mysli tabletky na podporu libida a erekcie, ktoré sú dostupné bez receptu a lekárskeho vyšetrenia. Obsahujú obvykle rastlinné extrakty a prírodné účinné látky zvyšujúce u mužov hladinu testosterónu.

Ich výhodou je jednoduché užívanie, obvykle si stačí dať 1 dávku 30 až 60 minút pred sexom. Nakoľko majú minimálne vedľajšie účinky, môžete ich bez problémov používať aj dlhodobo a pravidelne. Uvidíte, že s nimi je zmena na dosah a blízko.

- reklamná správa -