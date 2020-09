Antikrist zo Sillicon Valley provokuje svojimi knihami svet a teraz sa chystá na Slovensko

Vo svojej knihe „Internet nie je odpoveďou“, Keen predstavuje históriu internetu a jeho vplyv na psychológiu, ekonomiku a spoločnosť. Tvrdí, že čím viac sa internet vyvíja, tým viac škodí tým, ktorí ho používajú. „Ide skôr o negatívnu spätnú väzbu, digitálny začarovaný cyklus, v ktorom sme my, používatelia webu, ktorí sú jeho obeťami, a nie príjemcami.“ píše v úspešnej knihe Keen. Ďalej tvrdí, že „internet umožnil vznik nových monopolov podobných leviatánu ako Apple, Google a Amazon, ktoré bránia hospodárskej súťaži a hospodárskej spravodlivosti medzi bohatými a chudobnými.“ Keen tiež tvrdí, že internet zabíja kultúru, podporuje netoleranciu a že „namiesto podpory kultúrnej renesancie vytvoril kultúru voyeurizmu a narcizmu zameranú na selfie“.

Internet podľa Keena „uctieva kreatívneho amatéra“, napríklad filmového učiteľa, učiteľa na internátnej izbe, nepublikovaného spisovateľa. Naznačuje to, že každý, dokonca aj ten najmenej vzdelaný, môže a mal by používať digitálne médiá na vyjadrenie a realizáciu. Web 2.0 „posilňuje“ našu kreativitu, „demokratizuje“ médiá, „vyrovnáva rovnaké podmienky“ medzi odborníkmi a amatérmi. Nepriateľom webu 2.0 sú „elitárske“ tradičné médiá.

Keen zdôrazňuje dôležitosť mediálnej gramotnosti a tvrdí, že blogy, wikipédie a ďalšie „demokratizované“ médiá vytvorené používateľmi internetu nemôžu zodpovedať zdrojom bežných médií. Keen predpovedá, že ak súčasná mentalita Webu 2.0 (kde je obsah buď zdieľaný alebo ukradnutý) bude pretrvávať bez zmeny, za 25 rokov nebudú existovať profesionálne hudobné vydavateľstvá, tlačené noviny ani knižné publikácie.

Zdroj: Andrew Keen

Keen internet opisuje amorálne a hovorí, že je zrkadlom našej kultúry. "Vidíme neúctu, vitalitu a vzrušenie. Vidíme mladistvosť. Ale tiež vidíme, myslím si, veľa najhorších vývojov v modernom kultúrnom živote, a najmä si myslím, že vidíme to, čo nazývam digitálny narcizmus: Aha toto je osobnosť roka časopisu Time, kde ste boli vy? “ Keen je tiež veľmi kritický voči anonymite na internete, pretože verí, že nás to vedie k horšiemu, nie k lepšiemu.

V knihe „Digital Vertigo“ Keen tvrdí, že „hypervizibilita“ podporovaná sociálnymi sieťami ako Facebook a Twitter nás núti obetovať životne dôležité časti ľudskej skúsenosti, ako je súkromie a samota. Porovnáva skúsenosti s účasťou na moderných sociálnych sieťach s Panoptikonom Jeremyho Benthama so záverom, že: „Budúcnosť by mala byť čokoľvek, len nie sociálna.“

Keenova najnovšia kniha „Ako opraviť budúcnosť“, sa zaoberá tým, ako spoločnosti musia riešiť problémy spôsobené digitálnou revolúciou, podobne, ako si museli poradiť s priemyselnou revolúciou koncom 19. storočia, ktorá podobne narušila ľudské životy ako aj rôzne priemyselné odvetvia. Skôr ako len na kritiku súčasných technológií sa sústreďuje na to, čo svetoví lídri robia pre zmiernenie účinkov nových technológií na politiku, kultúru a spoločnosť. Keen tvrdí, že sa musíme snažiť uchovať ľudské hodnoty v čoraz digitálnejšom svete a zabezpečiť, aby sa na budúcnosť každý opäť mohol tešiť.

„Vieme, že je nebezpečné zaľúbiť sa do technológií, zaľúbiť sa do progresu. Uber, Airbnb, Google, Twitter, Facebook – to sú spoločnosti, ktoré dramaticky premieňajú svet, sľubujú nám, že zbavia svet papiera a ten budeme používať menej, alebo vôbec,“ konštatuje vo svojej knihe Keen. „Technológie znamenajú, že nečítame noviny, technológie znamenajú, že nekupujeme CD-čka, technológie menia veľkú časť priemyslu a života na zemi. No sľúbili nám, že technológie zmenia všetko, vrátane politiky,“ pokračuje spisovateľ.

Podľa neho nám nové technológie mali zabezpečiť zmenu politického myslenia, demokratizáciu spoločnosti a zaviesť priamu demokraciu. „Ponúkajú každému z nás spôsob vyjadriť sa, ponúkajú prístup k informáciám, no nijako nezmenili základnú podstatu sily, nijako nezmenili základné ideológie, v podstate nezmenili nič!“, vraví Andrew Keen.

Zdroj: Andrew Keen

Keen napísal viacero kníh, vrátane najpredávanejších, ktorými sú "Kult amatérov", "Internet nie je odpoveďou" a "Ako opraviť budúcnosť". Režíroval a napísal film „Ako opraviť demokraciu“ a taktiež vedie sériu podcastov s názvom „Zaujatý kapitalizmom“ (v origináli Keen on Capitalism). Medzi jeho súčasné témy záujmu patrí budúcnosť práce, budúcnosť Zeme a budúcnosť ľudstva.

Vďaka svojmu provokatívnemu štýlu vystupovania sa Andrew objavil v mnohých televíznych a rozhlasových šou po celom svete, vrátane televíznych staníc ako CNN, BBC, či Fox News. Píše stĺpčeky pre viaceré denníky a vedie aj vlastný blog The Great Seduction. Andrew bol v minulosti podnikal v kalifornskom Silicon Valley, kde v roku 1995 založil spoločnosť Audiocafe.com a vybudoval z nej známu internetovú hudobnú spoločnosť.V súčasnosti okrem autorskej a komentátorskej činnosti ostáva aj aktívnym poradcom a investorom v nádejných začínajúcich spoločnostiach. Andrew Keen vyštudoval modrené dejiny na Londýnskej univerzite, študoval a pôsobil aj na univerzite v Sarajeve a na Kalifornskej univerzite v Berkeley.

Ak vás zaujíma svet inovácií a nových technológií na „antikrista zo Sillicon Valley“, ako Andrewa Keena prezývajú, sa môžete prísť pozrieť aj osobne. Už túto jeseň príde ako jeden z top spíkrov na 3. ročník medzinárodnej konferencie a inovačného a technologického veľtrhu SlovakiaTech Forum – Expo 2020 (www.slovakiatech.sk) v košickom Kulturparku (13. – 15. október 2020). Podľa zakladateľa a prezidenta SlovakiaTechu Juraja Miškova výber Andrewa Keena ako hlavného spíkra nebol náhodný."Súčasné technológie ovplyvňujú naše životy v miere, ktorá bola kedysi nepredstaviteľná. Menia spôsob ako pracujeme, ako nakupujeme, ako sa dopravujeme. Učia nás novým zručnostiam, ale prinášajú aj nové výzvy, napríklad, ako sa brániť prílišnému zasahovaniu do nášho súkromia. Technológie môžu byť našim skvelým pomocníkom, ak nájdeme spôsob ako ich ovládať bez toho, aby oni ovládli naše životy," myslí si Miškov. SlovakiaTech Forum-Expo Košice 2020 okrem odborníkov na inovácie a nové technológie zo Slovenska i zo zahraničia svoje brány otvorí aj pre širokú verejnosť, ktorá si bude môcť i na vlastnej koži vyskúšať najhorúcejšie technologické novinky roka.