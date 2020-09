Máte doma chorľavé dieťa? Union prepláca doplatky za lieky do 18 rokov neobmedzene

Účty za lieky v prípade detí, ktoré sú viac doma ako v škole, môžu narobiť poriadny prievan v peňaženke. Union zdravotná poisťovňa preto doplatky za lieky a dietetické potraviny pre deti prepláca v neobmedzenej výške a to až do 18 rokov.

Vrátenie doplatkov sa vzťahuje na tie lieky a dietetické potraviny, ktoré predpíše lekár, sú uvedené v aktuálnom kategorizačnom zozname a pacient za ne musí doplácať. Rodič, alebo zákonný zástupca dieťaťa môže požiadať o preplatenie doplatkov jednoducho prostredníctvom online pobočky.

„Mladým rodinám sa snažíme pomáhať už od momentu, kedy ich dieťa príde na svet – máme benefity špeciálne pre bábätká, ale nezabúdame ani na staršie deti. Či už ide o doplatky za lieky alebo príspevok na zuby či okuliarový rám,“ hovorí Elena Májeková, riaditeľka sekcie zdravotného poistenia Union.

Ako doplnila, Union zdravotná poisťovňa pravidelne prináša pre svojich poistencov mnoho benefitov, ktoré im vykompenzujú finančné výdavky vynaložené za zdravotnú starostlivosť.

Ak chcete prestúpiť do Unionu, máte na to už len dva dni

Zmeniť zdravotnú poisťovňu môžu poistenci len raz ročne, a to vždy do konca septembra. Ak chcete zmeniť zdravotnú poisťovňu z pohodlia vášho domova, stačí vyplniť online prihlášku. Vyplnenie vám zaberie iba pár minút a prihlášku na podpis k vám doručíme bezplatne kuriérom. Zavolajte nám na Zákaznícku linku 0850 003 333 a naši vyškolení operátori vyplnia prihlášku za vás. No vždy je tu možnosť prísť osobne na niektorú z našich kamenných pobočiek. Ich zoznam nájdete tu.

Zoznam benefitov Union zdravotnej poisťovne

100 eur na ošetrenia u zubára

deťom do 18 rokov hradíme doplatky za lieky a dietetické potraviny v neobmedzenej výške

zadarmo doplnkové vyšetrenie na protilátky na nový koronavírus SARS-CoV-2

Vyšetrenie CRP u všeobecného lekára pre dospelých

Vyšetrenia v rámci umelého oplodnenia (cca 1300 eur príspevky)

návšteva pôrodnej asistentky – 7x

monitor dychu novorodenca (na 6 mesiacov)

EKG u všeobecného lekára

test mentálneho zdravia u všeobecného lekára

test potravinovej intolerancie (70 eur príspevok)

rôzne nepovinné očkovania s príspevkami až do výšky 50%

Test na cholesterol pri každej preventívnej prehliadke

Cytologické vyšetrenie steru z krčka maternice už od 18 rokov zadarmo

Cytologické vyšetrenie steru z krčka maternice metódou LBC zadarmo

Test na okultné krvácanie v stolici nad rámec zákona už od 40 rokov

Marker p2PSA v indikovaných prípadoch

ABI index (Ankle-Brachial) - ide o vyšetrenie, ktoré dokáže včas odhaliť ochorenie periférnych ciev, ktoré predchádza ochoreniu srdcovo–cievneho systému

Vyšetrenie OCT oka

Vitamíny pre darcov krvi

Zľavy pre poistencov na očnej klinike Neovízia

Zadarmo výmena kolenného a bedrového kĺbu Clinica orthopedica

Zľava na rehabilitačný pobyt v SpineClinic

Extra ordinačná hodina u vybraných lekárov pre poistencov Union

