Niké rozdáva tento piatok hráčom 5 eur zadarmo!

Nákupné šialenstvo v podobe Black Friday sa nezadržateľne blíži. Kto však povedal, že je to len o míňaní peňazí, mýli sa. Black Friday prináša aj stávková spoločnosť Niké, ktorá počas tohto jedinečného dňa odmení svojich hráčov skvelým darčekom.

Už tento piatok 27. novembra dostanú overení hráči od spoločnosti Niké bonus v hodnote 5 eur. A to len tak. Klient nič nemusí prijímať, potvrdzovať, splniť. Stačí ak sa prihlási na svoje konto a následne si môže naplno užiť svoj darček. Hovorí riaditeľ pre stratégiu a rozvoj v jednotke na stávkovom trhu na Slovensku Martin Tibenský: „Ostatné spoločnosť zlacňujú, my v Niké počas Black Friday rozdávame. Chceme našich klientov potešiť a zároveň ich aj odmeniť za to, že sú u nás. Preto im dávame darček, ktorý je pre nich mimoriadne výhodný a ktorého uplatnenie je veľmi jednoduché.“

Svoj darček môžu klienti využiť zostavením tiketu, ktorého celkový kurz je aspoň 1,05 a to práve počas Black Friday. Tiket zadarmo si môžu uplatniť v ktorejkoľvek pobočke po celom Slovensku a to prihlásením svojou klubovou kartou, ako aj prihlásením na svoje konto na portáli www.nike.sk, či cez mobilnú aplikáciu Niké.

Bonus v predvianočnom období

Pojem Black Friday vznikol v šesťdesiatych rokoch minulého storočia v dôsledku dopravného zmätku na cestách, ktorý bol vždy po dni vďakyvzdania. Masívnu popularitu získal okolo roku 2005, kedy bol už právom označoval za najrušnejší deň v roku, počas ktorého ľudia vo veľkom využívali mega zľavy v obchodoch, po novom už aj na online portáloch.

V Niké počas Black Friday nič nemusíte míňať. Vy môžete len vyhrať. V piatok 27. novembra vás odmeňovať bude Niké. Nepremeškajte túto príležitosť.

