Zápal močových ciest – chlad nie je prvotnou príčinou

Náchylnejšie sú viac ženy

Chodíte často na toaletu a máte bolestivé pocity pri močení, ktoré sprevádza pálenie a rezanie, prúd moču je slabý a trápi vás pocit, že ste sa aj tak dostatočne nevyprázdnili?! Okrem toho sa cítite unavená, vystreľuje vám aj bolesť v podbrušku a znepríjemniť tento váš stav dokáže aj zvýšená teplota... Toto sú signály problému s močovými cestami. Infekcie močových ciest patria po infekciách dýchacích ciest na druhú priečku najčastejších ochorení. Na toto ochorenie sú náchylnejšie ženy, pretože vo všeobecnosti pijú menej tekutín a „je to dané aj anatómiou ženského tela, a teda krátkou ženskou močovou trubicou a jej blízkosťou ku konečníku“, vysvetľuje urológ MUDr. Roman Sokol. Tá je u žien dlhá približne 4 cm a u mužov 16 až 25 cm. Táto skutočnosť zohráva dôležitú rolu hlavne pri každej toalete, kde je vhodné sa utierať smerom spredu dozadu. Ide teda o vzdialenosť, ktorú musia baktérie prekonať, aby sa dostali do močového mechúra. V tomto prípade sú muži viac vo výhode.

Zdroj: Urinal (Walmark)

Chlad nie je vinníkom

Najčastejšou baktériou spôsobujúcou infekciou močových ciest je baktéria E. coli. Ide o tyčinkovitú baktériu, ktorá prirodzene obýva tráviaci trakt, vyskytuje sa v konečníku. Pri zníženej hygiene sa do okolia pošvy a následne do močových ciest dostane ľahko. „Neseď na tej studenej zemi, prechladneš,“ veta, ktorú mnohé ženy počúvali od svojich mám či starých mám už od detstva. V skutočnosti však chlad priamo nespôsobuje infekciu. „Samotné prechladnutie síce nespôsobuje infekciu, ale má významný vplyv na zápal. Infekcie močových ciest sú bakteriálneho pôvodu. Je však pravda, že pobyt v studených priestoroch, sedenie na studenom či chlad od nôh sú spolupodieľajúcimi sa faktormi,“ hovorí MUDr. Roman Sokol. Riziko prechladnutia sa zvyšuje práve v tomto období, keďže vonku je chladno, sychravo, počasie sa mení veľmi rýchlo a môže nás zradiť hlavne imunita.

Zdroj: Urinal (Walmark)

Prevencia a liečba

Zápaly močového ústrojenstva sa v zime zvyknú spájať s nedostatočným oblečením. Močovému mechúru chlad a vlhkosť neprospievajú, no skôr než prechladnutie orgánov sa na zápale podieľa celkové zníženie obranyschopnosti tela. Ak zradí imunita, je veľká pravdepodobnosť, že niektorým ženám sa zápaly močových ciest budú opakovať. Totiž spiace ložiská baktérií E. coli si v spiacom štádiu potichu vegetujú pod hornou vrstvou buniek sliznice močového mechúra a keď príde podnet – chlad, stres alebo zakolísanie imunity vplyvom napríklad infekcie dýchacích ciest, prebudia sa a spôsobia opakovanie infekcie - recidívu. Ako prevencia je vhodný dostatočný pitný režim, ale aj užívanie množstva vitamínov, či už v surovom stave, alebo v podobe výživových doplnkov. Najmä kanadské brusnice, čiže kľukva veľkoplodá, sú veľmi obľúbenou a odporúčanou prírodnou „superpotravinou“.

Zdroj: Urinal (Walmark)

Sú bohatým zdrojom bioflavonoidov, fenolových zlúčenín a iných prírodných látok. Túto dokonalú kombináciu spolu so zlatobyľou obyčajnou, ktorá prispieva k prirodzenej vylučovacej funkcii močového mechúra, a s vitamínom D, ktorý prispieva k správnej funkcii imunitného systému, môžeme nájsť vo výživových doplnkoch Urinal Akut Forte. Odporúča sa tiež v kombinácii s novinkou Urinal Express pH, ten rýchlo a efektívne neutralizuje kyslé pH moču, ktoré je častou príčinou nepríjemných pocitov pálenia a rezania. Je určený na úľavu v prvých dvoch dňoch. Oba produkty možno kombinovať s antibiotikami, ktoré je potrebné nasadiť „pri symptomatickej infekcii močových ciest a u tehotných aj pri nesymptomatickom zápale močových ciest, ale tiež, keď nastúpi teplota, na pohľad červený krvavý moč, teda v čase, keď používanie doplnkov stravy a nadmerný príjem nestačia na to na to, aby zabránili ďalšiemu zápalu,“ dodáva MUDr. Roman Sokol.

Zdroj: Urinal (Walmark)

Ako predchádzať zápalu močových ciest:

pite dostatočné množstvo tekutín,

noste kvalitnú spodnú bielizeň, ideálne bavlnenú,

dodržiavajte správne hygienické návyky počas celého dňa,

chráňte sa počas pohlavného styku, hlavne pri zmene partnerov,

po každom pohlavnom styku sa vymočte,

používajte sprchovacie gély s vyváženým pH

zaraďte do svojho jedálneho lístka bylinkové čaje a nápoje,

užívajte výživové doplnky s obsahom rastlinných zložiek – extrakt z kanadských brusníc, zlatobyle obyčajnej a vitamín D,

nezadržiavajte moč.

- reklamná správa -