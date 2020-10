Spomaľte starnutie vďaka tejto veci: Mladosť a krása potvrdená vedcami!

Kto by netúžil po večnej mladosti? Hoci to znie na prvý pohľad ako sci-fi, nie je to až tak nereálne. Vedci vo Švajčiarsku držia v rukách veľký triumf v podobe kolagénu, ktorý sa na rozdiel od iných produktov môže pochváliť kvalitou a čistotou. V čom je ešte výnimočný?

Čas plynie veľmi rýchlo. Každým rokom nám pribúdajú sviečky na torte, sem-tam sa objaví nejaký ten šedivý vlas, vráska na čele alebo sa ozvú kĺby pri bežných činnostiach. Za týmito nepríjemnosťami, s ktorými bojujeme so stúpajúcim vekom, stojí nedostatok dôležitej bielkoviny v tele. Reč je o kolagéne, o ktorý vekom prichádzame. Výsledkom je deštrukcia tkanív a nepekné vrásky. Našťastie, existuje záchrana, ktorá dokáže starnutie výrazne spomaliť! Aby toho nebolo málo, prospieva celkovo ľudskému zdraviu a telo sa vám za ňu poďakuje.

Kvalita bez kompromisov

Kolagénových produktov je na trhu nespočetné množstvo. Ktorý z nich je ten najlepší? Výber by vám mohol uľahčiť Bionutrian, ktorý je v porovnaní s ostatnými prípravkami úplne iný. V prvom rade sa môže pochváliť kvalitou a čistotou. Možno už užívate kolagén, ktorý sľubuje prevratné účinky, no ani po vysokých denných dávkach vám neprinesie taký úžitok, aký by ste očakávali! Dôvod? Nekvalitné zloženie produktu!

Bionutrian je najkvalitnejším morským kolagénom na slovenskom trhu. Je vyrábaný z rýb rodu Tilapia, ktoré sú zdrojom najkvalitnejšieho kolagénu. Bionutrian v sebe ukrýva vysokú dávku kolagénu, až 5000 mg v dennej dávke! Čo sa týka kvality, dôležitá je molekulová hmotnosť kolagénových peptidov. Čím menšia častica, tým lepšie vstrebateľná. Bionutrian vyniká najnižšou hmotnosťou týchto peptidov na trhu. Vaše telo ho tak využije takmer na sto percent! Inak povedané, takmer všetky peptidy dosiahnu cieľové miesta v tele.

Zdroj: Bionutrian

Ďalšia výnimočnosť kolagénu Bionutrian spočíva v absolútnej čistote produktu. Svedčí o tom jeho pôvod - je zo Švajčiarska, ktoré je známe prísnymi normami zaručujúcimi kvalitu bez kompromisov! Bionutrian je bez prísad, umelých látok a sladidiel, ktoré by mohli znížiť kvalitu produktu a využitie pre telo.

Aké zmeny možno očakávať?

Bionutrian je hydrolyzovaný prášok bez chuti a vône, vhodný aj pre deti. Obsahuje vitamín C, čo je hlavný kofaktor pri syntéze kolagénu samotným telom. Kombináciou kolagénu a vitamínu C tak získate oveľa viac! Tento vitamín podporuje vstrebateľnosť a distribúciu do krvného riečiska. Stačí užívať kolagén 2-3 mesiace a môžete si užívať jeho účinky a viditeľné zmeny na svojom tele.

Zdroj: Bionutrian

Účinky kolagénu Bionutrian:

Spomaľuje starnutie

Redukuje vrásky

Zlepšuje stav pleti, nechtov a vlasov

Zmierňuje bolesť kĺbov

Vyživuje chrupavky, svaly, šľachy a spojivové tkanivá

Dá do poriadku trávenie

Zmierňuje celulitídu a strie

Preventívne pôsobí proti osteoporóze

Uchmatnite si akciu

Chcete sa presvedčiť o jeho sile na ľudský organizmus? Vyskúšajte silu kolagénu Bionutrian na vlastnej koži! Značka Bionutrian si pre vás pripravila výnimočnú akciu. E-schop www.bionutrian.com ponúka extra výhodný balíček kúry 2+1, ktorá je vhodná pre tých, ktorí si chcú dopriať 2-mesačnú intenzívnu kúru s práškovým kolagénom a ďalší mesiac prejdú na užívanie kapsúl. Táto trojmesačná kúra vás vyjde 90 Eur. Viac informácií o ponúkaných akciách nájdete na e-shope.

- reklamná správa -