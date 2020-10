FANTASTICKÉ optické ilúzie podvedú váš zrak a zabavia celú rodinu

Odfoťte sa ako surfujete so žralokom! V Triplande môžete liezť po skale či ľadovci alebo lietať vo vesmíre. Doprajte si rodinný deň plný zábavy, z ktorého si odnesiete nielen nádherné fotky. Svet optických klamov a ilúzií si užijete bez ohľadu na vek, od detí až po seniorov. Viac info v článku.

Tripland je výlet do sveta optických klamov a ilúzií ale aj výlet do rôznych destinácií. Zažijete exkurziu do džungle, Antarktídy, Austrálie, Ázie, alebo sa môžete odfotiť pri bare s mimozemšťanmi. Využite optickú ilúziu a uvidíte, že budete mať takmer reálny pocit zo zážitku, aký Tripland ponúka. Preveziete sa s Aladinom na čarovnom koberci, pohladkáte hrocha či nakŕmite oslíka mrkvou.

Pozrite si video:



Dobrodružnejšie povahy prevrhne žralok z loďky do mora, pustia sa na lov obrovského kraba alebo sa šplhajú po šikmej stene. A čo si najviac užívajú drobci? Box s kengurou, ale aj spoločnosť Groota či ľadových medveďov. Samozrejme, vychutnávajú si aj boj so samurajmi.

A čím Tripland zaujal dospelých? „Je to naozaj jedinečný zážitok. Priestor zrazu dostane úplne iný rozmer, je to oveľa viac, než miesto ohraničené štyrmi stenami. Je to vlastne celý príbeh, ktorý tu môžete prežiť. Zmení sa optika a razom ste v úplne inom svete. Fascinovala ma interaktivita 3D malieb, mala som pocit, že som naozaj súčasťou vyobrazených príbehov, nehovoriac o spomienkach, ktoré sa mi pritom vynárali,“ vyznala sa slečna Laura.

Zdroj: Tripland

„Nevedel som si vôbec predstaviť, čo ma v tejto galérii bude čakať. Priznám sa, bol som aj trochu skeptický a nie celkom som veril, že mi Tripland ponúkne zažiť to, čo som zažil. Ilúzia sa pre mňa stala skutočnosťou a ja som naozaj uveril, že vlastnými rukami dokážem zastaviť obrovský kamión,“ nešetrí nadšením Peter z Bratislavy.

Najlepšie sa však presvedčíte sami, že Tripland je fascinujúci svet, kde nebudete veriť vlastným očiam. Vytvoríte si pútavé obrázky a podvediete vlastný zrak. Určite vás prekvapí, ako môže umelec vytvoriť sprejmi také nádherné umelecké diela a optické klamy. Optické ilúzie totiž vznikajú vtedy, ak zrak vníma veci inak, ako vyzerajú v skutočnosti. A Tripland vám umožní takéto ilúzie prežiť.

Zdroj: Tripland

Okrem zážitkov a emócií si bežne z výletov a dovoleniek odnášame fotky, ktoré sú pamiatkou na miesta, ktoré sme navštívili a pamiatkou na to, čo sme všetko zažili. Podstatou múzea optických ilúzií sú práve netradičné fotky. Verte, že tieto fotky nikdy nevymažete, že sa k nim budete často vracať a veľký úspech majú aj na sociálnych sieťach. Pri pohľade na ne sa opäť vrátite do príbehov, ktoré ste vďaka prežitej ilúzii zažili v oceáne, džungli alebo kozmickej rakete. Budete cítiť dotyk hrdinov, s ktorými ste si podali ruku, hoci to bolo iba na maľbe.

Ako sa vraví, je lepšie raz vidieť a zažiť, než stokrát počuť. Preto neváhajte a vstúpte do sveta optických ilúzií a klamov, aký nájdete len v Triplande.

Ceny vstupeniek nájdete TU.

Zdroj: Tripland

- reklamná správa -