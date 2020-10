Kde nepomohol štát, tam pomohla dvoma miliónmi Dôvera

Na začiatku pandémie ako prvá nakúpila nemocniciam a záchrankám ochranné pomôcky za 270-tisíc eur. Vlani pomohla aj štátnym nemocniciam, ambulanciám a lekárom vynoviť priestory a modernizovať prístroje za 300-tisíc eur. No predovšetkým za posledných päť rokov darovala chorým a hendikepovaným 1,3 milióna eur na pomôcky, rehabilitácie a lieky, za ktoré by inak doplácali zo svojho.

Momentálne posudzuje ďalšie žiadosti o pomoc a do konca roka rozdá ďalších 100-tisíc eur. „Našim poistencom cez grantový program prispievame aj na takú zdravotnú starostlivosť, na ktorú si pacienti na Slovensku podľa zákona doplácajú alebo si ju hradia v plnej výške. Samozrejme, popritom uhrádzame v plnom rozsahu všetko, čo prikazuje zákon,“ vysvetlil generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan.

Súkromná zdravotná poisťovňa pomáha pacientom a zdravotníkom, namiesto pochybného rozdávania miliónov príbuzným tetám a masérom.

Zdroj: Dôvera

Každá žiadosť chytí za srdce

Jedným z vyše tisícky pacientov, ktorým Dôvera takto pomohla, je aj 8-ročný nedoslýchavý Adamko. Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny mu zamietli žiadosť o kvalitný načúvací prístroj, hoci ten, čo používal, už prestával fungovať. Jeho rodičia požiadali o pomoc súkromnú zdravotnú poisťovňu a uspeli. Vďaka tomu dnes Adamko navštevuje školu ako zdravý žiak bez špeciálneho prístupu pedagógov a dokonca hrá na heligónke.

Aj Michaela má ťažkú poruchu sluchu, ktorú zdedili i jej dvaja malí synovia. Pre matku je veľmi ťažké, keď nepočuje vlastné dieťa, preto požiadala svoju poisťovňu o pomoc. Získala od nej finančný príspevok na nákup digitálnych načúvacích prístrojov, s ktorými je pre ňu komunikácia s deťmi oveľa jednoduchšia.

Zdroj: Dôvera

Maroš zas pred dvoma rokmi prekonal mozgovú príhodu. Mal len 27 rokov a celý život pred sebou. Dovtedy bol plný energie a rád športoval. Teraz bojuje o to, aby žil ako predtým. Lekári doteraz nevedia, prečo mu v mozgu zrazu praskla cieva. Život mu zachránili, no aj po dvoch rokoch je stále odkázaný na pomoc ostatných. Pri drahých rehabilitáciách aj finančne. Vďaka Dôvere mohol využiť hyperbarickú komoru, čo mu v kombinácii s cvičením pomohlo najmä rozhýbať nohu. Zlepšila sa však aj jeho reč a slová začal spájať do krátkych viet.

Pomáha z toho, čo má na seba

„Za každou žiadosťou je veľmi silný príbeh. Keďže nám zákon neumožnuje zaplatiť im pomoc zo zdravotného poistenia, dávame na to financie určené na našu vlastnú prevádzku. Namiesto kupovania drahých áut alebo platenia nevýhodných nájmov radšej pomôžeme našim poistencom,“ zdôraznil Kultan.

Zdroj: Dôvera

Zo svojho grantového programu Bojovníci za zdravie takto Dôvera pomohla ľuďom získať špeciálne invalidné vozíky, prenosné dýchacie prístroje či rehabilitačné pomôcky pre pacientov so sklerózou multiplex. Prispela aj na inhalátory pre pacientov s cystickou fibrózou, na estetické operácie, ktoré ľuďom komplikujú život, na zahraničné operácie pacientov so zriedkavou diagnózou, či na pomôcky pre diabetikov.

- reklamná správa -