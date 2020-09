5 rád ako si upratať vo financiách, hoci nie ste puntičkár

Ak ste sa rozhodli, že je najvyšší čas upratať si vo financiách, počítajte s tým, že to bude podobné, ako keď ste začínali pravidelne cvičiť alebo zdravo jesť – budete potrebovať sebadisciplínu. Výsledky sa totiž nedostavia hneď, treba si vytvoriť návyk a naučiť sa ho robiť pravidelne. Týchto päť krokov vám zvýši šancu uspieť:

1. Vyjasnite si so sebou, prečo sa vám táto zmena oplatí, čo ňou získate? Keď budete vychádzať z osobných dôvodov a prepojíte ich s emóciou túžby niečo zmeniť vo svoj prospech, získate silnú motiváciu.

2. Kto by vám s tým mohol pomôcť? Komu dôverujete a môžete sa od neho naučiť, ako na to? Viete si vyhľadať napríklad informácie o finančnej gramotnosti a inšpirovať sa nimi.

3. Snažte sa vymyslieť, ako „upratovanie financií“ urobiť zábavným a dobre si odôvodnite, prečo je to pre vás užitočné. Akonáhle totiž opadne počiatočné motivácia, bude ťažké vydržať. Keď si výzvu urobíte zábavnou alebo príjemnou, veľmi si to uľahčíte. Môžete si nastaviť odmeňovací systém a oceňovať sa, keď dodržíte nové pravidlá.

4. Vyzbrojte sa trpezlivosťou, lebo než si nový prístup k peniazom osvojíte, budete na to potrebovať čas. Plánujte si do kalendára, kedy je čas vyhradený plánovaniu a dodržiavajte ho. Tak si dávate vedieť, že je to pre vás dôležité a nadobúdate dobrý pocit zo seba, čo zvyšuje vieru v to, že to zvládnete.

5. Získajte podporu okolia a hovorte o zmenách, ktoré chcete urobiť. Povedzte o nich nahlas svojej rodine alebo priateľom, povedie vás to k väčšej zodpovednosti.

Zdroj: Shutterstock

Spolu nastavíme váš vlastný Osobný finančný plán - zadarmo!

Rovnako ako pri akejkoľvek inej činnosti je dobré mať plán. Ideálne taký, s ktorým vám pomôže odborník, ktorému dôverujete. Vo VÚB banke máme teraz pre vás jedinečný finančný nástroj Osobný finančný plán, ktorý dokáže dostať vaše financie pod kontrolu a vám prinesie viac pohody a istoty. Skvelou správou je, že ho získate zadarmo.

Ako na dobrý Osobný finančný plán od VÚB banky ?

Dohodnite si stretnutie v ktorejkoľvek pobočke alebo na našej zákazníckej linke. Spíšte si všetky finančné produkty, ktoré aktuálne máte. Prineste so sebou na stretnutie vaše poistné zmluvy, aby sme vám pomohli skontrolovať, či máte poistenie správne nastavené. Po necelej hodinke odídete z VÚB s plánom šitým na mieru a jasnejšou predstavou o vašich financiách.

- reklamná správa -