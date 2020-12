Nech oheň vzájomnej pomoci horí naďalej

„Služba ľuďom v núdzi znamená ponúknuť priateľstvo tým, ktorí priateľov nemajú, dôveru tým, ktorí ju už všade stratili a zmysel života pre tých, ktorí ho chcú ukončiť.“ Slová špeciálnej sociálnej pracovníčky charity – Soni Pobieckej vystihujú obetavú prácu, ktorú už viac, ako 90 rokov vykonáva 10 regionálnych pobočiek charity na Slovensku.

S obmedzenými možnosťami, často s veľkou dávkou sebaobetovania, improvizácie či nemalej kreativity pracovníci Slovenskej Katolíckej Charity prinavracajú ľuďom podstupujúcim ťažké životné skúšky pocit nádeje. Práve na nádej, ktorej symbolom je horiaca zápalka chce charita vianočnou kampaňou upriamiť pozornosť všetkých, ktorí sa chcú a môžu spolupodieľať na krajších Vianočných sviatkoch ľudí v núdzi.

Každý ľudský príbeh môže byť aj vašim príbehom

Na začiatku býva beznádej, bieda, choroba – strata základných istôt, sebahodnoty, zmyslu života. Aj v bezútešných situáciách dokáže vliatie novej nádeje zmierniť bolesť, ktorá pohltí ľudí v ťažkých životných situáciách. 230 zariadení Slovenskej Katolíckej Charity poskytuje pomoc seniorom, nevyliečiteľne chorým, ľuďom s telesným alebo duševným postihnutím, matkám s deťmi v núdzi a ľuďom bez domova. Pomoc a pomáhanie je blízke aj lekárke a blogerke Alexandre Mamovej, známej ako @doubletrouble: “S deťmi som sa tento rok dohodla, že si dáme len po jednom darčeku a ostatné peniaze venujeme ľuďom, ktorí nemali toľko šťastia v živote, ako my. Vediem deti k tomu, že veci, jedlo, šaty a domov nie sú samozrejmosť.“

Ešte viac dobrých koncov

Všetka energia a dlhodobá snaha smeruje k jedinému cieľu – k dobrému koncu. Príbehy ľudí, ktorí sa ho vďaka charite dočkali je mnoho a aj vďaka všetkým, ktorí sa do vianočnej kampane zapoja ich môže byť ešte viac. Charita pomohla napríklad Miroslavovi (72) vrátiť sa z ulice späť do života, Viliamovi (78) a Jaroslavovi (38) zapožičala zdravotnícke pomôcky, ktoré pre nich boli nedosiahnuteľnou métou, Roba a Jozefa (72) zachránila pred istou smrťou.

Ani 12- ročnej Jarke v detskom domove pre ťažko choré deti v troch rokoch nedávali veľa šancí na prežitie- no obetavá práca ľudí z charity jej pomáha natoľko, že dnes je z nej bezmála teenagerka. Silné príbehy ľudí, ktorí sú živým svedectvom toho, že kampaň Nenechajte vyhasnúť nádej má obrovský zmysel a presah čítajte na www.charitatt.sk

Do kampaní organizovaných Slovenskou Katolíckou charitou sa každoročne zapája aj množstvo známych osobností. Ani tento rok tomu nebude inak. SKCH za podporu ďakuje tiež Barbore Krajčírovej, ktorá je jednou z podporovateliek kampane Nenechajme vyhasnúť nádej. Pripájame aj jej slová, ktoré sa jej najintenzívnejšie spájajú s nádejou: „Nádej by sme nemali strácať a keď už ju strácame, mali by sme mať okolo seba ľudí, ktorí nám ju prinavrátia naspäť. Nikdy by sme na nič na svete nemali byť sami.“

Keby ste v neľahkom roku, ktorý každému ukrojil z pocitu istoty mali urobiť len jediný dobrý skutok, prispejte na www.charita.sk. Odmenou vám bude symbolická zápalka s vašim menom a poďakovaním za to, že aj váš dar vnesie svetlo do života tých, ktorí momentálne blúdia v tme.

Viac informácií o vianočnej kampani Nenechajme vyhasnúť nádej nájdete na stránke Slovenskej katolíckej charity www.charita.sk a sociálnych sieťach Charity. Prispieť na pokračovanie činnosti Charity v rámci vianočnej kampane môžete zaslaním finančného príspevku na číslo účtu SK37 0900 0000 0001 7687 5345, variabilný symbol 2266. Po zaslaní príspevku získate odkaz s osobným poďakovaním so zápalkou s vaším menom, ktorý je možné zdieľať prostredníctvom sociálnych sietí.

